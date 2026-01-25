Lőw Zsolt: Nagyon büszke lennék, ha egyszer a magyar válogatottat vezethetném

„A legfontosabb volt a szorgalom és a tanulni vágyás, mert én játékosként sem voltam a legtehetségesebbek egyike, mindig a szorgalmammal és a kitartásommal jutottam oda, ahová kerültem – mondja Lőw Zsolt a saját útját értékelve a vele és családjával készült portrébeszélgetés során. – Licenc nélkül kezdtem edzősködni az osztrák harmadosztályban, ott kaptam meg a lehetőséget először és ott aztán mindig nagy nyomás alatt kellett teljesítenem, de nekem mindig nagyon nagy volt a tudásvágyam, mindig nagyon szerettem volna tanulni és a legtöbbet kihozni abból, amilyen feladatot kaptam.”

„A mainzi és a dortmundi tapasztalatok után úgy érkeztünk Thomas Tuchellel a Paris Saint-Germainhez, hogy ’gyere cipó, hamm bekaplak’! Amikor kiérkeztünk, az addigi szakmai tapasztalatainkat szinte bedobhattuk a kukába, mert akkora egyéniségek között ez teljesen más megközelítést igényelt. A PSG nélkül nem lenne sem Thomas, sem én ma az az edző, akivé lettünk, mert az hatalmas tanítópálya volt mindkettőnknek. Naponta nagyjából százféle problémát kellett megoldanunk – mondja Zsolt.

„Például olyasmiket, hogy a játékosok egyszerűen nem bukkantak fel edzésidőben a pályán” – teszi hozzá Lőwné Dr. Tikos Andrea, Zsolt felesége és három lányuk édesanyja, aki persze Zsolt mellett a legkülönfélébb történetek szem és fültanúja volt sokszor.

„Volt olyan a PSG-nél, hogy a játékosok versenyt csináltak abból, hogy ki a legbátrabb és ki mer a legtöbbet késni a mérkőzésre történő indulás előtt. Ez nekünk, a német precizitás világából érkezőknek elképesztően frusztráló volt, de lassan rá kellett jönnünk, hogy itt csak az egyedi megoldások és a türelmes hozzászoktatás működik, mert különben ekkora egyéniségeket, mint például, Mbappé, Neymar, Di Maria, Cavani vagy akár Thiago Silva, nem lehetett egy egységes játékrendszer felé terelni. Ők ahhoz voltak szokva, hogy a pályán ott kérik el a labdát, ahol épp kedvük van, és azt csinálnak a gyepen, amit akarnak” – meséli Zsolt a legmagasabb szintű munka nehézségeiről.

„Nagyon meg kellett válogatnunk az eszközeinket, mert ők ehhez nem is voltak hozzászokva, és ha bekeményítünk, az egész csapatot elveszíthettük volna, pláne, amikor egy játékos úgy néz rád, hogy ő kétszázmillió eurót ér, te meg idejöttél ingyen. Na, akkor legyél okos!” – enged Zsolt bepillantást az öltözői dilemmák világába a világ legnagyobb költségvetésű klubjainál.

„A világ legdrágább játékosainál már nem tudsz pénzzel vagy büntetéssel fegyelmezni, mert azonnal megbuksz. Az egyetlen dolog, amivel hatni tudsz rájuk, az a szabadidő, mert abból tényleg kevés van nekik” – árulja el a fegyvertára egyik fontos elemét a szakember.

„Ezek a sztárok nem engednek senkit közel magukhoz, úgy élnek, hogy értsük a dolog súlyát, mint ahogy egykor Whitney Houston vagy Michael Jackson élhetett. Kylian Mbappé nem tud kimenni az utcára, ő nem tud elmenni vásárolni, vagy egy étterembe sehol a világon, mert azonnal százak veszik körül. Burokban élnek és ezért nagyon fontos kiépíteni egy bizalmi viszonyt, hogy érezzék, számíthatnak rám” – meséli Zsolt, aki egy egészen különleges történetet is megosztott a nézőkkel a Csisztu Sport Cast legújabb epizódjában arról, hogy miként fogadta őt Neymar a Santos öltözőjében, amikor a Leipziggel edzőtáboroztak Brazíliában.

Világhírű játékosok által aláírt relikviái között (balról jobbra, Lőw Hanna, Lőw Jázmin és Zsolt)

„Abszolút a személyiségének tudom be azt, hogy a szakma legnevesebb játékosai és futballszakemberei is ilyen tisztelettel és szeretettel fordulnak felé, bármerre megy a világban. Mindenkivel megtalálja a hangot, és szokták is a barátnőim kérdezni, hogy nem vagyok-e féltékeny, mert a nőkkel is olyan jól kijön Zsolt. De mindenkinek elmondom, hogy ezt meg kell tanulni kezelni, és szét kell tudni választani, mert én látom, hogy mi az a rezgésszám, amit közvetít kifelé. Ő képes energiát adni másoknak és szerintem ez a sikerének az egyik kulcsa” – mesél a férjéről sosem hallott kulisszatitkokat Lőwné Andrea.

„Ebben az őrült világban ezeknek a világsztár játékosoknak fontos, ha valaki érdekli őket, mint ember, nem csak, mint egy csúcsteljesítményt leadni képes játékos, mert az százmilliókat érdekel, de az, hogy ki is ő, hogy él és hogy van, arról kevesen tudnak – és én sokszor érezhettem ezt a bizalmat tőlük és igyekeztem ezt meg is szolgálni” – meséli filozófiájáról Zsolt, aki persze a beszélgetésen túl részletesen bemutatta pályafutása ereklyéinek számos becses darabját is. Labdarúgói és edzői éveiből is olyan névre szólóan dedikált mezeket mutat meg a műsorban, amely készlete a világon keveseknek lehet, sőt olyat is láthatunk, amikor a legnagyobb lányának dedikált egy mezt a világ egyik legkedveltebb játékosa, a videóból kiderül, kicsoda. Mint ahogy arra a sokakat érdeklő kérdésre is választ kapunk, hogy Lőw Zsolt ezekből a nemzetközi tapasztalatokból mit szeretne hazahozni. A jelenleg már az MLSZ szakmai alelnökeként ténykedő szakember így reagált a magyar válogatottal kapcsolatos keresztkérdésre: „Igen, nagyon büszke lennék, ha egyszer a magyar válogatottat vezethetném!”

További részletek a videóban.



