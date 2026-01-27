Sergio Mullor: Életünk lehetősége előtt állunk

A szakember szerint tisztességgel helytállt a magyar csapat az európai ranglistán első helyen álló, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália ellen, mert az 5–1-es vereség nem tükrözte hűen a két csapat közötti különbséget.
„Próbálkoztunk, de a portugál válogatott és az erőforrásaink között túlságosan nagy a különbség” – kezdte értékelését Sergio Mullor a meccset követően, majd kiemelte, hogy a világklasszis ellenféllel szemben azért az emberelőnyös szituációkat is gyakorolhatták, és egy ilyen végén összejött a szépítés.
„Természetesen a négygólos vereség rossz eredmény, de készen kell állnunk a következő mérkőzésre Olaszország ellen” – fogalmazott, s egyben kitért a csütörtöki összecsapás fontosságára is.
„A motivációval nem lehet probléma, elvégre az Európa-bajnokságon szerepelünk, ráadásul életünk lehetősége előtt állunk, mert az olaszok ellen a negyeddöntőbe juthatunk egy nagyon nehéz csoportból” – zárta szavait a kapitány.
A válogatott a harmadik, s egyben utolsó csoportmérkőzését csütörtökön 20.30-tól játssza a szintén kétszeres Eb-győztes Olaszország ellen, az összecsapást a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
A 16 csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá – ha szükséges – a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.
A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n
FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 1–5 (0–2)
Ljubljana, Stozice Aréna, 538 néző. Vezette: Hanceariuc (román), Kirilov (bolgár)
MAGYARORSZÁG: Alasztics – Bencsik, Rábl, Büki, Szabó L. Csere: Gémesi (kapus), Rafinha, Fekete M., Kajtár, Pál P., Rutai, Suscsák, Szalmás, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor
PORTUGÁLIA: B. Pacó – A. Coelho, Erick, Varela, Brito. Csere: Edu (kapus), B. Coelho, Góis, A. Jesus, Kutchy, Lúcio Jr., T. Pacó, Pauleta, D. Santos. Szövetségi kapitány: Jorge Braz
Gólszerző: Rutai (36.), ill. Erick (1.), Lúcio Jr. (6.), D. Santos (22.), T. Pacó (25.), Varela (34.)