Sergio Mullor: Életünk lehetősége előtt állunk

A szakember szerint tisztességgel helytállt a magyar csapat az európai ranglistán első helyen álló, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália ellen, mert az 5–1-es vereség nem tükrözte hűen a két csapat közötti különbséget.

„Próbálkoztunk, de a portugál válogatott és az erőforrásaink között túlságosan nagy a különbség” – kezdte értékelését Sergio Mullor a meccset követően, majd kiemelte, hogy a világklasszis ellenféllel szemben azért az emberelőnyös szituációkat is gyakorolhatták, és egy ilyen végén összejött a szépítés.

„Természetesen a négygólos vereség rossz eredmény, de készen kell állnunk a következő mérkőzésre Olaszország ellen” – fogalmazott, s egyben kitért a csütörtöki összecsapás fontosságára is.

„A motivációval nem lehet probléma, elvégre az Európa-bajnokságon szerepelünk, ráadásul életünk lehetősége előtt állunk, mert az olaszok ellen a negyeddöntőbe juthatunk egy nagyon nehéz csoportból” – zárta szavait a kapitány.

A válogatott a harmadik, s egyben utolsó csoportmérkőzését csütörtökön 20.30-tól játssza a szintén kétszeres Eb-győztes Olaszország ellen, az összecsapást a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A 16 csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá – ha szükséges – a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.