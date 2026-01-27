Nemzeti Sportrádió

Sergio Mullor: Életünk lehetősége előtt állunk

Vágólapra másolva!
2026.01.27. 21:33
null
Sergio Mullor továbbjutásra készül a válogatottal az olaszok ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Sergio Mullor futsal magyar futsalválogatott
A címvédő portugáloktól elszenvedett 5–1-es vereség után Sergio Mullor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kiemelte, a csapat óriási lehetőség előtt áll, hogy a negyeddöntőbe jusson a lett–litván–szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokságon.

A szakember szerint tisztességgel helytállt a magyar csapat az európai ranglistán első helyen álló, a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália ellen, mert az 5–1-es vereség nem tükrözte hűen a két csapat közötti különbséget.

„Próbálkoztunk, de a portugál válogatott és az erőforrásaink között túlságosan nagy a különbség” – kezdte értékelését Sergio Mullor a meccset követően, majd kiemelte, hogy a világklasszis ellenféllel szemben azért az emberelőnyös szituációkat is gyakorolhatták, és egy ilyen végén összejött a szépítés.

„Természetesen a négygólos vereség rossz eredmény, de készen kell állnunk a következő mérkőzésre Olaszország ellen” – fogalmazott, s egyben kitért a csütörtöki összecsapás fontosságára is.

„A motivációval nem lehet probléma, elvégre az Európa-bajnokságon szerepelünk, ráadásul életünk lehetősége előtt állunk, mert az olaszok ellen a negyeddöntőbe juthatunk egy nagyon nehéz csoportból” – zárta szavait a kapitány.

A válogatott a harmadik, s egyben utolsó csoportmérkőzését csütörtökön 20.30-tól játssza a szintén kétszeres Eb-győztes Olaszország ellen, az összecsapást a Duna World és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.

A 16 csapatos kontinenstorna négy csoportjából az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, továbbá – ha szükséges – a gólkülönbség, majd a több szerzett gól.

Magyar válogatott
3 órája

A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

A kétszeres címvédő ellen nem sok esélyük volt a mieinknek, akik helytálltak, és továbbra is megvan a sanszuk a továbbjutásra.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ, D-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 1–5 (0–2)
Ljubljana, Stozice Aréna, 538 néző. Vezette: Hanceariuc (román), Kirilov (bolgár)
MAGYARORSZÁG: Alasztics – Bencsik, Rábl, Büki, Szabó L. Csere: Gémesi (kapus), Rafinha, Fekete M., Kajtár, Pál P., Rutai, Suscsák, Szalmás, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor
PORTUGÁLIA: B. Pacó – A. Coelho, Erick, Varela, Brito. Csere: Edu (kapus), B. Coelho, Góis, A. Jesus, Kutchy, Lúcio Jr., T. Pacó, Pauleta, D. Santos. Szövetségi kapitány: Jorge Braz
Gólszerző: Rutai (36.), ill. Erick (1.), Lúcio Jr. (6.), D. Santos (22.), T. Pacó (25.), Varela (34.)

 

Sergio Mullor futsal magyar futsalválogatott
Legfrissebb hírek

Simán nyertek az olaszok, a magyar csapatnak nem lesz elég a döntetlen a továbbjutáshoz a futsal Eb-n

Minden más foci
4 perce

A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

Magyar válogatott
3 órája

Szabó Lajos: Szeretnénk borsot törni a portugálok orra alá

Magyar válogatott
Tegnap, 17:23

Futsal Eb: Marco Rossi is gratulált a történelmi győzelemhez

Magyar válogatott
2026.01.25. 13:33

Futsaltörténelmi pillanat Ljubljanában: először nyert Eb-meccset a magyar válogatott

Magyar válogatott
2026.01.24. 19:24

Futsal Eb: négygólos győzelemmel kezdett a címvédő

Minden más foci
2026.01.24. 16:37

Futsal Eb: történelmi ponto(ka)t kellene szerezni a lengyelek ellen

Magyar válogatott
2026.01.24. 09:18

Győzelemmel kezdett a hétszeres győztes spanyol válogatott a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.23. 21:39
Ezek is érdekelhetik