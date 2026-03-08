Egyéni csúcsok, könnyed győzelem a Balaton Szupermaratonon

A Cocomotion meghatározó csapata a BSZM-nek: mit kell tudni az idei összeállításról?

Ebben a felállásban most voltunk először a BSZM-en Cocomotion néven, de a csapattal már a harmadik alkalommal – mondta a Csupasportnak Bereczné Marhás Andrea, aki Nagy Alexandrával, Zsilák Fannival és Tóth Zsuzsával együtt 15:30:14-es idővel nyerte meg a versenyt. – Idén és tavaly első lettünk, azelőtt pedig másodikak, így mindig érmes helyen végeztünk. Minden alkalommal jól éreztük magunkat, de talán mondhatom, hogy ez volt a legjobb több szempontból is. Könnyebbséget jelentett, hogy bárhol szabadon lehetett váltani, így kihasználhattuk a tempóelőnyt.

Említette, hogy ebben a felállásban most indultak először…

Nagy Alexandrával és Tóth Zsuzsával hárman fix tagok vagyunk, Zsilák Fanni jött negyedikként, de ő sem beugró már, hanem biztos pont. Mind a négyen futunk egyéniben is, de a legjobban a váltót szeretjük. Fontos, hogy a magánéletben is remek a kapcsolatunk, mondhatom, hogy barátnők vagyunk.

Megnyerték a hölgyek között a három-négy tagú csapatkategóriát. Hogyan értékelné a versenyt?

Előzetesen nem beszéltünk a győzelemről, de nyugodtan mondhatom, hogy az éremszerzés mindenkinek ott volt a fejében. Mind a négyen igyekszünk a maximumot kihozni magunkból, és aztán meglátjuk, mire lesz elég. A többiek a BSZM alatt folyamatosan figyelték, hol helyezkedünk el a mezőnyben, hogyan haladunk, én nem követtem, menet közben nem szeretek tudni róla. Csak a negyedik napon, a célba érkezéskor tudtam meg, mi az időeredményünk.

Egyébként ezúttal nem volt szoros, fölényes győzelmet arattunk, közel egy óra negyvenöt perccel előbb értünk be a második helyezett csapatnál.

Mit jelent a Cocomotionnek a BSZM?

Ezt nehéz megfogalmazni. A legfontosabb, hogy nagyon szeretünk futni, ezt pedig egy csodálatos helyen, a Balaton partján csinálhatjuk. Nekünk a BSZM a kedvenc versenyünk, ez nem csak arról szól, hogy kiszállsz az autóból, futsz, hazamész és vége. Itt fel lehet töltődni, közös programokat szervezni, napokig együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat. Ez nemcsak futás, a barátságunk ezalatt a négy nap alatt még szorosabbá válik.

Gyanítom, mivel a magánéletben is szoros a kapcsolatuk, a versenyeken is könnyebb jó eredményt elérni.

Ez pontosan így van. Nagyszerű a csapatösszetételünk, végig kiváló volt a hangulat. Természetesen vannak mókamesterek, akik gondoskodnak a folyamatos jókedvről és a nevetésről. Lazán vettük a verseny minden egyes percét, sokat nevettünk, de amikor futni kellett, azt a lehető legjobb tudásunk szerint csináltuk. Ami engem illet, összesen negyvennyolc kilométert futottam, egyéni rekordot döntöttem. Egyébként az egyéni csúcsdöntés mindenkire igaz, nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Mind a négyen szívvel-lélekkel futottunk, teljesen kihajtottuk magunkat. Egyébként közel azonos képességűek vagyunk, a futásteljesítményünk hasonló.

Melyik volt a legemlékezetesebb BSZM-versenye?

Ez. Feszültségtől mentesen, végig lazán futottunk, ráadásul nyertünk.

Az, hogy ez volt az utolsó rendezés, hogyan érinti a csapatot?

Próbáltuk megélni minden egyes pillanatát, hiszen tudtuk, nem lesz több.

Szép emlékek fűződnek ehhez az eseményhez, örülök, hogy győzelemmel búcsúztunk.

Mi vár az esztendőben a Cocomotionre?

Az Ultrabalatonra hattagú csapattal megyünk, Tóth Zsuzsi évek óta másokkal fut, nyilván nem várható el, hogy megbontsák a jól bevált csapatukat. Legközelebb ugyanebben az összetételben a Cocomotion talán az Ultra Tisza-tó eseményen lesz ott, és erősen gondolkozunk az Ultrabalaton Trailen is.