Női kosárlabda vb-selejtező: estére teljes lett a magyar csapat

CSILLOGÓ SZEMŰ, vidám játékosok és jókedvű stábtagok szálltak le vasárnap délelőtt a buszról Ferihegyen, ahonnan a magyar női válogatott Isztambulba repült a szerdán kezdődő világbajnoki selejtezőre. Eleinte még csak kilenc kosárlabdázó alkotta a tizenkettes keretet, a légiósok (a Spanyolországban játszó Takács-Kiss Virág, valamint a Törökországban pattogtató Juhász Dorka és Turner Yvonne később csatlakoztak) nem a delegációval utaztak, de például az újdonsült csapatkapitány Takács-Kiss Isztambulban az útlevél-ellenőrzésnél érte utol a többieket. A beszédtémát természetesen a keretszűkítés jelentette, ezzel kapcsolatban Völgyi Péter szövetségi kapitány adott tájékoztatást a Nemzeti Sportnak a reptéri ebédet követően, amelyet megelőzően a DVTK edzője bonbonnal kedveskedett a hölgyeknek a nemzetközi nőnap alkalmából.

„Mindig nehéz a szűkítéskor döntést hozni, hiszen jellemzően van egy erős érzelmi kapcsolat is a játékosok és a stábtagok között – mondta Völgyi. – Óriási küzdelem volt a helyekért, mindenki becsülettel és jól dolgozott, nekünk pedig sok szempontot kellett figyelembe venni. Az egyik, hogy hét nap alatt öt mérkőzést kell lejátszani, ami fizikailag és mentálisan is megerőltető. Továbbá szinte kizárható, hogy egy ilyen tornán egy-két kisebb sérülés vagy betegség ne kavarjon be a rotációba, így a posztok közötti átjárhatóság is fontos szempont volt, valamint szerettük volna, hogy a feltörekvő fiatalok is belekóstolhassanak az effajta versenyek légkörébe.”

Ami a kimaradókat illeti, a diósgyőri Miklós Melinda, a két pécsi, Rátkai Eszter és Studer Ágnes, valamint a két légiós, Gereben Lívia és Mérész Beatrix (Sepsiszentgyörgy) esett áldozatul a szűkítésnek, közülük talán Studer távolmaradása a legnagyobb meglepetés – az már a hét elején eldőlt, hogy Barnai Judit (Cegléd) egyéb elfoglaltságai, míg Kányási Veronika (DVTK) sérülés miatt nem lesz tagja a 12-es keretnek. Három újoncot is avat világeseményen az együttes, Dúl Panka, Toman Petra és a 18. születésnapját januárban betöltő Josepovits Kinga is először léphet pályára hivatalos mérkőzésen nemzeti mezben.

Az alig kétórás repülőúton a játékosok elfoglalták magukat, előkerültek a táblagépek (Lelik Réka például a Bridgerton család kalandjait nézte), míg az új csapatkapitány-helyettes Aho Nina sportpszichológiát tanult – papíralapú könyvből, ami a mai fiatal játékosok között meglehetősen ritka. Az útlevél-ellenőrzés közben Spanyolországból megérkező Takács-Kiss Virág nagy öleléseket és puszikat kapott, a kirendelt busz pedig kevesebb mint egy óra alatt az impozáns, a Márvány-tenger partjától néhány száz méterre található hivatalos hotelbe szállította a delegációt. Nem sokkal az érkezést követően befutott a Galatasaray középjátékosa, Juhász Dorka is, majd amikor leült vacsorázni az együttes, Turner Yvonne is csatlakozott, így lett teljes a csapat, amely hétfőn már két edzéssel készül a szerdai, japánok elleni nyitó meccsre.

A magyar válogatott március 11. és 17. között lép pályára sorrendben Japán, Kanada, Ausztrália, Argentína és végül a házigazda Törökország ellen. A csoportból Ausztrália mellett a három legjobb együttes jut még ki a szeptemberi, Berlinben megrendezendő világbajnokságra – a tornán legutóbb 1998-ban szerepelt nemzeti együttesünk.

Dúl Panka: Reális cél a továbbjutás

– Sokaknak váratlan az ön kerettagsága. Meglepődött?

– Erre nehéz válaszolni, mert sok mindentől függ, kire számít a stáb. Benne volt a pakliban, hogy bekerülök a tizenkét kiválasztott közé, de az is, hogy nem. Nem tudtam, milyen koncepció alapján állítja össze Völgyi Péter a csapatot, de egy biztos, nagyon örülök, hogy itt lehetek.

– Nyári átigazolása után jó idényt fut az alapszakaszt megnyerő Péccsel. Hogy érzi, miben sikerült fejlődnie?

– Más szerepkörben játszom, mint az elmúlt években a TF-ben, nyilván erősebb, más célokért harcoló együttessel. Pécsett konkrétabbak a feladataim, talán kevesebb dologra kell odafigyelnem, mint előző csapatomnál, de ez is a profi klubok sajátossága.

– Mi a konkrét célkitűzés a torna előtt? Önök, játékosok, hogy érzik, mekkora esély van a kvalifikáció megszerezésére?

– Mindenképp reális cél a továbbjutás, profi sportolóként máshogy nem is lehet egy ilyen feladathoz hozzáállni, mint hogy megcélozzuk a vébészereplést, s persze hogy sikerrel járjunk.

– Japán az első ellenfél, amely speciális, különleges játékstílust képvisel. Mit tud a riválisról?

– Láttam is őket a soproni olimpiai selejtezőben, készültünk is rájuk, s tavaly nyáron az egyetemi világjátékokon játszottunk is ellenük. Nekem személy szerint firss az élmény, köztudott, gyors kosárlabdát játszanak sok triplakísérlettel, sőt, többször dobnak kintről, mint duplát. Nagy iramú mérkőzésre számítunk.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Aho Nina, Lelik Réka, Toman Petra (DVTK), Dombai Réka (Szekszárd), Dubei Debóra (Győr), Dúl Panka, Josepovits Kinga, Török Ágnes, Varga Alíz (Pécs), Juhász Dorka (Galatasaray), Takács-Kiss Virág (Salamanca), Turner Yvonne (Nesibe)