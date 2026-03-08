Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda: sorozatban 81. vereségét szenvedte el a Dunaújváros

2026.03.08. 20:34
null
Pillanatkép a 81. dunaújvárosi vereséget hozó mérkőzésről (Fotó: hunvolley.hu)
Címkék
röplabda férfi röplabda Extraliga Dunaújvárosi KSE
A Debreceni EAC sima háromszettes győzelmet aratott a nyeretlenül sereghajtó Dunaújváros vendégeként a férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján, amikor is a Dág kétszettes hátrányból fordítva győzött a TFSE ellen.

Az újvárosiak legutóbb 2023 áprilisában nyertek bajnoki mérkőzést, azóta sorozatban már 81 vereségnél tartanak. 

A kilencedik helyen álló Dág kétszettes hátrányból fordítva nyerte 3:2-re a tabellán egy hellyel előtte álló TFSE ellen: a hazaiak az első két játszmában nem találták a ritmust, aztán viszont rendezte a sorait és előbb egy könnyebben, majd egy nehezebben megnyert játszmában egyenlített, a döntő játszmában is jobbnak bizonyult riválisánál. A TFSE három egymást követő győzelmet követően szenvedett vereséget.

A MAFC a Szolnok otthonában aratott sima, 3:0-s győzelmet, érdekesség, hogy a vendégek mindhárom játszmát 25:17-re nyerték meg. 

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE–TFSE 3:2 (–19, –20, 16, 22, 11)
Dunaújvárosi KSE–DEAC 0:3 (–14, –12, –18)
Szolnoki RK-SC SI–MAFC 0:3 (–17, –17, –17) 
MEAFC-Peka Bau–Prestige Fitness PSE  1:3 (–21, –23, 20, –23) 
MÁV Előre Foxconn–Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (27, 22, 14)

 

röplabda férfi röplabda Extraliga Dunaújvárosi KSE
Legfrissebb hírek

Simán döntőbe jutott a Vasas a női röplabda Extraligában

Röplabda
23 órája

Férfi röplabda Extraliga: két évvel hosszabbított a Kaposvár vezetőedzője

Röplabda
2026.03.06. 11:20

Férfi röplabda Extraliga: Kazincbarcikán is veretlen maradt a MÁV Előre

Röplabda
2026.03.05. 22:14

Röplabda: letette a névjegyét a MEVZA-kupán az Újpest U19-es csapata

Utánpótlássport
2026.03.05. 09:00

Hollósy László: Mesébe illő a történetünk

Röplabda
2026.03.02. 20:29

Férfi röplabda Extraliga: a Kaposvár három szettben győzött Debrecenben

Röplabda
2026.03.01. 19:41

Férfi röplabda: óriási csatában győzött a Vegyész a MAFC otthonában

Röplabda
2026.02.28. 22:02

Röplabda: Hollósy László megnyerte csapatával a Német Kupát

Röplabda
2026.02.28. 18:48
Ezek is érdekelhetik