Férfi röplabda: sorozatban 81. vereségét szenvedte el a Dunaújváros

Az újvárosiak legutóbb 2023 áprilisában nyertek bajnoki mérkőzést, azóta sorozatban már 81 vereségnél tartanak.

A kilencedik helyen álló Dág kétszettes hátrányból fordítva nyerte 3:2-re a tabellán egy hellyel előtte álló TFSE ellen: a hazaiak az első két játszmában nem találták a ritmust, aztán viszont rendezte a sorait és előbb egy könnyebben, majd egy nehezebben megnyert játszmában egyenlített, a döntő játszmában is jobbnak bizonyult riválisánál. A TFSE három egymást követő győzelmet követően szenvedett vereséget.

A MAFC a Szolnok otthonában aratott sima, 3:0-s győzelmet, érdekesség, hogy a vendégek mindhárom játszmát 25:17-re nyerték meg.

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

Swissten Dág KSE–TFSE 3:2 (–19, –20, 16, 22, 11)

Dunaújvárosi KSE–DEAC 0:3 (–14, –12, –18)

Szolnoki RK-SC SI–MAFC 0:3 (–17, –17, –17)

MEAFC-Peka Bau–Prestige Fitness PSE 1:3 (–21, –23, 20, –23)

MÁV Előre Foxconn–Vegyész RC Kazincbarcika 3:0 (27, 22, 14)