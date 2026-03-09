Nemzeti Sportrádió

Marozsán kiesett párosban az Indian Wells-i tenisztornán

2026.03.09. 00:06
Marozsán Fábián párosban sem nyert mérkőzést Indian Wellsben (Fotó: Getty Images, archív)
Marozsán Fábián és Alekszandr Bublik párosa kiesett az első fordulóban az Indian Wells-i kemény pályás tenisztorna 9.4 millió dollár (3.07 milliárd forint) összdíjazású férfiversenyében.

A magyar, kazah duó egy francia kettőssel csapott össze vasárnap a párosverseny első fordulójában, és két szettben, mindössze 55 perc alatt szenvedett vereséget.

Vasárnap hajnalban Stollár Fanny is búcsúzott párosban, aki Kato Miju oldalán 6:1, 3:0-s hátrányban feladta a mérkőzést.

Korábban Marozsán Fábián számára egyesben is véget értek a küzdelmek Indian Wellsben, akárcsak a nőknél Gálfi Dalmának és Bondár Annának. Férfi egyesben Fucsovics Márton még talpon van, hétfő hajnalban lép pályára a nyolcaddöntőbe jutásét, ellenfele a 30. helyen kiemelt Arthur Fils lesz.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (9 415 725 dollár, kemény pálya)
Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Sadio Doumbia, Fabien Reboul (franciák)–Marozsán Fábián, Alekszandr Bublik (magyar, kazah) 6:2, 6:2
Női páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Ingrid Neel, Peyton Stearns (észt, amerikai)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán) 6:1, 3:0-nál Stollár és Kato feladta
 

 

