Melbourne-ben megkezdődött az F1-es idény; Születésnapi interjú Sákovicsné Dömölky Lídiával

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Elindult a Formula–1-es világbajnokság 2026-os idénye, az Ausztrál Nagydíj kettős Mercedes-sikerrel zárult. Címlapsztorinkból kiderül, hogy miképp az előző, 2014-es motorformula bevezetése idején, ezúttal is a gyári Mercedes hozta ki a maximumot a technikai változásokból. Noha a harmadik Charles Leclerc 15 másodperces hátránya nem letaglózó, nyilvánvalóan látszott, hogy a Mercedes a melbourne-i futam második felében nem a maximális teljesítményt nyújtja. Egyfelől ki kellett húznia a versenytávot egy kerékcserével, másfelől technikai hibát sem akart kockáztatni. A csapat a hajtóegység energia-visszanyerése terén minimum egy lépéssel a többiek előtt jár, és a szívóhatású padlólemezek nélkül az autóját is sikerült hatékonyan megterveznie. A többiek egyelőre csak reménykedhetnek benne, hogy fejlesztéseikkel utolérhetik a Mercedest.

Kilencvenéves a Nemzet Sportolója, az olimpiai bajnok tőrvívó, Sákovicsné Dömölky Lídia. „Amikor más éri ezt meg, az ember csodálattal nézi, mondván, milyen hosszú életű, mekkora életutat járt be, de amikor ez az ember én vagyok, az furcsának tűnik. Egyfelől ez valamiféle figyelmeztetés, hogy lejáróban van ez az életút, másfelől elgondolkoztat, vajon mindazzal, amiket tettem ebben a kilenc évtizedben, elégedett lehetek?” – mondta a lapunknak adott születésnapi interjúban. Beszélt arról is, hogy mi mindent kapott a vívástól: „Mindent. A férjemet, a gyerekeimet, az életemet. Formálta a személyiségemet. A vívás, a sport megtanítja az embert sok mindenre, például arra is, hogyan kezelje a nehéz helyzeteket.”

Népsport mellékletünkben felidézzük a 90 éves Sepp Blatter korábbi FIFA-elnök pályafutását. A svájci sportdiplomata Joao Havelange elnöksége idején lett a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség technikai igazgatója, majd főtitkára, és több mint másfél évtizeden át irányította a szervezet operatív működését. A nemzetközi szövetség nem utolsósorban neki köszönheti új üzleti modelljét és mindent elsöprő globális szerepvállalását. 1998-ban lett a szervezet nyolcadik elnöke. Szívesen jött Magyarországra. 2009. május 2-án például Michel Platini UEFA-elnök és Kisteleki István akkori MLSZ-elnök társaságában ő vágta át a Magyar Labdarúgó-szövetség vadonatúj, telki edzőközpontjának avatásakor a nemzeti színű szalagot.

