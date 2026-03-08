Hollandia, Németország és Franciaország is kijutott a női kézilabda Eb-re

Az 1. csoportban Franciaország hibátlan maradt, miután 20 góllal legyőzte Horvátországot, ezzel pedig kijutott az Eb-re. A Győrben kézilabdázó Hatadou Sako 50 százalékkal védett (11 hárítást mutatott be), a Debrecenben játszó Alicia Toublanc egyszer talált be. A mezőny legeredményesebbje két Metz-játékos volt, Léna Grandveau és Lucie Granier is hat-hat gólt lőtt.

Hollandiának nehezebb dolga volt a 2. csoportban, de három góllal felülmúlta Svájcot, és kvalifikálta magát a kontinenstornára. A legtöbb gólt a győri jobbátlövő, Dione Housheer szerezte, méghozzá hetet, de Bo van Wetering is betalált egyszer. Kelly Dulfer ezúttal nem volt eredményes, akárcsak a ferencvárosi szélső, Angela Malestein sem.

Németország könnyed, 15 gólos sikerrel biztosította helyét az Eb-n: Szlovénia hálóját a ferencvárosi balátlövő, Emily Vogel kétszer zörgette meg, aki a 150. meccsét játszotta hazája válogatottjában.

A csoportok első két-két helyezettje jut ki egyenes ágon a kontinenstornára, valamint a hat kvartettből a négy legjobb csoportharmadik is kvalifikál.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ

1. csoport

Franciaország–Horvátország 34–14 (19–9)

Koszovó–Finnország 27–29 (15–12)

A csoport állása: 1. Franciaország 8 pont – már kijutott, 2. Horvátország 4, 3. Finnország 4, 4. Koszovó 0

2. csoport

Hollandia–Svájc 25–22 (13–12)

Olaszország–Bosznia-Hercegovina 36–20 (15–8)

A csoport állása: 1. Hollandia 8 – már kijutott, 2. Svájc 4, 3. Olaszország 2, 4. Bosznia-Hercegovina 2

3. csoport

Németország–Szlovénia 33–18 (18–8)

Szombaton játszották

Észak-Macedónia–Belgium 33–28 (17–14)

A csoport állása: 1. Németország 8 pont – már kijutott, 2. Szlovénia 4, 3. Észak-Macedónia 2, 4. Belgium 2

4. csoport

Montenegró–Izland 33–24 (13–13)

Portugália–Feröer 25–23 (15–8)

A csoport állása: 1. Montenegró 6 pont, 2. Feröer 4, 3. Portugália 4, 4. Izland 2

5. csoport

Litvánia–Ukrajna 25–26 (10–16)

Szombaton játszották

Svédország–Szerbia 27–22 (19–11)

Az állás: 1. Svédország 8 pont – már kijutott, 2. Szerbia 4, 3. Ukrajna 4, 4. Litvánia 0