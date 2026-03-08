Leimeter Csaba öt góllal járult hozzá csapata győzelméhez Németországban

Leimeter Csaba a német másodosztályban, Rosta Miklós a román élvonalban volt győztes csapat tagja a mögöttünk hagyott hétvégén, ugyanakkor Ónodi-Jánoskúti Máté nem örülhetett a francia első osztályban.
Leimeter Csaba ötször volt eredményes a Balingen-Weilstettenben, amely 37–33-as győzelemmel távozott a HSG Nordhorn-Lingen otthonából a német férfi kézilabda-bajnokság másodosztályában. A liga honlapja szerint a jobbátlövő csapata a vasárnapi mérkőzés után a tabella második helyén áll.
Rosta Miklós egy gólt lőtt a címvédő és listavezető Dinamo Bucuresti-ben, amely házigazdaként 40–27-re megverte az AHC Potaissa Turdát a román bajnokságban.
A válogatott Ónodi-Jánoskúti Máté egy találata és hét gólpassza ellenére az USAM Nimes Gard 31–28-ra kikapott hazai pályán a Limoges-tól a francia élvonalban.
Legfrissebb hírek
NS-jótékonyság: válogatott kézilabdás mezre lehet licitálni
Kézilabda
2026.03.07. 10:02
Bánhidi Bence: A legjobb szó a GOG-ra a kiszámíthatatlan
Kézilabda
2026.03.05. 09:03
Klujber Katrin: Semmilyen teher nincs rajtunk
Kézilabda
2026.03.04. 10:11
Ezek is érdekelhetik