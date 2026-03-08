Leimeter Csaba öt góllal járult hozzá csapata győzelméhez Németországban

Leimeter Csaba ötször volt eredményes a Balingen-Weilstettenben, amely 37–33-as győzelemmel távozott a HSG Nordhorn-Lingen otthonából a német férfi kézilabda-bajnokság másodosztályában. A liga honlapja szerint a jobbátlövő csapata a vasárnapi mérkőzés után a tabella második helyén áll.

Rosta Miklós egy gólt lőtt a címvédő és listavezető Dinamo Bucuresti-ben, amely házigazdaként 40–27-re megverte az AHC Potaissa Turdát a román bajnokságban.

A válogatott Ónodi-Jánoskúti Máté egy találata és hét gólpassza ellenére az USAM Nimes Gard 31–28-ra kikapott hazai pályán a Limoges-tól a francia élvonalban.