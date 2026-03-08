Nemzeti Sportrádió

Leimeter Csaba öt góllal járult hozzá csapata győzelméhez Németországban

2026.03.08. 22:09
Leimeter Csaba csapata győztesen távozott a Nordhorn otthonából (Fotó: Imago)
Címkék
kézilabda Leimeter Csaba Rosta Miklós Ónodi-Jánoskúti Máté
Leimeter Csaba a német másodosztályban, Rosta Miklós a román élvonalban volt győztes csapat tagja a mögöttünk hagyott hétvégén, ugyanakkor Ónodi-Jánoskúti Máté nem örülhetett a francia első osztályban.

Leimeter Csaba ötször volt eredményes a Balingen-Weilstettenben, amely 37–33-as győzelemmel távozott a HSG Nordhorn-Lingen otthonából a német férfi kézilabda-bajnokság másodosztályában. A liga honlapja szerint a jobbátlövő csapata a vasárnapi mérkőzés után a tabella második helyén áll.

Rosta Miklós egy gólt lőtt a címvédő és listavezető Dinamo Bucuresti-ben, amely házigazdaként 40–27-re megverte az AHC Potaissa Turdát a román bajnokságban.

A válogatott Ónodi-Jánoskúti Máté egy találata és hét gólpassza ellenére az USAM Nimes Gard 31–28-ra kikapott hazai pályán a Limoges-tól a francia élvonalban.

 

kézilabda Leimeter Csaba Rosta Miklós Ónodi-Jánoskúti Máté
Legfrissebb hírek

A válogatottjában dőlt ki hetekre a DVSC átlövője

Kézilabda
33 perce

A győzelem tudománya – Ballai Attila publicisztikája

Kézilabda
Tegnap, 0:24

NS-jótékonyság: válogatott kézilabdás mezre lehet licitálni

Kézilabda
2026.03.07. 10:02

Új elnök kerül az igazgatóság élére a szegedi férfi kézilabdaklubban

Kézilabda
2026.03.06. 10:34

Ennyi hiba nem fért bele, a dánok két góllal legyőztek minket Tatabányán

Kézilabda
2026.03.05. 19:28

Bánhidi Bence: A legjobb szó a GOG-ra a kiszámíthatatlan

Kézilabda
2026.03.05. 09:03

Klujber Katrin: Semmilyen teher nincs rajtunk

Kézilabda
2026.03.04. 10:11

Petrus Mirtill: Mindig megtisztelő érzés a válogatottban szerepelni

Kézilabda
2026.03.03. 18:57
Ezek is érdekelhetik