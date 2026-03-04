Labdarúgás: sima vereség a spanyoloktól az U17-es leány Eb-selejtezőn

Nemzeti Sportrádió

2026.03.04.
Az U17-es leány labdarúgó-válogatott 7–1-es vereséget szenvedett Spanyolország elleni a Portugáliában zajló Európa-bajnoki selejtezőn.

Második mérkőzését is elveszítette az U17-es leány futballválogatott a portugáliai Európa-bajnoki selejtezőn. A első találkozón, vasárnap a házigazdák ellen a 95. percben kapott góllal maradt alul 1–0-ra Makrai László együttese. A második körben, szerdán az esélyes Spanyolországtól simán, 7–1-re kaptak ki a mieink, magyar részről Veres Stefánia talált be.

A válogatott az utolsó meccsét szombaton 15 órakor Koszovó ellen játssza, amely az A-ligában maradásról dönt majd.

Az U17-es leánnyválogatott Eb-selejtezős programja:
Március 1. 17.00: Magyarország–Portugália 0–1 (Cidade do Futebol, Oeiras)
Március 4. 14.00: Magyarország–Spanyolország 1–7 (Real Sport Club, Queluz)
Március 7. 15.00: Magyarország–Koszovó (Real Sport Club, Queluz)

A keret:

Kapusok  
Galambvári Olívia (DVTK)
Hollósi Eszter (PMFC)
Árokszállási Sophie (MTK)

Védők  
Veres Stefánia (Linz)
Vadász Lara (St. Pölten)
Gyurátz Eszter (Szekszárd)
Árvay Sára (FTC)
Szántó Hédi (FTC)
Tóth Adél (FTC)
Licskai Léna (Illés)

Középpályások  
Farkas Panna (MTK)
Érsek Eszter (PAFC)
Csanádi Kata Róza (Illés)
Sági Fruzsina (Illés)
Soós Réka (Újpest) 
Kovács Petra (Linz)

Támadók  
Filep Zsuzsa (Szekszárd)
Perjési Lilla (Újpest) 
Tóth Ramóna (FTC)
Pethe Olivia (Valencia CF)
Bíró Blanka (FTC)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

