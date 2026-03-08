Gálát rendezett nőnapra a Vasas, mindkét félidőben háromszor talált a kapuba
LABDARÚGÓ NB II
21. FORDULÓ
VASAS FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 6–0 (3–0)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1617 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Ring Kevin)
VASAS: Uram – Pávkovics, Baráth B. (Girsik A., 58.), Iyinbor, Doktorics – Hidi M. S. (Rab, 58.), Hős (Banó-Szabó, 67.) – Urblík J. – Molnár Cs., Németh B. (Jován, 75.), Tóth M. (Radó, 67.). Vezetőedző: Erős Gábor
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Horváth D., Gajág, Vajda R. – Gellér (Zamostny, 67.), Kocsis D. (Szalka, 82.) – Zsóri (Turi, a szünetben), Bakó, László K. (Herczeg B., 67.) – Babinszky (Vogyicska Balázs, 67.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
Gólszerző: Tóth M. (38.), Urblík J. (43., 73.), Németh B. (44.), Radó (78.), Banó-Szabó (81.)
MESTERMÉRLEG
Erős Gábor: – Ma az első pillanattól kezdve gólra törően és agresszíven játszottunk, s végre a rengeteg lehetőségünkből sokat gólra váltottunk. A szünetben azt kértem a fiúktól, hogy ne álljanak le, s a cserék is lendítettek a játékon. Nagy dolog hat gólig eljutni ebben a kiegyensúlyozott NB II-ben, de szerénynek kell maradnunk – azonban, ha ezen az úton haladunk tovább, el fogjuk érni a célunkat.
Czuczi Mátyás: – Rossz napunk volt – el kell felejteni minél hamarabb ezt a mérkőzést. Amit egész tavasszal eddig mutattunk, abból ma semmi sem látszott a pályán, s amit el lehetett rontani, azt elrontottuk. Nincs azonban probléma, a BVSC ellen javítanunk kell.
ÖSSZEFOGLALÓ
Bár a Vasas hat bajnoki óta veretlen volt, valamint a forduló előtt hétpontos előnnyel rendelkezett a Kecskemét, Mezőkövesd páros előtt, nyilván javítani akart, mivel az előző héten csak gól nélküli döntetlent játszott Tiszakécskén. Élesebben kezdett az angyalföldi csapat, mint legutóbbi hazai mérkőzésén (a Karcag ellen, amikor 2–0-ra nyert), és egyértelműen irányított. Az első negyedóra végén kialakította első nagy helyzetét, ám Urblík József a bal felső mellé lőtt, majd Németh Barnabás került ziccerbe, de nagyon elrontotta.
A folytatásban is a fővárosi együttes támadott, de a kozármislenyi játékosok jól blokkoltak, illetve rendre lefülelték a hazaiak középre adásait. A szünet előtt nem sokkal aztán megszerezte a vezetést a Vasas, sőt, el is döntötte a mérkőzést, miután hat perc alatt háromszor talált be. Előbb Hős Zsombor beadása után Tóth Milán kapásból lőtt a jobb alsóba, majd Urblík József helyezett ugyanoda az első gólt szerző támadó visszapasszából, ezt követően pedig Németh Barnabás egy kipattanónál volt résen, így gurított az üres kapuba.
Hideg zuhanyként érhette a kozármislenyieket, ami a félidő végén történt, de a szünetben sikerült rendezniük a sorokat, legalábbis a védekezést tekintve. Ebben szerepe volt annak, hogy a Puskás-díjas Zsóri Dániel (aki először kezdett új csapatában) már nem jött ki a második játékrészre, védő váltotta, Turi Tamással igyekezett stabilabbá tenni a hátsó alakzatot Czuczi Mátyás vezetőedző. Azért igyekeztek szépíteni is a vendégek, Babinszky Bence közel járt a gólhoz, ám Iyinbor Patrick nagyot mentett.
Sokáig csendesen telt a második félidő, úgy tűnt, megelégszik a három góllal a Vasas, de az utolsó húsz percben ismét rákapcsolt. Urblík József szerezte meg a második gólját azt követően, hogy Vajda Rolandot és Lékai Somát is elfektette, majd kiosztott egy gólpasszt, amely után Radó András lőtte ki a kapu jobb oldalát. Itt még nem volt vége, ugyanis Banó-Szabó Bence is betalált, aki az első gólját lőtte Vasas-mezben.
Még a legvégén Urblík közel járt a mesterhármashoz, azonban a léc fölé lőtt, Radó pedig lesről talált be, így megúszta a még nagyobb kiütést a Kozármisleny. Az angyalföldiek gálával tettek újabb lépést a feljutás felé, ráadásul immár 450 perce nem kaptak gólt a bajnokságban. 6–0
PERCRŐL PERCRE