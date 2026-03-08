Gálát rendezett nőnapra a Vasas, mindkét félidőben háromszor talált a kapuba

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

VASAS FC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 6–0 (3–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1617 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Ring Kevin)

VASAS: Uram – Pávkovics, Baráth B. (Girsik A., 58.), Iyinbor, Doktorics – Hidi M. S. (Rab, 58.), Hős (Banó-Szabó, 67.) – Urblík J. – Molnár Cs., Németh B. (Jován, 75.), Tóth M. (Radó, 67.). Vezetőedző: Erős Gábor

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Horváth D., Gajág, Vajda R. – Gellér (Zamostny, 67.), Kocsis D. (Szalka, 82.) – Zsóri (Turi, a szünetben), Bakó, László K. (Herczeg B., 67.) – Babinszky (Vogyicska Balázs, 67.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

Gólszerző: Tóth M. (38.), Urblík J. (43., 73.), Németh B. (44.), Radó (78.), Banó-Szabó (81.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Ma az első pillanattól kezdve gólra törően és agresszíven játszottunk, s végre a rengeteg lehetőségünkből sokat gólra váltottunk. A szünetben azt kértem a fiúktól, hogy ne álljanak le, s a cserék is lendítettek a játékon. Nagy dolog hat gólig eljutni ebben a kiegyensúlyozott NB II-ben, de szerénynek kell maradnunk – azonban, ha ezen az úton haladunk tovább, el fogjuk érni a célunkat.

Czuczi Mátyás: – Rossz napunk volt – el kell felejteni minél hamarabb ezt a mérkőzést. Amit egész tavasszal eddig mutattunk, abból ma semmi sem látszott a pályán, s amit el lehetett rontani, azt elrontottuk. Nincs azonban probléma, a BVSC ellen javítanunk kell.

Németh Barnabásé volt a Vasas harmadik gólja (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Bár a Vasas hat bajnoki óta veretlen volt, valamint a forduló előtt hétpontos előnnyel rendelkezett a Kecskemét, Mezőkövesd páros előtt, nyilván javítani akart, mivel az előző héten csak gól nélküli döntetlent játszott Tiszakécskén. Élesebben kezdett az angyalföldi csapat, mint legutóbbi hazai mérkőzésén (a Karcag ellen, amikor 2–0-ra nyert), és egyértelműen irányított. Az első negyedóra végén kialakította első nagy helyzetét, ám Urblík József a bal felső mellé lőtt, majd Németh Barnabás került ziccerbe, de nagyon elrontotta.

A folytatásban is a fővárosi együttes támadott, de a kozármislenyi játékosok jól blokkoltak, illetve rendre lefülelték a hazaiak középre adásait. A szünet előtt nem sokkal aztán megszerezte a vezetést a Vasas, sőt, el is döntötte a mérkőzést, miután hat perc alatt háromszor talált be. Előbb Hős Zsombor beadása után Tóth Milán kapásból lőtt a jobb alsóba, majd Urblík József helyezett ugyanoda az első gólt szerző támadó visszapasszából, ezt követően pedig Németh Barnabás egy kipattanónál volt résen, így gurított az üres kapuba.

Urblík József két gólt lőtt, kiosztott két gólpasszt, s benne volt további két találatban (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Hideg zuhanyként érhette a kozármislenyieket, ami a félidő végén történt, de a szünetben sikerült rendezniük a sorokat, legalábbis a védekezést tekintve. Ebben szerepe volt annak, hogy a Puskás-díjas Zsóri Dániel (aki először kezdett új csapatában) már nem jött ki a második játékrészre, védő váltotta, Turi Tamással igyekezett stabilabbá tenni a hátsó alakzatot Czuczi Mátyás vezetőedző. Azért igyekeztek szépíteni is a vendégek, Babinszky Bence közel járt a gólhoz, ám Iyinbor Patrick nagyot mentett.

Nagyon simán nyert a Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Sokáig csendesen telt a második félidő, úgy tűnt, megelégszik a három góllal a Vasas, de az utolsó húsz percben ismét rákapcsolt. Urblík József szerezte meg a második gólját azt követően, hogy Vajda Rolandot és Lékai Somát is elfektette, majd kiosztott egy gólpasszt, amely után Radó András lőtte ki a kapu jobb oldalát. Itt még nem volt vége, ugyanis Banó-Szabó Bence is betalált, aki az első gólját lőtte Vasas-mezben.

Radó András is betalált (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Még a legvégén Urblík közel járt a mesterhármashoz, azonban a léc fölé lőtt, Radó pedig lesről talált be, így megúszta a még nagyobb kiütést a Kozármisleny. Az angyalföldiek gálával tettek újabb lépést a feljutás felé, ráadásul immár 450 perce nem kaptak gólt a bajnokságban. 6–0