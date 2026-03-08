A Békéscsaba három góllal nyert a Promontor utcában

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 0–3 (0–1)

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Antal Péter (Mohos Milán, Szabó Dániel)

BMTE: Hársfalvi – Selyem, Jagodics M., Lapu, Debreceni Z. – Németh M. (Korponai, 68.), Posztobányi (Bukta, 57.) – Hajdú R., Varga B. (Torvund, 73.), Rehó (Stumpf, 57.) – Vasvári (Kovács D., 57.). Vezetőedző: Nikházi Márk

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G., Kuzma, Kelemen D., Kotula, Mikló – Pintér B. (Hodonicki, 78.), Balla K. (Ésik, 65.) – Zsolnai R. (Kóródi, 85.) – Sármány (Szabó B., 65.), Borsos F. (Daru, 78.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Borsos F. (13.), Major G. (83.), Ésik (88.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Szégyellem magam nagyon a mai teljesítményünk miatt! Az első félidőben kétszer jött át az ellenfél a félpályán, és az egyikből gól lett. Nekünk rengeteg lehetőségünk volt, de nem tudtunk betalálni. Nagyon rossz mérkőzés volt, nem volt meg bennünk a kellő tűz. A Békéscsaba nem rossz csapat, de ez a mai produkció nagyon nem nézett ki jól, minden szempontból rossz napot fogtunk ki.

Csató Sándor: – Nagyon fontos mérkőzés volt ez nekünk. Az eredménytől függetlenül nem most játszottunk a legjobban a szezonban, nem volt ekkora különbség a két csapat között, de örülök neki, hogy így alakult a vége.

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindössze két pont választotta el egymástól a tabellán a házigazda Budafokot és a vendég Békéscsabát a két csapat vasárnap kora délutáni, kiesési helyosztó összecsapása előtt. A fővárosiaknak lett volna miért visszavágniuk, hiszen ősszel kétgólos vereséget szenvedtek a Viharsarokban.

Levegőben minden párharcot a csabaiak (fehérben) nyertek (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

Jól kezdték a mérkőzést a vendégek, akik az első tíz perc jelentős részét a budafoki térfélen töltötték. A 10. percben Zsolnai Richárd 15 méteres lövése után bravúrral kellett védenie Hársfalvi Andrásnak. A 13. percben már a hazaiak kapusa is tehetetlen volt, amikor Borsos Filip a blokkról levágódó labdát hat méterről a jobb alsóba lőtte. Sármány Kristófot is dicséret illethette a gól után, mert a támadás során remekül vitte végig a labdát a jobb oldalon. A kapott gól ébresztőt fújt a hazaiaknak, akik a folytatásban kapujuk elé szorították a csabaiakat. Nagy helyzetig azonban nem jutott a Budafok, mert rendkívül körülményesen játszott. Lövőhelyzetben Németh Márió és Hajdú Roland is sokat várt, így a csabai védelem rendre tisztázni tudott.

Vasvári Zoltán (jobbra), a Budafok támadója nem talált ma a kapuba (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

A második félidőben gyakorlatilag egyik csapat sem jutott el helyzetig. A vendégek előnyük tudatában nem erőltették a támadásokat, a hazaiak pedig ötlettelenül játszottak. A hajrából a vendégek jöttek ki jobban. A 83. percben egy szöglet után a hazai védelem nem tudott felszabadítani, a nagy kavarodás végén Major Gergő találta meg a labdát, amelyet két méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A 88. percben dőlt el teljesen a találkozó: Kóródi Nándor továbbított Ésik Ákoshoz, aki 14 méterről kapura küldte a labdát; a lövés nem sikerült a legjobban, Hársfalvi András azonban nem volt a helyzet magaslatán, és „beügyeskedte” a labdát a jobb alsó sarokba. A Békéscsaba fontos három pontot szerzett a kiesés elleni harcban, és győzelmének köszönhetően megelőzte a tabellán a Budafokot. 0–3