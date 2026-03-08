A Mezőkövesd 90. percben értékesített tizenegyessel vitte el a pontokat Szegedről

LABDARÚGÓ NB II

21. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–2 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 646 néző. Vezette: Jakab Árpád (Csatári Tibor, László István Sándor)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Horváth M., Kalmár (Kurdics, 80.) – Halmai (Suljic, 67.), Zvekanov (Holman, 80.), Rabatin, Miskolczi (Bodnár, 57.) – Tóth-Gábor, Novák (Borvető, 67.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Mezőkövesd: Winter – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes, Hornyák – Csatári (Csörgő, 90+1.), Zachán – Vörös B. (Vidnyászky M., 68.), Bertus (Vajda S., 78.), Merényi (Pintér Á., 78.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Borvető (84.), ill. Merényi (27.), Szalai J. (90. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Az első félidőben kontrolláltuk a mérkőzést, a szünet után a cseréinknek is köszönhetően egyenlítettünk, de a kritikus percekben a szerencse sem állt mellénk. Nem mehetek el szó nélkül a szünet utáni játékvezetés mellett sem, egy-két ítélet bennünket sújtott.

Csertői Aurél: – Jól kezdtük a mérkőzést, viszont a szünet után az ellenfél jól fejelő magas csatárai számos veszélyes helyzetet teremtettek a kapunk előtt. Némi szerencsével nyertünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól, jelentős labdabirtoklási fölényben kezdte a meccset az eddig a találkozóig nyolc meccsen keresztül nyeretlen hazai alakulat, amely már az 5. percben veszélyeztetett Tóth-Gábor Kristóf révén, a labda bal felső sarok felett hagyta el a játékteret. A 16. percben még közelebb járt a gólhoz a hazai támadó, a szegedi labdaszerzés utáni lövése azonban a jobb kapufáról kipattant. Ennek szellemében váratlanul érkezett a vendégek gólja, akik Merényi Ádám révén a 27. percben egy szép jobb oldali támadás után jutottak vezetéshez, 0–1.

Ebben az időszakban, ahogy a szünet után is már inkább a Mezőkövesd volt élesebb, ez a második labdák megszerzésén is látható, érezhető volt. Amíg a Szeged nehezen alakított ki lehetőségeket, addig a borsodiak egy támadáson belül kétszer is az ötösig jutottak, egyszer pedig Vörös Barna lőtt mellé. A 64. percben megvillant a Szeged, Sándor Márton keveredett lövőhelyzetbe, lapos kísérletét Winter Dániel szögletre tolta. A következő helyzet is a hazaiaké volt, Borvető Áron egyenlíthetett volna, de távoli lövése után megint a kapufa mentette meg a vendégeket. A lehetőségekből is látszódott, a Szeged átvette az irányítást, sőt a 74. percben Borvető újra a lécet találta el…

Az egyenlítés azonban így sem maradt el, Borvető estében emelte a labdát a kapuba, csakhogy a 90. percben a saját maga által kiharcolt büntetőt Szalai József értékesítette. 1–2