Nemzeti Sportrádió

Magyar–görög válogatott labdarúgó-mérkőzés lesz tavasszal – NS-infó

Vágólapra másolva!
2026.01.22. 16:35
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
Magyarország Görögország magyar válogatott
A Nemzeti Sport Görögországból származó információi szerint a magyar labdarúgó-válogatott egyik tavaszi ellenfele a görög nemzeti tizenegy lesz, méghozzá hazai pályán.

A magyar válogatott nem jutott ki az idei világbajnokságra, így aztán a Nemzetek Ligája őszi rajtjáig nem lesz tétmérkőzése.

A FIFA 2026-os naptára szerint március 23. és 31., valamint június 1. és 9. között lesz „válogatott ablak”, nemzeti csapatunk ezekben az időszakokban két-két mérkőzést játszhat, a lehetséges ellenfelekről egyelőre nem volt hivatalos bejelentés.

A Nemzetek Ligája B-divíziójában hat találkozó vár majd a mieinkre ősszel; a csoportellenfeleket a február 12-i brüsszeli sorsoláson tudjuk meg.

A görögökkel legutóbb 2022 novemberében játszott a magyar válogatott, a felkészülési meccs 2–1-es győzelmet hozott a Puskás Arénában.

Az eddigi 22 mérkőzés mérlege: hat magyar és tíz görög győzelem, valamint hat döntetlen.

 

Magyarország Görögország magyar válogatott
Legfrissebb hírek

A 120 éve született Sebes Gusztáv a sikerrel is összefonódott

Népsport
9 órája

Marco Rossi: Ha nincs már meg bennem a tűz, biztosan távozom

Magyar válogatott
11 órája

Exkluzív Marco Rossi-interjú csütörtökön a Nemzeti Sport felületein!

Magyar válogatott
Tegnap, 13:22

Megvan a győzelem az olaszok ellen is, középdöntős a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.18. 22:18

Döntetlent játszott a szerbekkel a magyar futsalválogatott

Magyar válogatott
2026.01.17. 16:27

A sérülése után visszatért Tóth Balázs: „Lelkileg megviselt az elmúlt időszak”

Légiósok
2026.01.15. 11:30

Szalai Attila: Marco Rossi bízik a magyar csapatban – és mi is benne!

Magyar válogatott
2026.01.08. 07:33

Gera Zoltán: Sok ötletem, tervem van akár a foci világában, akár azon kívül is

Magyar válogatott
2026.01.04. 08:00
Ezek is érdekelhetik