Magyar–görög válogatott labdarúgó-mérkőzés lesz tavasszal – NS-infó

A magyar válogatott nem jutott ki az idei világbajnokságra, így aztán a Nemzetek Ligája őszi rajtjáig nem lesz tétmérkőzése.

A FIFA 2026-os naptára szerint március 23. és 31., valamint június 1. és 9. között lesz „válogatott ablak”, nemzeti csapatunk ezekben az időszakokban két-két mérkőzést játszhat, a lehetséges ellenfelekről egyelőre nem volt hivatalos bejelentés.

A Nemzetek Ligája B-divíziójában hat találkozó vár majd a mieinkre ősszel; a csoportellenfeleket a február 12-i brüsszeli sorsoláson tudjuk meg.

A görögökkel legutóbb 2022 novemberében játszott a magyar válogatott, a felkészülési meccs 2–1-es győzelmet hozott a Puskás Arénában.

Az eddigi 22 mérkőzés mérlege: hat magyar és tíz görög győzelem, valamint hat döntetlen.