Futsal: a magyar válogatott a döcögős első félidő után bedarálta a litvánokat

2025.11.11. 18:42
Fotó: Árvai Károly
futsal litván futsalválogatott magyar futsalválogatott felkészülés
A magyar futsalválogatott 5–2-re legyőzte Litvániát a két csapat kedd esti felkészülési mérkőzésén.

A találkozót nagyszerűen kezdték a vendégek, egy pazar lapos beadás után már a második perc legelején megszerezték a vezetést Artur Juchno révén. A mieink kissé megilletődötten játszottak, hét percet kellett várni az első, kaput eltaláló lövésünkre, ám a kezdeti görcsösség elmúlni látszott a félidő derekánál, sőt Nagy Imre a 11. percben meg is szerezte az egyenlítő gólt. Bár a játékrész hátralévő részében a magyar csapat irányította a játékot, s megannyi tetszetős támadást vezetett, a félidő utolsó percében Lukas Sendzikas ismét előnyhöz juttatta a litván válogatottat.

A szünet után azonban Kajtár Mátyás percei következtek: a válogatott egyedüli külföldön játszó légiósa két távoli bombával egy perc alatt megfordította a találkozót! A folytatásban továbbra is a mieink játszottak összeszedettebben, Suscsák Máté és Rábl János emberelőnyös góljával pedig lezárták a meccset.

FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Litvánia 5–2 (1–2)

 

