Megterhelő két meccsre számít a futsalválogatott szövetségi kapitánya

Négynapos összetartáson vesz részt a válogatott, amely nyolcmérkőzéses veretlenségi sorozatnál tart, s a januári, lett-litván-szlovén rendezésű Európa-bajnokságra készül. Sérülés miatt Rafinhára nem számíthat a szakmai stáb, helyette a Kecskemét játékosa, Bencsik Roland kapott meghívót.

„Ezúttal nincs időnk új játékelemeket gyakorolni, inkább megerősítjük, felfrissítjük azokat, amelyeket korábban már beépítettünk a játékunkba – nyilatkozta a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapjának Sergio Mullor. – Elsősorban a saját teljesítményünkre fókuszálunk, de fizikailag megterhelő két meccsre van kilátás egy összeszokott, erős rivális ellen.”

Hozzátette, a litvánok mindkét támadási rendszerben magabiztosan játszanak, emiatt minden bizonnyal mérkőzés közben is változtatnia kell majd a védekezésen.

„A két mérkőzés jó alkalom, hogy tovább fejlődjünk, a játékosok pedig ismét lehetőséget kapnak, hogy bizonyítsák, helyük van az Eb-re készülő keretben” – mondta.

A keddi tesztmérkőzés 17, a szerdai 16 órakor kezdődik az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.

A futsalválogatott kerete a Litvánia elleni két mérkőzésre

Kapusok: Alasztics Marcell (Nyíregyháza), Faragó Ádám (DEAC), Gémesi Gergő (Újpest)

Mezőnyjátékosok: Bencsik Roland (Kecskemét), Büki Baltazár (Aramis), Fekete Márk (Kecskemét), Győri Balázs (DEAC), Kajtár Mátyás (Wiara Lecha), Nagy Imre (Berettyóújfalu), Pál Patrik (Újpest). Rábl János (Berettyóújfalu), Rutai Balázs (Kecskemét), Suscsák Máté (Újpest), Szabó Lajos (Berettyóújfalu), Szalmás Zoltán (Berettyóújfalu), Vatamaniuc-Bartha Dávid (Nyíregyháza)