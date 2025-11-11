Sergio Mullor: Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal

„Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott – írta Facebook-oldalán a 167-szeres válogatott játékos. – Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot. Ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem. Egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így raknak félre, mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk. Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit sem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt.”

Dróth nyílt levele azért is igen kényes, mert a januári, lett-litván-szlovén rendezésű Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat kedden – a Facebook-bejegyzés publikálásának napján – felkészülési-mérkőzést játszott Litvániával Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban, és 5–2-es győzelmet aratott.