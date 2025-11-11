Sergio Mullor: Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal
Nagy port kavart áprilisban futsalválogatottunk Eb-selejtezős kerethirdetése, ugyanis kimaradt a csapatból a sportág hazai legendája, Dróth Zoltán. A Veszprém klasszis játékosa ekkor csalódottan nyilatkozott, nem rejtette véka alá, hogy mennyire fájnak neki a történtek. Az élet azonban Sergio Mullor szövetségi kapitányt és stábját igazolta, ugyanis a mieink tíz év után ismét kijutottak az Európa-bajnokságra. A januári kontinensviadalra való felkészülés során a spanyol szövetségi azonban azt mondta, hogy a 37 esztendős játékos lemondta a válogatottságot – kedden erre reagált a veszprémi futsalos, aki nyílt levélben leírta, hogy Mullor kinevezése után leültek beszélgetni, és akkor jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy szeretné végigcsinálni az Európa-bajnoki selejtezőt és utána visszavonulni a válogatottságtól.
Dróth Zoltán: Nem én mondtam le a válogatottságot
„Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott – írta Facebook-oldalán a 167-szeres válogatott játékos. – Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot. Ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem. Egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így raknak félre, mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk. Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit sem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt.”
Dróth nyílt levele azért is igen kényes, mert a januári, lett-litván-szlovén rendezésű Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat kedden – a Facebook-bejegyzés publikálásának napján – felkészülési-mérkőzést játszott Litvániával Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban, és 5–2-es győzelmet aratott.
Futsal: a magyar válogatott a döcögős első félidő után bedarálta a litvánokat
„Bár lassan kezdtük a mérkőzést, egy-két hibát leszámítva irányítottuk a játék menetét, nagyszerűen játszottunk – mondta lapunk érdeklődésére a 43 éves spanyol Sergio Mullor. – A félidőben megbeszéltük a hibákat, a szünet után pedig lehengerlő támadójátékot játszva megérdemelten nyertünk. Ami Dróth Zoltánt illeti: a nyílt levelében említett videóhívás során csupán azt mondtuk neki, hogy az áprilisi Eb-selejtezőn nem számítunk rá a keretben. Döntésünket, mint mindig, ezúttal is a magyar válogatott érdekében hoztuk meg, s igyekeztünk igazságosnak lenni. Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal.”