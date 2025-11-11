Sergio Mullor: Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal

Nemzeti Sportrádió

2025.11.11. 19:24
Fotó: Árvai Károly
Sergio Mullor magyar futsalválogatott Dróth Zoltán
A magyar futsalválogatott nem sokkal a Costa Rica-i edzőtábort követően újabb felkészülési mérkőzést játszott: ezúttal kedden hazai pályán szerepelt, és 5–2-re legyőzte az Eb egyik házigazdáját, Litvániát. A találkozó után Sergio Mullor szövetségi edző lapunknak reagált Dróth Zoltán közbeszédet szolgáltató nyílt levelére.

Nagy port kavart áprilisban futsalválogatottunk Eb-selejtezős kerethirdetése, ugyanis kimaradt a csapatból a sportág hazai legendája, Dróth Zoltán. A Veszprém klasszis játékosa ekkor csalódottan nyilatkozott, nem rejtette véka alá, hogy mennyire fájnak neki a történtek. Az élet azonban Sergio Mullor szövetségi kapitányt és stábját igazolta, ugyanis a mieink tíz év után ismét kijutottak az Európa-bajnokságra. A januári kontinensviadalra való felkészülés során a spanyol szövetségi azonban azt mondta, hogy a 37 esztendős játékos lemondta a válogatottságot – kedden erre reagált a veszprémi futsalos, aki nyílt levélben leírta, hogy Mullor kinevezése után leültek beszélgetni, és akkor jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy szeretné végigcsinálni az Európa-bajnoki selejtezőt és utána visszavonulni a válogatottságtól.

Dróth nyílt levele azért is igen kényes, mert a januári, lett-litván-szlovén rendezésű Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat kedden – a Facebook-bejegyzés publikálásának napján – felkészülési-mérkőzést játszott Litvániával Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban, és 5–2-es győzelmet aratott.

„Bár lassan kezdtük a mérkőzést, egy-két hibát leszámítva irányítottuk a játék menetét, nagyszerűen játszottunk – mondta lapunk érdeklődésére a 43 éves spanyol Sergio Mullor. A félidőben megbeszéltük a hibákat, a szünet után pedig lehengerlő támadójátékot játszva megérdemelten nyertünk. Ami Dróth Zoltánt illeti: a nyílt levelében említett videóhívás során csupán azt mondtuk neki, hogy az áprilisi Eb-selejtezőn nem számítunk rá a keretben. Döntésünket, mint mindig, ezúttal is a magyar válogatott érdekében hoztuk meg, s igyekeztünk igazságosnak lenni. Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal.”

Sergio Mullor magyar futsalválogatott Dróth Zoltán
