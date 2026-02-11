Portugál labdarúgóval erősített a Zalaegerszeg – hivatalos

Ahogy arról beszámoltunk, André Ferreira már kedden megérkezett Zalaegerszegre, a délnyugat-magyarországi klub pedig szerdán délelőtt be is jelentette a szerződtetését.

A 22 éves labdarúgó a Bragánál járta végig az utánpótlás-csapatokat, majd a B-csapatig jutott el, amelynek színeiben 56 harmadosztályú mérkőzésen kapott szerepet.

Ferreira elsősorban a védelem jobb oldalán bevethető, de szükség esetén a középpályán is tud játszani.

„Szerintem a klub, a stáb és a játékosok is nagyon jól fogadtak. Jó a közösség, ez már az első pillanattól érezhető, és boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ez számomra remek lehetőség, hiszen korábban még nem játszottam az élvonalban, most pedig megmutathatom magam az első osztályban is. Portugáliában sokat tanultam a játékról és annak megértéséről, ezt pedig itt, Magyarországon is szeretném kamatoztatni. Célom, hogy a lehető legtöbb percet a pályán töltsem, megmutassam, mit tudok, és segítsem a csapatot.”

A klubhonlap beszámolója szerint Ferreira akár a Vasas elleni szerdai kupamérkőzésen szerepet kaphat a csapatban. A portugál labdarúgó nyárig kötelezte el magát, de a szerződésben szerepel egy további évre szóló opció.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Garai Zétény (FC Ajka), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg)

(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)

Kiszemeltek: Aiden Harangi (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Gui Teixeira (brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)

Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil)