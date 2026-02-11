ZTE: már úton vannak a brazilok, de paraguayi védő is jöhet – NS-infó

Korábban már beszámoltunk róla, hogy újabb dél-amerikai játékosokkal erősíthet a ZTE, és a brazil Esporte Clube Juventude a saját Facebook-oldalán már bejelentette, hogy a második csapat két játékosa, a 21 éves támadó középpályás, az U20-as brazil bajnokságban öt góllal ház gólkirályi címig jutó Gui Teixeira és a 21 éves csatár, Marlon, aki az U20-as csapat második legeredményesebb támadója volt, elutazott Zalaegerszegre orvosi vizsgálatra. A klubok között az egyezség már megszületett, a két játékos jelentős továbbértékesítési százalék fejében kerül a ZTE-hez.
Brazil szurkolói oldalak szerint a Corinthians U20-as csapatának paraguayi védője, Fernando Vera is Zalaegerszegre érkezhet. A 20 éves labdarúgó játékjogából 80 százalékot ingyen szerzett meg a magyar klub, de továbbértékesítés esetén a brazil klub is kap az átigazolási díjból.
Az amerikai-magyar Aiden Harangi és a portugál André Ferreira már kedden megérkeztek, de még érkezhet egy argentin játékos is.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), Garai Zétény (FC Ajka), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg)
(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia), Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i)
Kiszemeltek: Aiden Harangi (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Gui Teixeira (brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil)