Nemzeti Sportrádió

ZTE: már úton vannak a brazilok, de paraguayi védő is jöhet – NS-infó

2026.02.11. 08:10
null
Két játékos is érkezik a Juventude csapatától a ZTE-hez (Fotó: Facebook, Esporte Clube Juventude)
Címkék
Marlon NB I Gui Teixeira Fernando Vera Zalaegerszeg
A Nemzeti Sport információi szerint a brazil Esporte Clube Juventude második csapatától Gui Teixeira és Marlon már úton van Zalaegerszegre, hogy átessen az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatokon.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy újabb dél-amerikai játékosokkal erősíthet a ZTE, és a brazil Esporte Clube Juventude a saját Facebook-oldalán már bejelentette, hogy a második csapat két játékosa, a 21 éves támadó középpályás, az U20-as brazil bajnokságban öt góllal ház gólkirályi címig jutó Gui Teixeira és a 21 éves csatár, Marlon, aki az U20-as csapat második legeredményesebb támadója volt, elutazott Zalaegerszegre orvosi vizsgálatra. A klubok között az egyezség már megszületett, a két játékos jelentős továbbértékesítési százalék fejében kerül a ZTE-hez.

Brazil szurkolói oldalak szerint a Corinthians U20-as csapatának paraguayi védője, Fernando Vera is Zalaegerszegre érkezhet. A 20 éves labdarúgó játékjogából 80 százalékot ingyen szerzett meg a magyar klub, de továbbértékesítés esetén a brazil klub is kap az átigazolási díjból.

Az amerikai-magyar Aiden Harangi és a portugál André Ferreira már kedden megérkeztek, de még érkezhet egy argentin játékos is.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Akpe Victory (Akpe Victory Maduabuchukwu, nigériai, FK Banga – Litvánia), Nicolás Elosú (Nicolás Elosú Larumbe, argentin, Racing Club II – Argentína), Garai Zétény (FC Ajka), Skribek Alen (Paksi FC, kölcsön után végleg)
(Az NB III-as csapathoz érkezett légiósok: Dario Bonilla (kolumbiai, Orsomarso SC – Kolumbia),  Isaac Chukwudi (nigériai, Beyond Limits – Nigéria)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: – 
Az utánpótlásból vagy a második csapatból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Divaio Bobson (holland-suriname-i) 
Kiszemeltek: Aiden Harangi (amerikai-magyar, Eintracht Frankfurt II – Németország), André Ferreira (portugál, Sporting Braga B – Portugália), Marlon (brazil, Juventude – Brazília), Gui Teixeira (brazil, Juventude – Brazília), Fernando Vera (paraguayi, Corinthians – Brazília)
Távozók: Bakti Balázs (NK Nafta 1903 – Szlovénia), Bodnár Gergő (Újpest FC), Klausz Milán (MTK Budapest, onnan kölcsönben Kazincbarcika), Krajcsovics Ábel (Újpest FC), Nagy Zsombor (Kolorcity Kazincbarcika)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Diego Borges (brazil) 

 

Marlon NB I Gui Teixeira Fernando Vera Zalaegerszeg
Legfrissebb hírek

Hazahozta saját nevelésű játékosát az ETO Németországból – hivatalos

Labdarúgó NB I
13 órája

Ferencváros: 10 éves csúcson a magyar és NB I-es igazolások, az eladási rekord mellett

Labdarúgó NB I
19 órája

Igazolt a DVTK, az FTC, az MTK és a Nyíregyháza is – piaci körkép

Labdarúgó NB I
22 órája

Nagy Barnabás: A Fradi rúgjon annyi gólt, amennyit csak lehet!

Labdarúgó NB I
22 órája

Tökös pali – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 6:41

Kazincbarcika: magyar U-válogatott játékos érkezhet külföldről – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.02.09. 14:07

Bódog Tamás: Ilyen az a meccs, amelyben van szenvedély és lelkesedés

Labdarúgó NB I
2026.02.09. 06:26

Már nincs kieső helyen a Nyíregyháza, egyre nagyobb bajban az MTK

Labdarúgó NB I
2026.02.08. 19:09
Ezek is érdekelhetik