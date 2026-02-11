MK: a bajnokságra fókuszáló DVTK a kupadöntőt is megcélozza

Hatalmas fordulat kell a DVTK-tól a héten: a játéka nem volt reménytelen a három tavaszi fordulóban, ennek ellenére csak két pontot szerzett, és visszacsúszott az NB I-ben a kiesőzónába. A héten kétszer is idegenben, a Paks ellen kell bizonyítania, először szerdán a Mol Magyar Kupában. Itt tulajdonképpen tiszta lappal folytatja, és Sajbán Máté szerint az együttes körüli borús hangulat – vagy a bojkottot hirdető szurkolók miatt a szinte semmilyen hangulat – nem jut be az öltözőbe.

„Természetes, hogy a csapaton kívül mindennapos témák a problémáink, mindenkinek van véleménye, hallani pletykákat, de ezzel nem foglalkozunk, nem is kell – mondta érdeklődésünkre a diósgyőriek harmincéves támadója. – A pályán kell teljesíteni, és ott bizonyítani, hogy nem fog meg minket ez a nehéz helyzet. Ehhez több pontot kell szereznünk és a kupában ellensúlyozni a bajnoki szereplést. Talán előreléptünk játékban, ha csak a szombati, Győr elleni mérkőzésre gondolok, az egy pont nem rossz a meccs­kép és a tabella alapján, de a Debrecen és a Kisvárda elleni eredménnyel kapcsolatban már van hiányérzetünk. Előbb viszonylag könnyen leadtuk a kétgólos előnyt, majd a kezünkben volt a három pont, a végén mégis elrontottuk. A Győr ellen előremutató volt a játékunk, de az a gond, hogy ősszel is akadtak biztató jelek, amelyeket nem lovagoltunk meg. Az lenne a lényeg, hogy a hétvégi teljesítményre ezúttal építsünk, és ne mindig a nulláról kezdjük.”

Lapunk arról is érdeklődött a korábbi paksi csatárnál, hogy amikor a csapatnak minél hamarabb a vonal fölé kellene kerülnie a bajnokságban, nem nyűg-e, hogy a kupában is teljesítenie kell.

„Nem ezt érezzük, mert bár természetes, hogy a bajnokság nagyon fontos, és el kell kerülni a veszélyzónából, a kupában nem titkoltan legalább a döntőig akarunk eljutni. Az egyik cél nem könnyíti meg a másikat. A paksiak abszolút kupaspecialisták, külön készülnek erre a sorozatra, ráadásul az NB I-ben könnyebb, kényelmesebb a helyzetük a miénknél. Szombaton a bajnokságban is összecsapunk, de a két meccs teljesen más lesz, hiszen a kupában nincs például fiatalszabály, senki sem játszik döntetlenre, mert a hosszabbításba nem szaladnánk bele. Bizakodásra adhat okot, hogy a korábbiakban a DVTK-nak a paksiak ellen otthon és idegenben is egész jól ment, de náluk sohasem lehet tudni, éppen melyik csatár húzza fel a góllövő cipőjét. Nagyon nehéz találkozó lesz, ismerjük a játékukat, nagy nyomásra számítunk.”

S ha már góllövő cipő: Lamin Colley Diósgyőrben megtalálta, három bajnokin kétszer volt eredményes. Vajon milyen vele együtt játszani?

„Az ereje a védőknek nem kedvező, folyamatosan birkózik, nehéz megállítani. Azzal, hogy megkapja a bizalmat, jönnek a góljai, él a lehetőséggel. Az ETO ellen az én lövésem után talált be, remélem, előrelép a játékkapcsolatunk, és mindketten gólt szerzünk már szerdán!”

20.00: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Turi Zoltán: Legyen szép napunk!

A nyolc közé jutás a tét szerdán a Bozsik Arénában is, ahol a másodosztályban jelenleg éllovas Budapest Honvéd az NB III Délkeleti csoportjában szereplő ESMTK-t fogadja.

„A felkészülés közepén járunk, a bajnokság nekünk csak március elsején folytatódik” – mondta lapunknak Turi Zoltán, a tabellán az első helyezett Monor SE mögött hat ponttal lemaradva második erzsébeti együttes vezetőedzője. – „Amint november végén befejeződött az év utolsó bajnokija, még három hétig edzettünk, majd január elején újra munkába álltunk. Hétfőn és kedden már a Honvéddal foglalkoztunk: patinás klub, amely a feljutásért harcol az NB II-ben, de nem lehet más a célunk, mint a továbbjutás kiharcolása. Nagy öröm számunkra, hogy rengeteg utánpótláskorú játékos is velünk tart a gyönyörű Bozsik Arénába, az ő napjukat is szeretnénk széppé varázsolni.”

Az ESMTK korábban többször is messzire jutott a Magyar Kupában, 2022–2023-ban a tizenhat között esett ki a Kisvárda ellen (a hosszabbításban, a 123. percben kapott góllal…), 2023–2024-ben pedig a Fehérvár FC ellen vívta ki (1–0) a továbbjutást a negyedik körbe. Turi Zoltán már 15 éve (!) irányítja a csapatot, jelentős tapasztalata van a sorozatban.

„Ez mind szép emlék, de ez már a múlt. Hogy milyen érzés, hogy már 2011 márciusa óta irányítom az ESMTK-t? Igazából nem is tizenöt éve, hanem huszonkilenc éve tartozom a klubhoz, itt futballoztam, itt lehettem utánpótlásedző és másodedző is. Ritka, hogy ennyire bízzanak valakiben, főleg a magyar futballban – ezt megbecsülöm.”

A Bp. Honvédnak is nagy lehetőség a kupaszereplés, de ennél sokkal lényegesebb, hogy visszakerüljön az NB I-be, ezért meglehet, több kulcsemberét is pihenteti majd Feczkó Tamás vezetőedző a szerdai összecsapáson.

17.00: Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Haris Attila: Ha sikerült az Újpest ellen, az MTK ellen is sikerülhet

Nincs könnyű helyzetben az NB II negyedik helyén álló Kecskeméti TE a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, NB I-es csapat, az MTK Budapest ellen, ráadásul idegenben kell pályára lépnie. Visszavágó nincs, így a Hidegkuti Nándor Stadionban dől el a továbbjutás.

„Nyilván nem mi vagyunk az esélyesei a kupacsatának, de a sorozat elején, amikor Tímár Krisztiánt kinevezték vezetőedzőnek, ugyanilyen helyzetben voltunk. Bár otthon, de NB I-es csapattal, az Újpesttel játszottunk, és a továbbjutás akkora lökést adott, hogy utána három meccset nyertünk meg egymás után a bajnokságban” – mondta lapunk megkeresésére Haris Attila, a KTE labdarúgója. – „Úgyhogy most is ez a cél, már csak azért is, mert a hétvégi NB II-es bajnokink nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Jó lenne kiköszörülni a csorbát.”

Haris Attila a Vasas elleni NB II-es rangadóról beszélt, amelyet vasárnap a Fáy utcában 2–0-ra elveszített a KTE.

„Profi sportolók vagyunk, nem befolyásolhatja az a bajnoki, hogyan megyünk ki szerdán a pályára” – felelte Haris Attila arra a kérdésre, milyen a csapat lelkiállapota az angyalföldi vereség után. – „Megbeszéltük hétfőn, le is zártuk magunkban a Vasas-meccset. Valahogy semmi sem klappolt úgy, mint addig, de el kell felejteni, és meg kell oldani a következő feladatot.”

S hogy mennyire fontos most a Kecskemétnek a kupaszereplés, miközben a feljutásért küzd a bajnokságban?

„Minden meccsre ugyanúgy megyünk ki, de ha a két lehetőség közül kellene választanunk, hogy megnyerjük a kupát vagy feljutunk az NB I-be, a feljutásra szavazunk” – válaszolta a futballista. – „Ettől függetlenül persze szeretnénk továbbjutni, és szerencsére olyan bő a keretünk, hogy minden posztra van két azonos képességű játékosunk. Ami az MTK-t illeti, Pinezits Máté vezetőedzői kinevezésével látható a változás a játékában. Az eredmények egyelőre nem olyanok, amilyeneket elvárnának maguktól, ettől függetlenül jó játékosok alkotta jó csapat az MTK az NB I szintjén is. Az akadémiájáról folyamatosan jönnek ki a tehetséges fiatalok, ellenünk is esélyes, de a kupában – ahogy mondani szokás – egy meccsen minden megtörténhet.”

18.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!