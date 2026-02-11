Nemzeti Sportrádió

Kós Hubert a világ második legjobb férfi úszója a SwimSwam szakportál szerint

2026.02.11. 10:48
Kós Hubertet csak Léon Marchand előzi meg a rangsorban (Fotó: Getty Images)
Az úszó Kós Hubert a második azon a listán, amelyet a tekintélyes SwimSwam szakportál készített a 2026-os esztendőre előre tekintve.

A 200 méter hát olimpiai bajnoka tavaly fő számában másodszor nyert világbajnoki címet Szingapúrban, ráadásul 1:53.19 perces Európa-csúccsal diadalmaskodott. Ugyanezen a viadalon 200 méter vegyesen bronzérmes volt.

A 22 éves magyar úszó ezt követően ősszel is brillírozott, a rövidpályás világkupa-sorozat mindhárom állomásán megnyerte mindegyik hátúszó számot, 100 és 200 méteren pedig világcsúcsot állított fel. A szakportál kiemeli, hogy Kósnak idén a pekingi rövidpályás világbajnokságon jó esélye van rá, hogy mindhárom hátúszó számot megnyerje, ez eddig csak 2018-ban az amerikai Ryan Murphynek sikerült.

A SwimSwam férfi rangsorában Kóst – aki a 2025-ös sorrendben 12. volt – csak a Texas Egyetemen szereplő csapattársa, a négyszeres olimpiai bajnok Léon Marchand előzi meg: a francia szupersztár Szingapúrban 200 méter vegyesen Ryan Lochte 14 éves világcsúcsán több mint másfél másodpercet javított, 400-on pedig közel négy másodpercet vert a második helyezettre.

 

