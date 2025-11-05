U21: Lisztes Krisztián újra a válogatott keretben

Szélesi Zoltán szövetségi edző szerdán hirdette ki a két mérkőzésre a keretét, amelybe hosszú kihagyás után került vissza az FTC támadója. Kaczvinszki Dominik, Bodnár Gergő és a Csíkszeredában futballozó Dusinszki Szabolcs első alkalommal készülhet U21-es selejtezőre – tette közzé honlapján a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Szélesi együttese november 13-án 15.15 órakor felkészülési meccsen Feröer válogatottját fogadja, majd öt nappal később, 20 órakor a horvátok Eb-selejtezőn látogatnak az Új Hidegkuti Nándor Stadionba. A magyar csapat három döntetlennel áll a csoportjában.

Vancsa Zalán tagja ugyan a keretnek, de játékára nem biztos, hogy számíthat Szélesi Zoltán, ugyanis a törökök ellen gólt szerző támadó a hét elején kisebb izomsérülést szenvedett klubcsapata, a Lommel edzésén, és a vizsgálatok eredményétől függ, hogy csatlakozhat-e a kerethez.

„Örülök, hogy Lisztes Krisztián hosszú sérülése után visszatérhet közénk, hiszen ha sikerül formába lendülnie, nagy erőssége lehet a válogatottnak. Mellette nagyrészt olyan labdarúgókból állítottam össze a keretet, akik élni tudnak a kapott játéklehetőséggel az élvonalbeli klubjukban és folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak a bajnokságban” – mondta az mlsz.hu-nak a 43 éves szakember.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)

Védők: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Bodnár Gergő (ZTE), Yaakobishvili Antal (FC Andorra), Dragóner Áron (Nafta), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)

Középpályások: Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Szűcs Tamás (DVSC), Michael Okeke (Puskás Akadémia), Horváth Kevin (Paksi FC), Dusinszki Szabolcs (Csíkszereda)

Támadók: Molnár Ádin (MTK Budapest), Bánáti Kevin (ETO FC), Jurek Gábor (DVTK), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Vancsa Zalán (Lommel), Vajda Botond (DVSC), Dénes Vilmos (Kortrijk), Átrok Zalán (MTK Budapest)

