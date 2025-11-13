Szélesi Zoltán: Vigyázni kell Lisztes Krisztiánra, hiszen a magyar futball értéke

Egy hónappal azután, hogy Törökországgal Eb-selejtezőn 1–1-et játszott a Szélesi Zoltán irányította U21-es válogatott, felkészülési mérkőzés következik Feröer ellen. A keret vasárnap óta Telkiben készül, és bár a hangsúly a jövő heti Horvátország elleni selejtezőn van, természetesen nem mindegy, hogy a csütörtöki kilencven perc milyen képet mutat.

„A remek formában lévő Vancsa Zalán sérülés miatt sajnos nem lehet velünk, hiányát nyilván megérezzük, de bízom benne, hogy vannak olyan játékosok akár a régiek, akár az újonnan behívottak között, akikben ég a bizonyítási vágy – mondta Szélesi Zoltán. – Lisztes Krisztián visszatért, igaz, még nem játszik kilencven perceket, hosszú kihagyása volt, vigyázni kell rá, hiszen a magyar futball értéke. Hogy miként lehet meglepni az Eb-selejtezőn Horvátországot, selejtezős csoportunk talán legerősebb együttesét? Kialakult játékunk, a csapategységünk megfelelő alap ahhoz, hogy velük is felvegyük a harcot. Nehéz feladat előtt állunk, de győzni akarunk, megpróbálunk támadásban, pontrúgásokban a korábbinál hatékonyabbak lenni.”

A keretbe tehát visszatért Lisztes Krisztián, a Ferencváros támadója, míg az újpesti Kaczvinszki Dominik, a zalaegerszegi Bodnár Gergő és a Csíkszeredában futballozó Dusinszki Szabolcs először kapott meghívót. Tagadhatatlan, Vancsa Zalán sérülése hatással lehet a csapatjátékra, hiszen a belga Lommel támadója a legutóbbi Eb-selejtezőn Törökország ellen nagyszerűen futballozott és parádés gólt szerzett. Ugyanakkor joggal remélhetjük, lesz, aki átveszi a szerepét, például, Átrok Zalán, aki hetek óta nagyszerűen futballozik az MTK-ban.

„Két jó meccsre számítunk, a Feröer elleni kilencven percet arra használjuk fel, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a keddi Eb-selejtezőre – árulta el a fiatal támadó. – Jól összerakott csapatunk van, Ukrajna és Törökország ellen is volt esélyünk a győzelemre, úgy érzem, Horvátország ellen is lesz. Az első Eb-selejtezőn Litvániában döntetlent játszottunk, emiatt lehet hiányérzetünk, de ha továbbvisszük az ukránok és törökök ellen mutatott formát, Horvátországgal szemben is lesz esélyünk. Jó formában vagyok, szeretném a válogatottban is megmutatni.”

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.15: Magyarország–Feröer, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)