Nemzeti Sportrádió

Szélesi Zoltán: Vigyázni kell Lisztes Krisztiánra, hiszen a magyar futball értéke

Z. A.Z. A.
Vágólapra másolva!
2025.11.13. 09:49
null
Lisztes Krisztián (középen) visszatért, és a korosztályos csapat erőssége lehet (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Szélesi Zoltán Vancsa Zalán Lisztes Krisztián magyar U21-es labdarúgó-válogatott
Csütörtökön 15.15-től Feröerrel játszik felkészülési mérkőzést az U21-es válogatott a Hidegkuti Nándor Stadionban, november 18-án este pedig Európa-bajnoki selejtezőn Horvátország lesz az ellenfele.

Egy hónappal azután, hogy Törökországgal Eb-selejtezőn 1–1-et játszott a Szélesi Zoltán irányította U21-es válogatott, felkészülési mérkőzés következik Feröer ellen. A keret vasárnap óta Telkiben készül, és bár a hangsúly a jövő heti Horvátország elleni selejtezőn van, természetesen nem mindegy, hogy a csütörtöki kilencven perc milyen képet mutat.

„A remek formában lévő Vancsa Zalán sérülés miatt sajnos nem lehet velünk, hiányát nyilván megérezzük, de bízom benne, hogy vannak olyan játékosok akár a régiek, akár az újonnan behívottak között, akikben ég a bizonyítási vágy – mondta Szélesi Zoltán.  – Lisztes Krisztián visszatért, igaz, még nem játszik kilencven perceket, hosszú kihagyása volt, vigyázni kell rá, hiszen a magyar futball értéke. Hogy miként lehet meglepni az Eb-selejtezőn Horvátországot, selejtezős csoportunk talán legerősebb együttesét? Kialakult játékunk, a csapategységünk megfelelő alap ahhoz, hogy velük is felvegyük a harcot. Nehéz feladat előtt állunk, de győzni akarunk, megpróbálunk támadásban, pontrúgásokban a korábbinál hatékonyabbak lenni.”

A keretbe tehát visszatért Lisztes Krisztián, a Ferencváros támadója, míg az újpesti Kaczvinszki Dominik, a zalaegerszegi Bodnár Gergő és a Csíkszeredában futballozó Dusinszki Szabolcs először kapott meghívót. Tagadhatatlan, Vancsa Zalán sérülése hatással lehet a csapatjátékra, hiszen a belga Lommel támadója a legutóbbi Eb-selejtezőn Törökország ellen nagyszerűen futballozott és parádés gólt szerzett. Ugyanakkor joggal remélhetjük, lesz, aki átveszi a szerepét, például, Átrok Zalán, aki hetek óta nagyszerűen futballozik az MTK-ban.

„Két jó meccsre számítunk, a Feröer elleni kilencven percet arra használjuk fel, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a keddi Eb-selejtezőre – árulta el a fiatal támadó. – Jól összerakott csapatunk van, Ukrajna és Törökország ellen is volt esélyünk a győzelemre, úgy érzem, Horvátország ellen is lesz. Az első Eb-selejtezőn Litvániában döntetlent játszottunk, emiatt lehet hiányérzetünk, de ha továbbvisszük az ukránok és törökök ellen mutatott formát, Horvátországgal szemben is lesz esélyünk. Jó formában vagyok, szeretném a válogatottban is megmutatni.”

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.15: Magyarország–Feröer, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport)

 

Szélesi Zoltán Vancsa Zalán Lisztes Krisztián magyar U21-es labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

U21: Lisztes Krisztián újra a válogatott keretben

Minden más foci
2025.11.05. 13:43

Lisztes Krisztiánnal sokat nyerhet a Ferencváros

Labdarúgó NB I
2025.10.31. 08:05

Vancsa Zalán: Végre! Időtlen idők óta nem rúgtam gólt

Magyar válogatott
2025.10.15. 13:51

U21: Szélesi Zoltán szerint szemmel látható az NB I-ben sokat játszók fejlődése

Magyar válogatott
2025.10.14. 21:50

U21: Szélesi Zoltán szerint a törökök az ukránoknál is erősebbek

Magyar válogatott
2025.10.13. 19:38

Vancsa Zalán egyre jobb állapotba kerül a Lommelben

Légiósok
2025.10.09. 16:54

Szélesi Zoltán: A következő két mérkőzés „beárazza” a válogatottat

Magyar válogatott
2025.10.08. 12:34

Labdarúgás: szerény a korosztályos válogatottak idei mérlege

Utánpótlássport
2025.09.20. 09:07
Ezek is érdekelhetik