Feröer elleni győzelemmel hangolt az Eb-selejtezőre az U21-es válogatott

Szabadnapos a magyar U21-es válogatott a héten, azaz nem vár(t) rá Eb-selejtező mérkőzés a csoportjában (a másik négy rivális közül Horvátország Litvániát fogadta csütörtökön, pénteken pedig Törökország–Ukrajna párharcra került sor), így lehetősége nyílt felkészülési meccset játszani, mégpedig Feröer ellen. A riválisról érdemes tudni, hogy a selejtezőcsoportjában három győzelemmel kezdett, előbb Észtországot verte meg hazai pályán 2–1-re, majd Izlandon győzött szintén 2–1-re, Luxemburgban 1–0-ra, utána viszont a jóval nagyobb játékerőt képviselő Franciaországtól 6–0-ra, Svájctól pedig 3–1-re kikapott hazai környezetben. Szélesi Zoltán szövetségi edző nem titkolta, hogy a csapatjáték és a minőség javítását remélte a kilencven perctől, hogy aztán a labdarúgók kedden kellő önbizalommal kezdhessék a horvátok elleni Eb-selejtezőt.

Az egy hónappal korábban Törökország ellen remekül futballozó, az 1–1-es döntetlenhez góllal járuló Vancsa Zalán sérülés miatt nem léphetett pályára (és a keddi találkozót is kihagyja), ugyanakkor Lisztes Krisztiánra ismét számíthatott a szakmai stáb, igaz, a Ferencváros támadója a padon kezdett. Ahogy várni lehetett, a magyar csapat megpróbálta azonnal nyomás alá helyezni ellenfelét, hosszú időn keresztül a saját térfelére kényszerítette, ám az első lehetőség Feröer előtt adódott – Thomas Björn Miezan a 19. percben az öt és felesről nem tudta kapura perdíteni a jobbról érkező beadást. Nem volt megfelelő a sebesség, sok pontatlanság csúszott a játékba, és egészen a játékrész hajrájáig nem is sikerült helyzetet kialakítani: akkor Farkas Bendegúz beadása után Dénes Vilmos a rövid saroknál, öt méterről a kapu fölé fejelte a labdát.

A szünetben három helyen is változtatott Szélesi Zoltán, és jól tette, mert a becserélt Kovács Patrik beadásából Lisztes Krisztián remek mozdulattal fejelt a jobb felső sarokba alig hárompercnyi futballt követően. Akár duplázhatott volna, ám közeli lövését elsőre blokkolták, aztán a kapufát érintette a lövése, mielőtt elsuhant a kapu előtt keresztbe. Ami nagyobb gond, hogy az FTC játékosát a szünetbéli becserélés után a 78. percben lecserélték, mert ismét megsérült, ám hogy mekkora a gond, azt nem lehetett tudni. A játékrész közepén Szűcs Tamás, a hajrában pedig Bodnár Gergő szerzett gól, azaz a második játékrész alapján egy pillanatig sem volt kérdéses a párharc kimenetele.

U21-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Feröer 3–0 (0–0)

Hidegkuti Nándor Stadion, 300 néző. Vezette: Pavle Ilics (szerb)

MAGYARORSZÁG: Pécsi (Lehoczki, 72.) – Farkas B. (Bodnár G., a szünetben), Yaakobishvili A. (Dragóner Á., 72.), Fenyő (Kaczvinszki, 78.), Markgráf (Kovács P., a szünetben) – Tuboly (Vingler, 72.) – Molnár Á. (Jurek, 62.), Szűcs T. (Okeke, 72.), Horváth K. (Dusinszki, 72.), Átrok (Bánáti, 62.) – Dénes V. (Lisztes, a szünetben; Vajda B., 78.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Lisztes (1–0) a 49., Szűcs T. (2–0) a 69., Bodnár G. (3–0) a 84. percben