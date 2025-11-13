Schäfer és Szoboszlai újabb mérföldkőhöz érkezik; a magyar válogatott 28 év után juthat el újra a vb-pótselejtezőig



♦ Legutóbb 1997-ben fordult elő, hogy a magyar nemzeti együttes a 2. helyen végzett csoportjában és vb-pótselejtezőt játszhatott, de arra nem szívesen emlékszünk vissza, hiszen a Csank János irányította válogatott idehaza 7–1-es, idegenben pedig 5–0-s vereséget szenvedett a jugoszlávoktól. Akkor a magyar csapatot a negyedik legerősebbként egy viszonylag könnyű csoportba, a norvégok, a svájciak, a finnek és az azeriek mellé sorsolták a csoportkörben. Két mérkőzéssel a vége előtt még a 3. helyen állt a magyar válogatott, majd az azeriek itthoni 3–1-es legyőzésével és a Finnországban egy burleszkfilmbe illő öngóllal elért 1–1-es döntetlennel sikerült 4 pontot szerezni és előrelépnie a pótselejtezőt jelentő 2. helyre (a csoportot a norvégok nyerték meg, 3. helyen, egy ponttal mögöttünk végeztek a finnek). Azóta 3. helyen is csak kétszer végeztünk a csoportban, a 2014-es és a 2018-as vb-t megelőzően, a másik három alkalommal pedig csak 4.-ek lettünk.



♦ A magyar válogatott idei mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, ami a megszerezhető pontok 33 százalékával a legrosszabb teljesítmény Marco Rossi 2018 nyárán történt kinevezése óta. Ugyanakkor biztató, hogy a forma javuló tendenciát mutat, hiszen októberben Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül sikerült itthon legyőzni az örményeket, majd döntetlent elérni a csoportot vezető portugálok otthonában. Az olasz szakemberrel egyébként 2019 óta (4–0–6) ez lehet az első olyan esztendő, amikor a vereségek száma meghaladja a győzelmekét.

♦ Marco Rossinak az örményországi lesz a 81., az írek elleni budapesti pedig a 82. mérkőzése a magyar válogatott élén, az eddigi mérlege 36 győzelem, 19 döntetlen, 25 vereség. A mérkőzésszámokat tekintve Rossi a második helyen áll az örökrangsorban Baróti Lajos (117 meccs, 62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) mögött. A győzelmek örökrangsorában pedig a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az olasz kapitány irányításával eddig 24 ország válogatottját sikerült legyőzni, az írek lehetnek a 25.-ek.



♦ Rossi a második vb-selejtező sorozatban irányít, a 2022-es torna előtt a harmadik kalapból sorsolták ki a mienket, majd 5–2–3-as mérleggel csak a 4. helyet sikerült megszerezni, miután kétszer 1–0-ra alulmaradtak a negyedik kalapos Albániával szemben (az angolok nyerték meg a csoportot, 2. lett Lengyelország, a 3. helyen Albánia végzett). Rossi összesített vb-kvalifikációs mérlege így most 6 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség, 27–20-as gólkülönbség mellett.



♦ A keretben nyolc olyan játékos van, akik mind a négy vb-selejtezőn pályára léptek: Willi Orbán, Szalai Attila, Loic Nego, Kerkez Milos, Bolla Bendegúz, Szoboszlai Dominik, Callum Styles és Tóth Alex. Közülük Orbán, Szalai, Nego és Szoboszlai még egyetlen percet sem hiányzott.



♦ A keretből Sallai Roland és Willi Orbán büszkélkedhet a legtöbb válogatottsággal, 62-vel. Utánuk Szoboszlai Dominik következik a sorban, akinek a csütörtöki, jereváni lesz a 60. mérkőzése a válogatottban, 59 fellépésével Hajnal Tamással holtversenyben jelenleg a 37. helyen áll a magyar örökranglistán. Ha mindkét soron következő találkozón játszik, akkor olyan nagy elődöket ér be, mint Mészöly Kálmán, Détári Lajos és Dárdai Pál. Schäfer Andrásnak az örményországi lehet a 40., Callum Stylesnak pedig az írek elleni a 30. mérkőzése magyar címeres mezben.



♦ Tóth Balázs térdműtétje után Dibusz Dénes számít a kapusposzt első számú várományosának. A FTC hálóőre eddig 45-ször kapott szerepet a válogatottban, közte 7 világbajnoki selejtezőn. Ezekből azon a 6 mérkőzésen, amikor kezdő volt, egyszer sem kapott ki a válogatott, sőt, a mérlege 5 győzelem, 1 döntetlen (legutóbb Írországban). Vele egyedül 2021 szeptemberében, Albániában veszített Marco Rossi válogatottja (0–1), de Dibusz akkor Gulácsi Péter sérülése miatt a szünetben állt be.



♦ Marco Rossi a 2018 óta tartó kapitányi időszakában 2025-ben már eddigi is rekordnak számító, tíz újoncot avatott, ez a szám az idei utolsó két vb-selejtezőn tovább nőhet, hiszen először kapott meghívót a keretbe a Debreceni VSC csatára, Bárány Donát és a DAC szélső támadója, Redzic Damir. Utóbbi 2020 óta az első olyan válogatott lehet, aki külhoni magyar klub játékosaként mutatkozik be a nemzeti csapatban, akkor Schäfer Andrásnak (most is ott van a keretben, de már az Union Berlin játékosaként) sikerült, ugyancsak a DAC-ból (Redzic lesz a DAC történetének ötödik magyar válogatott játékosa, ha bemutatkozik a nemzeti csapatban). A Rossi-éra újoncairól itt olvashatnak részletesebben.

