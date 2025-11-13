Schäfer és Szoboszlai újabb mérföldkőhöz érkezik; a magyar válogatott 28 év után juthat el újra a vb-pótselejtezőig
♦ A magyar válogatott négy kör után a második helyen áll az F-csoportban. Ha ezt a pozícióját a hátra lévő két mérkőzés után is sikerül megőriznie (már ma biztossá válhat a továbbjutás, ha a mieink nyernek Örményországban és Portugália is győz Írországban), akkor márciusban részt vehet a kétfordulós pótselejtezőn (március 26.-án rendezik az első, 31.-én a második fordulót) azért, hogy kiharcolja részvételét a jövő évi világbajnokságon. A következő két forduló lehetséges forgatókönyveit itt taglaltuk részletesen.
♦ Legutóbb 1997-ben fordult elő, hogy a magyar nemzeti együttes a 2. helyen végzett csoportjában és vb-pótselejtezőt játszhatott, de arra nem szívesen emlékszünk vissza, hiszen a Csank János irányította válogatott idehaza 7–1-es, idegenben pedig 5–0-s vereséget szenvedett a jugoszlávoktól. Akkor a magyar csapatot a negyedik legerősebbként egy viszonylag könnyű csoportba, a norvégok, a svájciak, a finnek és az azeriek mellé sorsolták a csoportkörben. Két mérkőzéssel a vége előtt még a 3. helyen állt a magyar válogatott, majd az azeriek itthoni 3–1-es legyőzésével és a Finnországban egy burleszkfilmbe illő öngóllal elért 1–1-es döntetlennel sikerült 4 pontot szerezni és előrelépnie a pótselejtezőt jelentő 2. helyre (a csoportot a norvégok nyerték meg, 3. helyen, egy ponttal mögöttünk végeztek a finnek). Azóta 3. helyen is csak kétszer végeztünk a csoportban, a 2014-es és a 2018-as vb-t megelőzően, a másik három alkalommal pedig csak 4.-ek lettünk.
♦ A magyar válogatott idei mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, ami a megszerezhető pontok 33 százalékával a legrosszabb teljesítmény Marco Rossi 2018 nyárán történt kinevezése óta. Ugyanakkor biztató, hogy a forma javuló tendenciát mutat, hiszen októberben Varga Barnabás és Sallai Roland nélkül sikerült itthon legyőzni az örményeket, majd döntetlent elérni a csoportot vezető portugálok otthonában. Az olasz szakemberrel egyébként 2019 óta (4–0–6) ez lehet az első olyan esztendő, amikor a vereségek száma meghaladja a győzelmekét.
♦ Marco Rossinak az örményországi lesz a 81., az írek elleni budapesti pedig a 82. mérkőzése a magyar válogatott élén, az eddigi mérlege 36 győzelem, 19 döntetlen, 25 vereség. A mérkőzésszámokat tekintve Rossi a második helyen áll az örökrangsorban Baróti Lajos (117 meccs, 62 győzelem, 27 döntetlen, 28 vereség) mögött. A győzelmek örökrangsorában pedig a harmadik Baróti és Sebes Gusztáv (69 meccs, 50 győzelem, 12 döntetlen, 7 vereség) után. Az olasz kapitány irányításával eddig 24 ország válogatottját sikerült legyőzni, az írek lehetnek a 25.-ek.
♦ Rossi a második vb-selejtező sorozatban irányít, a 2022-es torna előtt a harmadik kalapból sorsolták ki a mienket, majd 5–2–3-as mérleggel csak a 4. helyet sikerült megszerezni, miután kétszer 1–0-ra alulmaradtak a negyedik kalapos Albániával szemben (az angolok nyerték meg a csoportot, 2. lett Lengyelország, a 3. helyen Albánia végzett). Rossi összesített vb-kvalifikációs mérlege így most 6 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség, 27–20-as gólkülönbség mellett.
♦ A keretben nyolc olyan játékos van, akik mind a négy vb-selejtezőn pályára léptek: Willi Orbán, Szalai Attila, Loic Nego, Kerkez Milos, Bolla Bendegúz, Szoboszlai Dominik, Callum Styles és Tóth Alex. Közülük Orbán, Szalai, Nego és Szoboszlai még egyetlen percet sem hiányzott.
♦ A keretből Sallai Roland és Willi Orbán büszkélkedhet a legtöbb válogatottsággal, 62-vel. Utánuk Szoboszlai Dominik következik a sorban, akinek a csütörtöki, jereváni lesz a 60. mérkőzése a válogatottban, 59 fellépésével Hajnal Tamással holtversenyben jelenleg a 37. helyen áll a magyar örökranglistán. Ha mindkét soron következő találkozón játszik, akkor olyan nagy elődöket ér be, mint Mészöly Kálmán, Détári Lajos és Dárdai Pál. Schäfer Andrásnak az örményországi lehet a 40., Callum Stylesnak pedig az írek elleni a 30. mérkőzése magyar címeres mezben.
♦ Tóth Balázs térdműtétje után Dibusz Dénes számít a kapusposzt első számú várományosának. A FTC hálóőre eddig 45-ször kapott szerepet a válogatottban, közte 7 világbajnoki selejtezőn. Ezekből azon a 6 mérkőzésen, amikor kezdő volt, egyszer sem kapott ki a válogatott, sőt, a mérlege 5 győzelem, 1 döntetlen (legutóbb Írországban). Vele egyedül 2021 szeptemberében, Albániában veszített Marco Rossi válogatottja (0–1), de Dibusz akkor Gulácsi Péter sérülése miatt a szünetben állt be.
♦ Marco Rossi a 2018 óta tartó kapitányi időszakában 2025-ben már eddigi is rekordnak számító, tíz újoncot avatott, ez a szám az idei utolsó két vb-selejtezőn tovább nőhet, hiszen először kapott meghívót a keretbe a Debreceni VSC csatára, Bárány Donát és a DAC szélső támadója, Redzic Damir. Utóbbi 2020 óta az első olyan válogatott lehet, aki külhoni magyar klub játékosaként mutatkozik be a nemzeti csapatban, akkor Schäfer Andrásnak (most is ott van a keretben, de már az Union Berlin játékosaként) sikerült, ugyancsak a DAC-ból (Redzic lesz a DAC történetének ötödik magyar válogatott játékosa, ha bemutatkozik a nemzeti csapatban). A Rossi-éra újoncairól itt olvashatnak részletesebben.
Újabb magyar válogatottat adhat a DAC; 2015 óta ez az első év Nagy Ádám nélkül
♦ Válogatottunk eddig mind a négy selejtezőjén két gólt szerzett, a nyolcból Varga Barnabás hármat, Sallai Roland, Lukács Dániel, Gruber Zsombor, Szalai Attila és Szoboszlai Dominik egyet-egyet jegyzett.
♦ A magyar csapatból Dibusz Dénesnek, Szalai Attilának, Callum Stylesnak, Szoboszlai Dominiknak és Lukács Dánielnek, az ezúttal nem kerettag Tóth Barnának, valamint a kispadról Marco Rossi szövetségi kapitánynak és egyik segítőjének, Szalai Ádámnak van egy-egy sárga lapja. Amennyiben valamelyikük az örmények ellen begyűjt egy újabb sárgát, akkor ki kell hagynia az írek elleni hazai selejtezőt, ha viszont az írek ellen kapnak lapot, akkor továbbjutás esetén az első pótselejtezőt kell kihagyniuk.
5. FORDULÓ, NOVEMBER 13., JEREVÁN, 18.00
ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG
♦ A csoport utolsó helyén álló örmény a 104., míg a csoportban második pozícióban lévő magyar válogatott a 37. helyen vannak a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) aktuális világranglistáján. Marco Rossi keretének összértéke a Transfermarkt (TM) piaci portál szerint 184.4 millió euró, ami több mint négy és félszerese az örményekének (39.15 millió euró). Ez utóbbi még a felét sem éri el annak, amennyit a TM szerint Szoboszlai Dominik egymaga ér (85 millió euró)
♦ A két válogatott eddig mindössze kétszer mérte össze erejét. Akárcsak az októberi budapesti vb-selejtezőn, a 2004 februárjában, a ciprusi Páfoszban megrendezett felkészülési mérkőzésen is 2–0-ra nyert a magyar csapat.
♦ Az örmények a vb-selejtezőben érintett 54 európai csapat közül a második legkevesebbet, 34-et szabálytalankodtak, 3 sárga és egy piros lapot gyűjtöttek be. A magyar csapat ezen a listán 39 szabálytalansággal az 50., a mieink eddig eddig 10 sárga lapot és 1 piros lapot kaptak.
♦ Az örményektől fél csapatra való meghatározó játékos hiányzik majd, köztük a 64-szeres válogatott csapatkapitány, Tigran Barszegjan, akit a legutóbbi, írországi selejtezőn azonnali piros lappal kiállították, és a Slovan Bratislava támadója hárommeccses eltiltást kapott. Sérülés miatt ugyancsak nem lehet ott a pályán, Ugochukwu Iwu, a Rubin Kazany védekező középpályása, Vahan Bicsahcsjan, a Legia Warszawa jobb oldali szélsője, valamint Artur Miranjan, az izraeli Bnei Szahnin támadója, míg a válogatottban 26 meccsen öt gólt szerző Lukasz Zelarajan a napokban jelentette be, hogy visszavonul a válogatottól. Ugyanakkor most ott van az örmény keretben az októberi mecset sérülés miatt kihagyó ferencvárosi szélső, a jelenleg kölcsönben az orosz Akronban szereplő Edgar Szevikjan és ezúttal is kerettag a Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan.
6. FORDULÓ, NOVEMBER 16., PUSKÁS ARÉNA, 15.00
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG
♦ A csoportba a harmadik kalapból kisorsolt, a világranglistán 62. írekkel 1934 óta 15-szor találkoztunk, az örökmérleg 5 magyar győzelem, 7 iksz és 3 vereség, 28–22-es gólkülönbség. Ezek közül 5-ször csaptunk össze vb-selejtezőn, ezeken 2-szer nyert a magyar csapat, 1-szer az ír, 2 találkozó pedig döntetlennel végződött.
♦ A szigetországiaknak először csak a 9. próbálkozásra, 1989. június 4-én, a dublini vb-selejtezőn sikerült legyőzniük a mieinket (0–2). Ezt azóta még kétszer, az 1991-es győri, valamint a tavaly júniusi dublini felkészülési találkozón tudták megismételni: magyar szempontból mindkétszer 1–2 volt az eredmény. (Utóbbi találkozóval szakadt meg akkor a magyar válogatott 14 meccses veretlenségi sorozata.)
♦ A párharcban egyébként már 4 találkozó óta nyeretlen a magyar válogatott (3 iksz, 1 vereség). A szeptemberi dublini vb-selejtező úgy lett 2–2, hogy a magyar válogatott 16. percben már 2–0-ra vezetett, majd a Sallai Roland kiállítása miatt az 53. perctől emberelőnyben játszó írek Adam Idah révén a 93. percben egyenlítettek.
♦ A máig utolsó, írek elleni magyar siker 32 éve, 1993 májusában, Dublinban jött össze, amikor a válogatottat Puskás Ferenc irányította szövetségi kapitányként. A találkozó érdekessége az volt, hogy az írek már a 4. percben két góllal vezettek, de Urbán Flóriánék a második félidőben 4–2-re fordítottak. Más kérdés, hogy a szigetországiak később – valószínűleg a vereség hatására – nem ismerték el a találkozót hivatalos válogatott mérkőzésnek…
♦ Magyarországon teljesen kiegyenlített a mérleg a két csapat között: 5 döntetlen mellett mindkét csapat 1 győzelmet tud felmutatni. A mieink házigazdaként eddig csak 56 éve, az 1969. novemberi vb-selejtezőn tudták megverni az íreket (4–0). A legutóbbi két budapesti felkészülési meccsenn, 2012-ben, majd 2021-ben nem esett gól.
♦ Az ír keretbe a szeptemberi 23 főhöz képest ezúttal 25 játékost hívott be Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány. A magyar és a portugál válogatott ellen készülő csapatban több változás is van a szeptemberi kerethez képest. Kikerült a védők közül Bosun Lawal és a mieink ellen kezdő, de ezúttal sérült Matt Doherty. A középpályáról szintén sérülés miatt hiányzik a dublini meccset végigjátszó Jason Knight és Killian Phillips is, míg a támadók közül sárülés miatt kiesett a Roma csatára, Evan Ferguson, hiányzik továbbá Kasey McAteer és a tavaly a magyar válogatottnál is szóba került Sammie Szmodics is.
AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noa), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia – Magyarország), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek – Horvátország), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda – Szerbia), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSZKA Moszkva – Oroszország)
Középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar – Oroszország), Karen Muradjan (Ararat), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)
Támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Edgar Szevikjan (Akron – Oroszország), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranosz (Borussia Mönchengladbach – Németország), Narek Grigorjan (Farul Constanta – Románia), Gor Manveljan (Noa), Arajik Elojan (Ararat)
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)
AZ ÍR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton –Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich –Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)
Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Baseksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG, Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (spanyol)
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport).
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3