Nemzeti Sportrádió

Állítsa össze a magyar válogatott jereváni kezdőcsapatát!

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 12:37
null
A hét elején Marco Rossi szövetségi kapitány csapata megkezdte a felkészülést Telkiben az örmények elleni meccsre, és kedden már el is utazott a csapat Jerevánba (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
csapatösszeállító Magyarország válogatott vb-selejtező Örményország magyar válogatott
A magyar labdarúgó válogatott csütörtökön Jerevánban lép pályára vb-selejtezőn. Ön milyen összeállításban küldené pályára a mieinket? Mondja el a véleményét csapatösszeállító szavazásunk segítségével!

 

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

 

csapatösszeállító Magyarország válogatott vb-selejtező Örményország magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Jegise Melikjan: Elsőként gratulálok a magyaroknak, ha csoportmásodikok lesznek

Magyar válogatott
29 perce

Válogatott: a fogadók 89 százaléka szerint kijutunk a vb-re

Magyar válogatott
1 órája

Az örmények csatára szerint Magyarországnak elitcsapata van

Magyar válogatott
7 órája

Callum Styles: Igyekszem száz százalékot adni Magyarországért!

Magyar válogatott
7 órája

Tíz év, nélküle… – Fülöp Mártonra emlékezett édesanyja és édesapja

Magyar válogatott
9 órája

A mieink közel a 2. helyhez, Koszovó történelmet írhat – selejtezős számolgató

Foci vb 2026
21 órája

Tóth Balázs: Rossi a lecserélésem után fél órával már írt is

Magyar válogatott
22 órája

Bolla Bendegúz: Egy idő után a tehetség már nem elég, a beletett munka számít

Magyar válogatott
Tegnap, 12:19
Ezek is érdekelhetik