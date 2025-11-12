Állítsa össze a magyar válogatott jereváni kezdőcsapatát!
A magyar labdarúgó válogatott csütörtökön Jerevánban lép pályára vb-selejtezőn. Ön milyen összeállításban küldené pályára a mieinket? Mondja el a véleményét csapatösszeállító szavazásunk segítségével!
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik