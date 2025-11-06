Újabb magyar válogatottat adhat a DAC; 2015 óta ez az első év Nagy Ádám nélkül





Marco Rossi a 2018 óta tartó kapitányi időszakában idén már eddigi is rekordnak számító, tíz újoncot avatott, ami az idei utolsó két vb-selejtezőn tovább nőhet, hiszen először kapott meghívót a keretbe a Debreceni VSC csatára, Bárány Donát és a DAC labdarúgója, Redzic Damir.

Bárány Donát a harmadik DVSC-játékos lehet, aki bemutatkozik a válogatottban Marco Rossi kapitányi időszakában. 2019-ben Ferenczi János, 2022-ben Baráth Péter szerepelt debreceniként a nemzeti csapatban ez idő alatt, mind a ketten kétszeres válogatottak. Lukács Dániel és Tóth Barna után Bárány lehet a harmadik csatár, aki 2025-ben kap először lehetőséget a nemzeti csapatban.

A szélső támadó Redzic Damir 2020 óta az első olyan válogatott lehet, aki külhoni magyar klub játékosaként mutatkozik be a nemzeti csapatban, akkor Schäfer Andrásnak (most is ott van a keretben, de már az Union Berlin játékosaként) sikerült ez, ugyancsak a DAC-ból. A DAC az egyetlen olyan külhoni magyar klub, amelynek több játékosa is pályára lépett a válogatottban az elmúlt években, Schäfer mellett legutóbb Kalmár Zsolt, Hahn János, korábban pedig Vida Máté. (Magyar tulajdonú külhoni klubból Kleinheisler László kapott még válogatott meghívót az elmúlt években, Eszékről.)

Redzic lehet az ötödik DAC-játékos a magyar válogatottban (Fotó: DAC 1904)





Az idén bemutatkozott tíz újoncból a 20 éves Tóth Alex az egyetlen, aki 2025-ben mindegyik kerethirdetésnél szerepelt Rossi névsorában, és az eddigi nyolc meccsből hétszer pályára is lépett, ebből ötször kezdőként (csak a legelső, törökországi mérkőzésen nem szerepelt). A kedden kihirdetett keretben három olyan játékos van – Bolla Bendegúz, Szoboszlai Dominik és Willi Orbán –, aki mind a nyolc idei válogatott meccsen pályára lépett eddig.

Mivel a novemberi vb-selejtezők után több meccset már nem játszik a válogatott, elmondhatjuk, hogy 2015-től számolva (akkor játszotta az első meccsét a válogatottban Nagy Ádám), vagyis tíz esztendő után a mostani lesz az első olyan év, amelyikben Nagy Ádám nem lép pályára a válogatottban, hiszen az olasz Spezia 30 éves, 88-szoros válogatott középpályása ezúttal sem kapott meghívót Marco Rossitól. Az 53-szoros válogatott, jelenleg klub nélküli Kleinheisler Lászlóval pedig 2020 után fordul elő ismét, hogy egy adott évben nem lép pályára egyszer sem a nemzeti tizenegyben.

A MAGYAR VÁLOGATOTTBAN MARCO ROSSINÁL BEMUTATKOZÓ JÁTÉKOSOK*

2025 (10)

Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (Wolfsburg – Németország), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Osváth Attila (Paksi FC), Ötvös Bence (Ferencváros), Szalai Gábor (Ferencváros), Tóth Alex (Ferencváros), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Tóth Barna (Paksi FC), Vitális Milán (ETO FC)

2024 (7)

Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gera Dániel (Diósgyőr), Gruber Zsombor (Ferencváros), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

2023 (5)

Csoboth Kevin (Újpest FC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Kata Mihály (MTK Budapest), Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE), Varga Barnabás (Paksi FC)

2022 (8)

Ádám Martin (Paksi FC), Baráth Péter (Debreceni VSC), ifj. Dárdai Pál (Fehérvár FC), Kerkez Milos (AZ – Hollandia), Vancsa Zalán (MTK Budapest), Szappanos Péter (Bp. Honvéd), Németh András (KRC Genk – Belgium), Callum Styles (Barnsley – Anglia)

2021 (8)

Balogh Botond (Parma – Olaszország), Bolla Bendegúz (Fehérvár FC), Hahn János (Paksi FC), Kiss Tamás (SC Cambuur – Hollandia), Géresi Krisztián (Puskás Akadémia FC), Sallói Dániel (Sporting Kansas City – Egyesült Államok), Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), Tamás Márk (Slask Wroclaw – Lengyelország)

2020 (5)

Cseri Tamás (Mezőkövesd), Loic Nego (Fehérvár FC), Schäfer András (DAC 1904 – Szlovákia), Kecskés Ákos (Lugano – Svájc), Könyves Norbert (Zalaegerszegi TE FC)

2019 (7)

Ferenczi János (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Bp. Honvéd), Holman Dávid (Slovan – Szlovákia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Sigér Dávid (Ferencváros), Szalai Attila (Apollon – Ciprus), Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg – Ausztria)

2018 (3)

Baráth Botond (Bp. Honvéd), Holender Filip (Bp. Honvéd), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország)

*Azt a klubot tüntettük fel a játékosok neve után, amelynél a válogatottban történő pályára lépésükkor szerepeltek.

A VÁLOGATOTTBAN ROSSINÁL BEMUTATKOZÓ NB I-ES JÁTÉKOSOK (32) MEGOSZLÁSA KLUBOK ALAPJÁN

Ferencváros: 5

Paks: 5

Bp. Honvéd: 4

Fehérvár: 3

KTE: 3

Puskás Akadémia: 3

DVSC: 2

MTK Budapest: 2

DVTK: 1

ETO: 1

Mezőkövesd: 1

Újpest FC: 1

ZTE FC: 1

A MAGYAR VÁLOGATOTT KEDDEN KIHIRDETETT KERETE

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs* (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

*Sérülés miatt nem szerepelhet.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

November 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

November 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország

