A mieink közel a 2. helyhez, Koszovó történelmet írhat – selejtezős számolgató

A 12 csoportelső kijut a világbajnokságra, a második helyezettek a playoffban, vagyis a 2. körben folytatják, ahol csatlakozik hozzájuk négy csoportelső a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös kiírásából. A csoportokban pontazonosság esetén a következő szempontok rangsorolnak (ebben a sorrendben): 1. jobb gólkülönbség, 2. több szerzett gól, 3. az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több pont, 4. az egymás elleni mérkőzéseken elért jobb gólkülönbség, 5. az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több gól, 6. az egymás elleni mérkőzéseken szerzett több idegenbeli gól, 7. jobb helyezés a sportszerűségi versenyben (első sárga lap: –1 pont; kiállítás két sárga lappal: –3 pont; kiállítás azonnali piros lappal: –4 pont; sárga lap és kiállítás azonnali piros lappal: –5 pont).

F-CSOPORT: A MIEINK NÉGY PONTTAL BIZTOSAN TOVÁBBJUTNAK, DE KETTŐ IS ELÉG LEHET

Az F-csoportban az első helyen álló Portugáliának a hátralévő két meccsen valószínűleg egy pont megszerzése is elég lesz a csoportelsőséghez (két pont pedig biztosan). Persze az írek elleni idegenbeli és az örmények elleni hazai meccsen azért várhatóan ennél többet szereznek majd, így minden valószínűség szerint csoportgyőztesként és biztos vb-résztvevőként várhatják majd a 2026-os torna december 5-i washingtoni sorsolását.

A magyar válogatottnak az ellenfelek mérkőzéseitől függetlenül a 2. hely megtartásához, vagyis a vb-pótselejtezőt érő továbbjutás bebiztosításához négy pontra lenne szüksége az utolsó két fordulóban, Örményországban, illetve itthon az írek ellen. Persze alakulhat úgy is a helyzet, hogy kevesebb is elég lehet, például ha Jerevánban nyernénk, az írek pedig kikapnának a portugáloktól, akkor már csütörtökön biztossá válna a továbbjutásunk. Két döntetlen pedig abban az esetben lehetne elég, ha a még veretlen portugálokat sem az írek, sem az örmények nem tudnák legyőzni. Ugyanakkor a világranglista és a pótselejtezős kiemelés szempontjából is fontos lenne minél több győzelemmel befejezni a csoportkört, akkor is, ha esetleg már csütörtökön sikerülne kiharcolni a továbbjutást.

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Portugália 4 3 1 – 11–4 +7 10 2. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 8–7 +1 5 3. Írország 4 1 1 2 4–5 –1 4 4. Örményország 4 1 – 3 2–9 –7 3

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Örményország–MAGYARORSZÁG

Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

MAGYARORSZÁG–Írország

Portugália–Örményország



A-CSOPORT: KEDVEZŐ HELYZETBEN A NÉMETEK

Németország és Szlovákia egyaránt kilenc ponttal vág neki az utolsó két fordulónak, de a németek vannak kedvezőbb helyzetben, hisz a luxemburgi vendégjátékuk után jövő hétfőn otthon játszanak a szlovákokkal, akiktől az 1. fordulóban, Pozsonyban 2–0-ra kikaptak. A németeknek, mivel jelenleg kettővel jobb a gólkülönbségük, mint legfőbb riválisuknak, valószínűleg a két meccsen már négy pont is elegendő lesz a csoport megnyeréséhez.

A csoportban még a hatpontos Észak-Írország is reménykedhet legalább a 2. hely megszerzésében, de csak akkor marad esélye, ha pénteken nem kap ki Szlovákiában.

A-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Németország 4 3 – 1 8–3 +5 9 2. Szlovákia 4 3 – 1 5–2 +3 9 3. Észak-Írország 4 2 – 2 6–5 +1 6 4. Luxemburg 4 – – 4 1–10 –9 0

5. FORDULÓ

2025. november 14.

Luxemburg–Németország

Szlovákia–Észak-Írország

6. FORDULÓ

2025. november 17.

Észak-Írország–Luxemburg

Németország–Szlovákia

B-CSOPORT: KOSZOVÓ TÖRTÉNELMET ÍRHAT

A csoportban az már biztos, hogy a jelenleg Koszovó előtt hárompontos előnnyel vezető Svájc nem végezhet 2. helynél hátrébb, és a saját kezében van a sorsa – ha az utolsó két fordulót lehozza vereség nélkül (otthon Svédország, idegenben Koszovó ellen), akkor a többi eredménytől függetlenül megőrzi az első helyét.

Koszovónak a Szlovénia elleni, szombati idegenbeli találkozó történelmi jelentőségű lesz, mert egy döntetlennel már matematikailag is biztossá teheti magának a második helyet A harmadik vb-selejtezősorozatában induló Koszovó ezzel először juthatna tovább a csoportjából és játszhatna pótselejtezőt a világbajnoki részvételért (ahhoz, hogy meg is nyerje a csoportot, mindkét meccsen nyernie kellene, Svájc pedig nem győzhet a svédek ellen). Viszont ha Szlovénia nyer, akkor még a szlovénoknak is lenne esélyük a 2. helyre, igaz, ahhoz Svédországban is pontot vagy pontokat kellene szerezniük. Az eddig meglepően gyengén szereplő, csak egy pontot szerző svédeknek csak két győzelemmel lenne esélyük a második helyre, amelyet csak úgy tudna megkaparintani, ha Koszovó Szlovéniában és otthon Svájctól is kikapna. Azonban hozzá kell tenni: Svédország a selejtezős helyezésétől függetlenül szinte biztosan pótselejtezőt játszhat, köszönhetően a Nemzetek Ligája-csoportgyőzelmének.

B-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Svájc 4 3 1 – 9–0 +9 10 2. Koszovó 4 2 1 1 3–4 –1 7 3. Szlovénia 4 – 3 1 2–5 –3 3 4. Svédország 4 – 1 3 2–7 –5 1

5. FORDULÓ

2025. november 15.

Szlovénia–Koszovó

Svájc–Svédország

6. FORDULÓ

2025. november 18.

Koszovó–Svájc

Svédország–Szlovénia

C-CSOPORT: DÁNIA ÉS SKÓCIA FUT VERSENYT A VB-RÉSZVÉTELÉRT

A C-csoportban már csak az a kérdés, hogy Dánia vagy Skócia végez-e az első helyen. Mindkét válogatottnak tíz pontja van, és a dánoknak hattal jobb a gólkülönbségük. Az utolsó fordulóban azonban a skótok otthon játszanak a dánokkal, így egy győzelemmel megelőzhetik őket, igaz, ahhoz előtte Görögországban is pontot kellene szerezniük a skótoknak, mert a másik meccsen a dánok otthon feltehetően megverik a még pont nélküli fehéroroszokat.

C-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Dánia 4 3 1 – 12–1 +11 10 2. Skócia 4 3 1 – 7–2 +5 10 3. Görögország 4 1 – 3 7–10 –3 3 4. Fehéroroszország 4 – – 4 2–15 –13 0

5. FORDULÓ

2025. november 15.

Görögország–Skócia

Dánia–Fehéroroszország

6. FORDULÓ

2025. november 18.

Fehéroroszország–Görögország

Skócia–Dánia

D-CSOPORT: AZ UKRAJNA–IZLAND MECCS DÖNTHET A 2. HELYRŐL

Az élen álló franciák csütörtökön a második helyen álló ukránok elleni hazai csoportrangadón egy győzelemmel a csoportot is megnyernék. Ebben a négyesben mindazonáltal még nagy harc várható a második helyért az utolsó fordulóban egymás ellen mérkőző Ukrajna és Izland között.

D-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Franciaország 4 3 1 – 9–3 +6 10 2. Ukrajna 4 2 1 1 8–7 +1 7 3. Izland 4 1 1 2 11–9 +2 4 4. Azerbajdzsán 4 – 1 3 2–11 –9 1

5. FORDULÓ

2025. november 13.

Azerbajdzsán–Izland

Franciaország–Ukrajna

6. FORDULÓ

2025. november 16.

Azerbajdzsán–Franciaország

Ukrajna–Izland

E-CSOPORT: A SPANYOLOK ÉS A TÖRÖKÖK KIEMELKEDNEK

Ebben a csoportban az első helyen álló, négyből négyet nyerő spanyoloknak arra kell figyelniük, hogy ne kapjanak ki az utolsó fordulóban otthon a törököktől. Egyébként az már biztos, hogy a spanyolok és a törökök végeznek az első két helyen – utóbbiak még akkor sem biztos, hogy megelőznék a jelenlegi csoportelsőt, ha bravúrgyőzelmet aratnának ellene az utolsó fordulóban.

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Spanyolország 4 4 – – 15–0 +15 12 2. Törökország 4 3 – 1 13–10 +3 9 3. Grúzia 4 1 – 3 6–9 –3 3 4. Bulgária 4 – – 4 1–16 –15 0

5. FORDULÓ

2025. november 15.

Grúzia–Spanyolország

Törökország–Bulgária

6. FORDULÓ

2025. november 18.

Bulgária–Grúzia

Spanyolország–Törökország



G-CSOPORT: HOLLANDIA ÉS LENGYELORSZÁG VÉGEZHET AZ 1-2. HELYEN

Az ötcsapatos G-csoport favoritja továbbra is a holland válogatott, amelynek pénteken a kiemelkedő +19-es gólkülönbsége révén még egy lengyelországi vereség is belefér, ha az utolsó fordulóban megveri otthon Litvániát. A lengyeleknek két meccsen egy pont is elég a 2. hely bebiztosításához; az utolsó fordulóban Máltára utaznak.

G-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Hollandia 6 5 1 – 22–3 +19 16 2. Lengyelország 6 4 1 1 10–4 +6 13 3. Finnország 7 3 1 3 8–13 –5 10 4. Litvánia 7 – 3 4 6–11 –5 3 5. Málta 6 – 2 4 1–16 –15 2

9. FORDULÓ

2025. november 14.

Finnország–Málta

Lengyelország–Hollandia

10. FORDULÓ

2025. november 17.

Málta–Lengyelország

Hollandia–Litvánia



H-CSOPORT: AZ OSZTRÁKOKNAK AZ 1., A BOSNYÁKOKNAK A 2. HELYHEZ KELL KÉT PONT

Ebből az ötösből San Marino és Ciprus már nem juthat tovább, az első helyen álló Ausztria pedig már nem végezhet a második helynél hátrébb. Az osztrákoknak összesen már két pont is elég lehet a csoport megnyeréséhez az utolsó két fordulóban, a ciprusiak és a bosnyákok elleni hazai meccsen. A 2. hely szempontjából döntő lehet a szombati bosnyák–román összecsapás, amelyen a bosnyákoknak egy iksz is elég lehet a továbbjutáshoz, ha a végén nem kapnak ki Ausztriában. Romániát illetően meg kell jegyezni, hogy Svédországhoz hasonlóan a pótselejtezős szereplése már szinte biztosra vehető az NL-csoportgyőzelme miatt.

H-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Ausztria 6 5 – 1 19–3 +16 15 2. Bosznia-Hercegovina 6 4 1 1 13–5 +8 13 3. Románia 6 3 1 2 11–6 +5 10 4. Ciprus 7 2 2 3 11–9 +2 8 5. San Marino 7 – – 7 1–32 –31 0

9. FORDULÓ

2025. november 15.

Ciprus–Ausztria

Bosznia-Hercegovina–Románia

10. FORDULÓ

2025. november 18.

Ausztria–Bosznia-Hercegovina

Románia–San Marino

I-CSOPORT: A NORVÉGOK AZ ÉSZTEK LEGYŐZÉSÉVEL AZ OLASZOK ELŐTT ZÁRHATNAK

Az I-csoportban Olaszország a legnagyobb pontszámmal végezhet a második helyen Norvégia mögött, a norvégok ugyanis a +26-os gólkülönbségüknek is köszönhetően tulajdonképpen már csütörtökön, az észtek legyőzésével megnyerhetik a csoportot, még az olaszországi vendégjátékuk előtt. Az olaszok egymás után harmadszor maradhatnak le az egyenesági továbbjutásról a vb-selejtezőkön, és az előző két alkalommal a pótselejtezőn is elbuktak.

AZ I-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Norvégia 6 6 – – 29–3 +26 18 2. Olaszország 6 5 – 1 18–8 +10 15 3. Izrael 7 3 – 4 15–19 –4 9 4. Észtország 7 1 1 5 7–17 –10 4 5. Moldova 6 – 1 5 4–26 –22 1

9. FORDULÓ

2025. november 13.

Norvégia–Észtország

Moldova–Olaszország

10. FORDULÓ

2025. november 16.

Izrael–Moldova

Olaszország–Norvégia

J-CSOPORT: A WALESIEK ELŐZHETNEK A MÁSODIK HELYÉRT

A csoportban a belgák 1. helye aligha kerül veszélybe az utolsó két fordulóban, két meccsük van még hátra: a 4. helyen álló Kazahsztánnal idegenben, az utolsó Liechtensteinnel otthon játszanak. Észak-Macedónia áll a 2. helyen, egy ponttal Belgium mögött, de már csak egy meccset játszik, méghozzá éppen a 3. Wales otthonában. A walesiek az utolsó előtti fordulóban Liechtensteinben játszanak, és hat góllal kell nyerniük ahhoz, hogy a végén az iksz is elég legyen Észak-Macedónia ellen a második hely megszerzéséhez. Az NL-rangsorban Wales áll a legelőkelőbb helyen azon csoportgyőztesek közül, akik jelenleg nem állnak az 1-2. helyek valamelyikén selejtezős csoportjukban, tehát a pótselejtezőt tulajdonképpen biztosra vehetik.

J-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Belgium 6 4 2 – 21–6 +15 14 2. Észak-Macedónia 7 3 4 – 12–3 +9 13 3. Wales 6 3 1 2 13–10 +3 10 4. Kazahsztán 7 2 1 4 8–12 –4 7 5. Liechtenstein 6 – – 6 0–23 –23 0

9. FORDULÓ

2025. november 15.

Kazahsztán–Belgium

Liechtenstein–Wales

10. FORDULÓ

2025. november 18.

Belgium–Liechtenstein

Wales–Észak-Macedónia

K-CSOPORT: ANGLIA ELLEN DŐLHET EL AZ ALBÁNOK ÉS A SZERBEK VERSENYFUTÁSA

A K-csoportban az az érdekes helyzet állt elő, hogy a már biztosan csoportgyőztes (és vb-résztvevő) angolok elleni meccseken dőlhet el, hogy az albán, szerb kettősből melyik végez a 2. és 3. helyen. A szerbeket egy ponttal megelőző albánok otthon zárják a sorozatot az angolok ellen, a szerbek pedig idegenben játszanak az angolokkal. Szerbiának az Anglia (idegenben) és Lettország (otthon) elleni két meccsen kettővel több pontot kell szereznie a második helyhez, mint az albánoknak Andorra (idegenben) és Anglia (otthon) ellen.

A K-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Anglia 6 6 – – 18–0 +18 18 2. Albánia 6 3 2 1 6–3 +3 11 3. Szerbia 6 3 1 2 7–7 0 10 4. Lettország 7 1 2 4 4–13 –9 5 5. Andorra 7 – 1 6 3–15 –12 1

9. FORDULÓ

2025. november 13.

Andorra–Albánia

Anglia–Szerbia

10. FORDULÓ

2025. november 16.

Albánia–Anglia

Szerbia–Lettország

L-CSOPORT: PÁHOLYBAN A HORVÁTOK

Ebben a kvintettben a már csak egy meccset játszó, azon Gibraltárt fogadó csehek pontszámban ugyan elvileg beérhetik a horvátokat, de a horvátoknak sokkal jobb a gólkülönbségük, mint nekik, ráadásul még két mérkőzést is játszanak, otthon Feröer és idegenben Montenegró ellen. Horvátország mögött a csehek végezhetnek a második helyen, ha – a papírformának megfelelően – a 10. fordulóban megverik Gibraltárt, vagy már három nappal korábban a feröeri válogatott nem szerez pontot a horvátok ellen.

L-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Horvátország 6 5 1 – 20–1 +19 16 2. Csehország 7 4 1 2 12–8 +4 13 3. Feröer 7 4 – 3 10–6 +4 12 4. Montenegró 6 2 – 4 4–13 –9 6 5. Gibraltár 6 – – 6 2–20 –18 0

9. FORDULÓ

2025. november 14.

Gibraltár–Montenegró

Horvátország–Feröer

10. FORDULÓ

2025. november 17.

Csehország–Gibraltár

Montenegró–Horvátország