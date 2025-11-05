Ezzel a kerettel fogadják a magyar válogatottat az örmények

Jegise Melikjan együttese három nappal később a portugálok ellen Portóban fejezi be a csoportszakaszt.

Az örményeknek az írek felett aratott második fordulós sikerüknek köszönhetően három pontjuk van, de ezzel is csak a negyedik helyen állnak az F-csoportban. A portugálok vezetnek tíz ponttal, a magyarok eddig öt, az írek négy pontot szereztek.

A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE MAGYARORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN

Kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)

Védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noa), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSZKA Moszkva)

Középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)

Támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noa), Arajik Elojan (Ararat)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÖRMÉNYORSZÁG ÉS ÍRORSZÁG ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország