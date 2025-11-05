Nemzeti Sportrádió

Ezzel a kerettel fogadják a magyar válogatottat az örmények

V. J./MTI
2025.11.05. 16:01
A Legia Warszawa támadóját, Vahan Bicsahcsjant (balra) is meghívta Jegise Melikjan szövetségi kapitány (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan ismét meghívót kapott az örmény válogatottba, amely jövő csütörtökön a magyarokkal játszik Jerevánban világbajnoki selejtezőt.

Jegise Melikjan együttese három nappal később a portugálok ellen Portóban fejezi be a csoportszakaszt.

Az örményeknek az írek felett aratott második fordulós sikerüknek köszönhetően három pontjuk van, de ezzel is csak a negyedik helyen állnak az F-csoportban. A portugálok vezetnek tíz ponttal, a magyarok eddig öt, az írek négy pontot szereztek.

A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

AZ ÖRMÉNY VÁLOGATOTT KERETE MAGYARORSZÁG ÉS PORTUGÁLIA ELLEN
Kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noa), Arszen Beglarjan (Alaskert)
Védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noa), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSZKA Moszkva)
Középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)
Támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noa), Arajik Elojan (Ararat)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE ÖRMÉNYORSZÁG ÉS ÍRORSZÁG ELLEN
Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

