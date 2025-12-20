Borbély Balázs példája – Thury Gábor jegyzete
AZ NB I ŐSZI ZÁRÁSAKÉNT a Győr 2–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát, a tavaszt a Rába-parti együttes az élről folytatja, egypontos hátránnyal a Ferencváros követi, a Debrecennek – ha vasárnap este a Kisvárda ellen nyer – ugyancsak 34 pontja lehet. A legtöbb gólt, 39-et szerző Paks is ott található az élbolyban, az elmúlt idény ezüstérmese, a Puskás Akadémia csupán ötödik, de mindössze hét pont választja el az első Győrtől.
A színvonalon lehet vitatkozni, de azon nem, hogy izgalmas lesz a tavasz.
Remek másfél évet mondhatnak magukénak a győriek, tavaly tavasszal még az NB II-ben küzdöttek, az idei őszt pedig a legmagasabb osztály élén zárják! Minden dicséret a csapaté, amelyet még nem lehet az 1963-as őszi bajnokhoz hasonlítani, sem a Pintér Attila vezette 2013-as aranyérmeshez, hogy Verebes József 1982-ben és 1983-ban bajnokságot nyerő Rába ETO-járól ne is beszéljünk. Ám teljesen érhető, ha az említett együttesekkel vetik össze a jelenlegit. S nagyon úgy néz ki, Győrben mernek nagyot álmodni, még akkor is, ha Borbély Balázs edző visszafogottan nyilatkozik.
Végig vezetve győzte le az ETO a Puskás Akadémiát, és őszi első lett
S ha már Borbély Balázs… A dunaszerdahelyi gyökerű szakvezetőre fel kellett figyelni, amikor 2024 tavaszán öt fordulóval az NB II zárása előtt Győrbe érkezett, majd valamennyi hátralévő bajnokiját megnyerte. Koncentrált védekezés, taktikai fegyelem, a magyar fiatalok beépítése: valamennyi felsorolt elem a győriek jellemzője, a szakvezetőnek sikerült elérnie, hogy az együttes már a játékáról felismerhető. Futballistáival elhiteti, mindannyian láncszemek, ugyanakkor senki sem pótolhatatlan.
Amikor itthon egy-egy nagy tudású vagy annak vélt külföldi szakember érkezésekor – nevet nem említek, a jelenség általánosítható – a hátsó felünket a flaszterhoz verjük mondván, a legjobb kezekbe került a szakmai irányítás, hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról, akik a honi mezőnyben bizonyítják, a kispadon nem feltétlenül a név számít. A Borbélyhoz hasonlóan felvidéki Hornyák Zsolt, aki több mint hat éve a Puskás Akadémia edzője, egyben a jelenkori mezőnyből a leghosszabb ideje ül csapata kispadján az NB I-ben, továbbá a paksi Bognár György a bajnokság félidejében az első ötbe vezette együttesét.
Várjuk a folytatást!