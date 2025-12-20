Borbély Balázs példája – Thury Gábor jegyzete

AZ NB I ŐSZI ZÁRÁSAKÉNT a Győr 2–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát, a tavaszt a Rába-parti együttes az élről folytatja, egypontos hátránnyal a Ferencváros követi, a Debrecennek – ha vasárnap este a Kisvárda ellen nyer – ugyancsak 34 pontja lehet. A legtöbb gólt, 39-et szerző Paks is ott található az élbolyban, az elmúlt idény ezüstérmese, a Puskás Akadémia csupán ötödik, de mindössze hét pont választja el az első Győrtől.

A színvonalon lehet vitatkozni, de azon nem, hogy izgalmas lesz a tavasz.

Remek másfél évet mondhatnak magukénak a győriek, tavaly tavasszal még az NB II-ben küzdöttek, az idei őszt pedig a legmagasabb osztály élén zárják! Minden dicséret a csapaté, amelyet még nem lehet az 1963-as őszi bajnokhoz hasonlítani, sem a Pintér Attila vezette 2013-as aranyérmeshez, hogy Verebes József 1982-ben és 1983-ban bajnokságot nyerő Rába ETO-járól ne is beszéljünk. Ám teljesen érhető, ha az említett együttesekkel vetik össze a jelenlegit. S nagyon úgy néz ki, Győrben mernek nagyot álmodni, még akkor is, ha Borbély Balázs edző visszafogottan nyilatkozik.