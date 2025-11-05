Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik: A legfontosabb az, hogy visszatértünk a győztes útra

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.11.05. 07:12
null
Szoboszlai Dominik gólpasszal segítette győzelemre a Liverpoolt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Liverpool Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik gólpasszal vette ki a részét a Liverpool Real Madrid elleni sikeréből. A magyar válogatott csapatkapitánya a BL-mérkőzés után beszélt saját és csapata teljesítményéről, a Liverpoolt sokszor kritizáló Jamie Carragher liverpooli megítéléséről, és végezetül a budapesti BL-döntőről is.

A CBS a mérkőzés utáni műsorában készített interjút Szoboszlai Dominikkal. „Köszönöm az elismerő szavakat, de ez egy csapatsport. Örülök a teljesítménynek hétről hétre, de a legfontosabb az, hogy visszatértünk a győztes útra. Örülök, hogy ezen a szinten játszhatok, ezt kell folytatnom” – kezdte Szoboszlai Dominik.

Jamie Carragher kiemelte, hogy Szoboszlai több poszton is játszott a Liverpool során, sokszor jobbhátvédként küldte pályára Arne Slot, de most visszakerült kedvenc helyére. „Igazából talán egy kicsit mélyebben van a kedvenc pozícióm. Párszor voltam a jobb oldalt, nyilván a jövőben nem ez lesz a posztom, de csak a pályán akarok lenni és ott játszom, ahol a csapatnak szüksége van rám.”

Bajnokok Ligája
8 órája

A remeklő Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool Real Madrid elleni győzelméhez

A liverpooli védelem teljesen kikapcsolta az idén szinte minden mérkőzésén betaláló Kylian Mbappét. Alexis Mac Allister fejese döntötte el a három pont sorsát.

 

„Jó az összhang a csapattársakkal, ez már a harmadik évem, jó az összhang, de az újak is megmutatták milyen remek játékosok. Ma például ki kell emelni Flót (Florian Wirtz – a szerk.), mert rengeteget futott, labdákat szerzett, védekezett, voltak helyzetei is, adott nekem majdnem egy gólpasszt, elnézését kérek azért, mert kimaradt”  – nyilatkozta a magyar válogatott csapatkapitánya.

Carragher sokszor kritizálta a Liverpoolt, így különös pikantériát adott a beszélgetésnek, hogy ő kérdezte Szoboszlait. Micah Richards rá is kérdezett, mennyire népszerű Carragher a liverpooli öltözőben. „Ő az egész világon népszerű. Nincs a csapatban olyan, aki ne kedvelné” – mondta a magyar játékos.

A stúdióban ülő Thierry Henry a budapesti BL-döntőt hozta szóba. „Végre nem kaptunk gólt, szerintem ez a legfontosabb. Mindenki nagyszerűen védekezett, az utóbbi két-három meccsen mindenki kivette ebből a részét. Sokszor mondtam, egy álom válna valóra azzal, ha a budapesti BL-döntőn játszhatnék, de hosszú az út odáig. Folytatnunk kell a munkát, és mérkőzésről mérkőzésre koncentrálni.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)
LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot
REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: A. Mac Allister (61.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Bayern München

4

4

14–3

+11 

12 

  2. Arsenal

4

4

11–0

+11 

12 

  3. Paris SG

4

3

1

14–5

+9 

  4. Internazionale

3

3

9–0

+9 

  5. Real Madrid

4

3

1

8–2

+6 

  6. Liverpool

4

3

1

9–4

+5 

  7. Tottenham

4

2

2

7–2

+5 

  8. Borussia Dortmund

3

2

1

12–7

+5 

  9. Manchester City

3

2

1

6–2

+4 

10. Sporting

4

2

1

1

8–5

+3 

11. Newcastle United

3

2

1

8–2

+6 

12. Barcelona

3

2

1

9–4

+5 

13. Chelsea

3

2

1

7–4

+3 

14. Atlético Madrid

4

2

2

10–9

+1 

15. Qarabag

3

2

1

6–5

+1 

16. Galatasaray

3

2

1

5–6

–1 

17. PSV Eindhoven

4

1

2

1

9–7

+2 

18. Monaco

4

1

2

1

4–6

–2 

19. Atalanta

3

1

1

1

2–5

–3 

20. Eintracht Frankfurt

4

1

1

2

7–11

–4 

21. Napoli

4

1

1

2

4–9

–5 

22. Marseille

3

1

2

6–4

+2 

23. Juventus

4

3

1

7–8

–1 

24. FC Bruges

3

1

2

5–7

–2 

25. Athletic Bilbao

3

1

2

4–7

–3 

26. Royale Union Saint-Gilloise

4

1

3

4–12

–8 

27. Bodö/Glimt

4

2

2

5–8

–3 

28. Pafosz

3

2

1

1–5

–4 

29. Bayer Leverkusen

3

2

1

5–10

–5 

30. Slavia Praha

4

2

2

2–8

–6 

31. Olympiakosz Pireusz

4

2

2

2–9

–7 

32. Villarreal

3

1

2

2–5

–3 

33. Köbenhavn

4

1

3

4–12

–8 

34. Kajrat Almati

3

1

2

1–9

–8 

35. Benfica

3

3

2–7

–5 

36. Ajax

3

3

1–11

–10 

 

 

Bajnokok Ligája Real Madrid BL-alapszakasz Liverpool Szoboszlai Dominik
Legfrissebb hírek

Araújo átlövésére Vlahovics válaszolt – nem kapott ki, de továbbra is nyeretlen a BL-ben a Juventus

Bajnokok Ligája
8 órája

A remeklő Szoboszlai gólpasszal járult hozzá a Liverpool Real Madrid elleni győzelméhez

Bajnokok Ligája
8 órája

Győzelem Párizsban is: tovább menetel a Bayern München

Bajnokok Ligája
8 órája

Arne Slot a középpályán küldi csatába Szoboszlait a Real Madrid ellen

Bajnokok Ligája
11 órája

„Álljon fel, Sir David!” – lovaggá ütötték David Beckhamet

Angol labdarúgás
14 órája

Szoboszlai és Bellingham a két nyolcas – íme, a mi álomtizenegyünk a Liverpool–Real Madrid előtt

Bajnokok Ligája
15 órája

Bajnokok Ligája: Párizsban szuperrangadót rendeznek

Bajnokok Ligája
21 órája

Szoboszlai Dominik a Real Madrid ellen is vezér lehet

Bajnokok Ligája
21 órája
Ezek is érdekelhetik