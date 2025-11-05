Szoboszlai Dominik: A legfontosabb az, hogy visszatértünk a győztes útra

„Jó az összhang a csapattársakkal, ez már a harmadik évem, jó az összhang, de az újak is megmutatták milyen remek játékosok. Ma például ki kell emelni Flót (Florian Wirtz – a szerk.), mert rengeteget futott, labdákat szerzett, védekezett, voltak helyzetei is, adott nekem majdnem egy gólpasszt, elnézését kérek azért, mert kimaradt” – nyilatkozta a magyar válogatott csapatkapitánya.

Carragher sokszor kritizálta a Liverpoolt, így különös pikantériát adott a beszélgetésnek, hogy ő kérdezte Szoboszlait. Micah Richards rá is kérdezett, mennyire népszerű Carragher a liverpooli öltözőben. „Ő az egész világon népszerű. Nincs a csapatban olyan, aki ne kedvelné” – mondta a magyar játékos.

A stúdióban ülő Thierry Henry a budapesti BL-döntőt hozta szóba. „Végre nem kaptunk gólt, szerintem ez a legfontosabb. Mindenki nagyszerűen védekezett, az utóbbi két-három meccsen mindenki kivette ebből a részét. Sokszor mondtam, egy álom válna valóra azzal, ha a budapesti BL-döntőn játszhatnék, de hosszú az út odáig. Folytatnunk kell a munkát, és mérkőzésről mérkőzésre koncentrálni.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 916 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

LIVERPOOL: Mamardasvili – C. Bradley, I. Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 88.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 79.) – Szalah, Ekitiké (Gakpo, 79.), Wirtz (Chiesa, 88.). Menedzser: Arne Slot

REAL MADRID: Courtois – Valverde (Brahim Díaz, 90.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Camavinga (Rodrygo, 69.), Tchouaméni – Güler (Alexander-Arnold, 82.), Jude Bellingham, Vinícius Júnior – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: A. Mac Allister (61.)