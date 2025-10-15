Az Inter Miami kicsit olyan, mint David Beckham; Szélesi Zoltán az U21-es válogatottról

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:



Az Inter Miami kicsit olyan, mint David Beckham. Rendszerető, stílusos, trendformáló és szereti a csillogást. Elég megnézni a csapat extravagáns – mára védjeggyé váló – rózsaszín mezét, a rendezett stadiont és a világsztárokkal teletűzdelt öltözőt. Mind tökéletesen beleillik a gyakorlatilag néhány év alatt a semmiből kinövő klub arculatába. Floridában a Beckham-jelenségre is kíváncsiak volt riporterünk, Borbola Bence, hiszen semmi kétség, ha a három tulajdonos egyikét nem David Beckhamnek hívják, az Inter Miami aligha válik ilyen rövid időn belül a Major League Soccer (MLS) egyik meghatározó csapatává, amelynek mérkőzésein gyakran megjelennek olyan hírességek, mint Leonardo DiCaprio, Selena Gomez vagy éppen a „Terminátor”, Arnold Schwarzenegger.

„Négy nap alatt a két legerősebb ellenféllel futballoztunk, egyértelműen fejlődnek, erősödnek a játékosaink. Ha abból indulunk ki, hogy három selejtező után három döntetlenünk van, hiányérzetünk is lehet, ám fontosabb, hogy milyen szintű meccseket játszottunk. Most gyorsan hátrányba kerültünk Törökország ellen, de egy pillanatra sem adták fel a játékosok, egyenlítettek, és az utolsó pillanatig küzdöttek” – így értékelt Szélesi Zoltán szövetségi edző azt követően, hogy az U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtezőn a Hungária körúton 1–1-et játszott Törökországgal. Csapatunk harmadik meccsén harmadszor zárt döntetlennel.

Lehetőséget kapott, és több mint két év után gólt is szerzett Stopira a Zöld-foki-szigetek válogatottjában. Az afrikai vb-selejtező utolsó fordulója előtt a D-csoportot vezető csapat a várakozásnak megfelelően legyőzte a nyeretlen Szváziföldet, így története során először jutott ki világbajnokságra. A Videoton és az alig több mint ötszázezer lakosú atlanti-óceáni sziget legendája, a kétszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes Stopira 2023 júniusa óta először lépett pályára a nemzeti csapatban, és a hosszabbításban beállította a végeredményt. Nála korábban állt be csereként a Puskás Akadémia középpályása, Laros Duarte, így ha kapnak meghívót jövőre is, a magyar állampolgár Stopira és a magyar együttesben játszó Duarte személyében is lehet magyar érdekeltségű játékos a jövő nyári vb-n.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!