Jim Gottfridsson: Tudom, hogyan nyerhetünk a Magdeburg ellen



A saját fegyverével győzte le a Magdeburgot az előző Bajnokok Ligája-idény nyitó fordulójában a szegedi csapat. Az a 31–29-es siker megmutatta, hogy a nem sokkal azelőtt kinevezett Michael Apelgren milyen elképzeléseket szeretne megvalósítani a Tisza-partiaknál. A Szeged a jó védekezésével és a támadásai minél gyorsabb és hatékonyabb befejezésével verte meg a sorozat végén a trófeát a magasba emelő ellenfelét.

Az elmúlt hetekben három fontos hiányzójuk is volt a szegedieknek, a kezdő jobbátlövő Magnus Röd és két irányítója, Janus Smárason és Lazar Kukics sérülése alaposan megnehezítette a svéd vezetőedző dolgát. Szerencsére a nyáron egy harmadik játékmesterrel is bővült a kerete, a rutinos Jim Gottfridsson a német Flensburgtól érkezett, így a szerdai ellenfélről is bőven van tapasztalata.

„A folyamatos fejlődés a titkuk és persze az, hogy az edzőjük, Bennet Wiegert hihetetlenül precíz, minden eshetőségre felkészül, szinte kizárja annak a lehetőségét, hogy meglepetés érje csapatát – mondta a szegedi klubhonlapnak a 33 éves klasszis. – Amikor a Bundesligába igazoltam, a Magdeburg még csak a legjobb öt-hat klub egyike volt, az elmúlt öt évben azonban nemcsak Németországban, hanem Európában is felért a csúcsra. A játékosai kiválóan egy egyeznek, fizikailag nagyon erősek. Kemény lesz a szerdai párharcunk, de én optimista vagyok, tudom, hogyan nyerhetünk.”

Gottfridsson szerint fegyelmezetten kell védekezniük, és kiemelkedő kapusteljesítményre is szükségük lesz. Úgy gondolja, támadásban nem engedhetnek meg maguknak sok technikai hibát, mert a Magdeburg kíméletlenül meg fogja büntetni őket. Szerinte a három feltételnek egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy legyőzzék a riválist, viszont erre egyértelműen képesnek tartja a csapatot.

„Jó meccsünk volt Barcelonában, az eredményt leszámítva elégedettek lehetünk – emlékezett vissza a múlt heti, 31–28-as vereséggel záruló katalóniai vendégjátékra. – Ugyanakkor nyilván hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a sérülések miatt eleve több játékidő jut mindannyiunknak, tehát erőnléti problémáink nem lehetnek. De mindannyian küzdünk, egymásért, a klubért, és ezt különösen jó megtapasztalni ebben a nehéz helyzetben. Volt néhány olyan edzésünk, amiből talán már lehetett arra következtetni, hogy jó irányba tartunk. Az biztos, hogy hiányoznak a sérült játékosok, de nem nyalogathatjuk a sebeinket.”

Meglepetésre a Magdeburg lehengerlően kezdte az idényt – általában csak tavaszra lendül bele… –, a Bundesligában kiütötte a Füchse Berlint, a BL-ben pedig mind a négy fellépésén győztesen hagyta el a pályát – többek között Barcelonában is nyert egy góllal. Bennet Wiegert a nyáron a fiatal horvát kapus Matej Mandiccsal, a gólerős izlandi balátlövő Elvar Örn Jónssonnal és a fantasztikus technikai tudású norvég balszélső Sebastian Bartholddal erősítette meg addig sem gyenge keretét.

„Nem könnyű feladat Szegeden pályára lépni. Olyan csapatnak tartom, amelynek rutinos, összeszokott kerete alkalmas rá, hogy bejusson a négyes döntőbe” – mondta Wiegert a Magdeburg honlapján. A németek rengeteget voltak úton az elmúlt hetekben, az egyiptomi klubvilágbajnokság után Hamburgban és Dániában is jártak, csak a legutóbbi öt napot tölthették otthon.

Jelen helyzetben a Szegedtől már a pontszerzés is szenzáció lenne, de a csaknem telt házas Pick Aréna sokat segíthet neki. Érdemes lesz kimenni a meccsre, mert a kezdés előtt köszöntik az ötven évvel ezelőtt az első osztályú tagságot kiharcoló NB I B-s bajnokcsapatot is.

„A Barca ellen megmutattuk, hogy még ha problémáink is vannak, a tartásunkat sohasem veszítjük el. A legszebb napjainkon felvehetjük a versenyt a rendkívül erős riválisainkkal is. Ha okosan játszunk, meglesznek a lehetőségeink, csak élnünk kell velük. A Magdeburg alapjátéka maradt a régi. Lenyűgöz, hogy Bennet Wiegert vezetésével mennyire ragaszkodik a világos tervéhez azzal kapcsolatban, hogyan akar kézilabdázni. Rendkívül jól lőnek a játékosai, és az egy az egy elleni játékban kétségtelenül a Magdeburg a világ legjobb csapata. Nem feltétlenül a taktikán, inkább a küzdőszellemen lesz a hangsúly. Tehát az a legfontosabb, hogy teljes fegyverzetben álljunk készen, mert gladiátorharc vár ránk.” Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője

Szerda

A-csoport

18.45: Aalborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

20.45: Industria Kielce (lengyel)–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1)

B-csoport

18.45: OTP BANK-PICK SZEGED–SC Magdeburg (német) (Tv: Sport1)

18.45: Orlen Wisla Plock (lengyel)–Paris Saint-Germain (francia)

20.45: RK Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Barca (spanyol)

Csütörtök

A-csoport

20.45: Füchse Berlin (német)–Kolstad (norvég)

20.45: Sporting CP (portugál)–ONE VESZPRÉM HC (Tv: Sport1)

B-csoport

18.45: RK Zagreb (horvát)–GOG (dán) (Tv: Sport1) AZ 5. FORDULÓ PROGRAMJA

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Füchse Berlin 4 4 – – 140–125 +15 8 2. Aalborg 4 3 – 1 130–115 +15 6 3. VESZPRÉM 4 3 – 1 123–117 +6 6 4. Nantes 4 2 – 2 137–122 +15 4 5. Sporting 4 2 – 2 132–141 –9 4 6. Kielce 4 1 – 3 140–140 0 2 7. Kolstad 4 1 – 3 108–140 –32 2 8. Dinamo Bucuresti 4 – – 4 116–126 –10 0