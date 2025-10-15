Oszakai tenisztorna: Stollárék kikaptak a nyolcaddöntőben

Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán két játszmában kikapott a Storm Hunter, Desirae Krawczyk ausztrál, amerikai kettőstől az oszakai női tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.
A harmadik helyen kiemelt magyar, japán kettős 2:1-es vezetése után elbizonytalanodott, háromszor is elveszítette adogatójátékát, így negyven perc alatt szetthátrányba került. A második játszmában együtt haladt a két páros egészen a hajráig, ott viszont az ausztrál, amerikai duó ismét brékelt, és ez már a győzelmet jelentette számukra.
A mérkőzés 1 óra 34 percig tartott.
TENISZ, WTA-TORNA, OSZAKA
Páros, nyolcaddöntő
Storm Hunter, Desirae Krawczyk (ausztrál, amerikai)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 3.) 6:3, 7:5
