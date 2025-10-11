Futsal Eb: biztosan Ljubljanában játszik a magyar válogatott

„Tudtommal mindenképpen Szlovéniába kerülünk, mert a lettek és a litvánok otthon játszanak, és ők is a negyedik kalapban szerepelnek, mint mi. Ljubljanában pedig két csoport lesz, úgyhogy kizárásos alapon oda kerülünk” – mondta az MTI-nek az Aramis SE játékosa, Büki Baltazár.

A jövő évi kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik, a csoportkör sorsolására október 24-én kerül sor.

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: Debrecenben 3–2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2–2-es döntetlent játszott. Büki a párharc első mérkőzésen kettő, a visszavágón egy gólt szerzett, utóbbi a kijutást jelentő találat volt.

„Rengetegen gratuláltak, ami nagyon jólesett. Egy mesebeli álom az egész, és egy picit még mindig úszok ennek a hullámain” – fogalmazott.

A hétvégén újra találkoznak a válogatott tagjai, a jövő héten pedig Costa Ricába utaznak, ahol pénteken és vasárnap is edzőmeccset játszanak a házigazdákkal. Büki elárulta, hogy ezt a túrát már egy évvel ezelőtt lekötötték nekik, tehát akkor is megvalósult volna, ha nem jutnak ki a kontinenstornára, így viszont biztosan önfeledt, jó hangulatban telik majd.

„Hosszú lesz az út és hosszú a program, de készülnünk kell az Eb-re. A folytatásban még két-három alkalommal találkozunk. Egyszer lesz egy hosszabb összetartásunk, illetve két rövidebb, további edzőmérkőzésekkel” – mondta.

Büki szerezte a győztes gólt pénteken klubcsapatában is: az Aramis SE házigazdaként 2–1-re legyőzte a Debrecent az élvonal alapszakaszának kilencedik fordulójában. Érdekesség, hogy a budaörsiek sorozatban hatodszor nyertek otthon a DEAC ellen, és mindannyiszor csak egy találat volt a különbség.

„Mindig nagyon parázs mérkőzéseket játszunk a Debrecennel. A hazai pálya előnye talán most mellettünk volt. Küzdős meccset vívtunk, örülök az egygólos sikernek” – szögezte le.

A pótselejtező, a felkészülési időszakok és a kontinenstorna miatt a mostani idényben a megszokottnál többször szakítja meg a bajnokságot válogatott program. Ennek kapcsán Büki megjegyezte: az elmúlt egy hónapban többször aludt máshol, mint otthon, és az elkövetkezendő hónapok is így fognak telni, de ez most egy ilyen periódus.

„Teljesen más a ritmus, és nehéz hirtelen átváltani, de a labda mindenhol ugyanúgy pattog” – vélekedett.