Pénteken kap ellenfeleket a magyar férfi futsalválogatott az Eb-re

Mint ismert, a magyar férfi futsalválogatott 10 év után ismét kijutott a kontinensviadalra, amelyet korábban kétévente rendezett meg az UEFA, az előző kiírás óta azonban – a nagypályás Eb-hez hasonlóan – már négyévenként kerül sor az Európa-bajnokságra.

A mieink a második helyen zárták a selejtezősorozatot a szlovénok mögött, majd a pótselejtezőben a románokat legyőzve biztosították a helyüket az Eb 16 csapatos mezőnyében. Az Európa-bajnokság január 21-én kezdődik, és ezúttal három országban zajlik: Litvániában (Kaunas), Lettországban (Riga) és Szlovéniában (Ljubljana).

A magyar válogatott a negyedik kalapba került a sorsolás előtt, hasonlóan a belga, a litván és a lett együtteshez, így velük nem kerülhetünk azonos kvartettbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mieink biztosan a C- vagy a D-csoportban lesznek (a két házigazda, Lettország és Litvánia az A- és a B-csoportban szerepel majd), és Ljubljanában játsszák le a csoportmeccseiket – írja az MLSZ.

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG KALAPBEOSZTÁSA

1. kalap: Spanyolország, Portugália, Ukrajna, Franciaország

2. kalap: Olaszország, Horvátország, Csehország, Szlovénia

3. kalap: Lengyelország, Örményország, Grúzia, Fehéroroszország

4. kalap: Lettország, Litvánia, MAGYARORSZÁG, Belgium