Nemzeti Sportrádió

Pénteken kap ellenfeleket a magyar férfi futsalválogatott az Eb-re

V. B.V. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 16:54
null
A negyedik kalapból várja a sorsolást a magyar válogatott (Fotó: valogatott.mlsz.hu)
Címkék
magyar férfi futsalválogatott futsal Eb futsal Európa-bajnokság
Pénteken 11 órakor a litvániai Kaunasban tartják a jövő évi férfi futsal Európa-bajnokság sorsolását – közölte a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Mint ismert, a magyar férfi futsalválogatott 10 év után ismét kijutott a kontinensviadalra, amelyet korábban kétévente rendezett meg az UEFA, az előző kiírás óta azonban – a nagypályás Eb-hez hasonlóan – már négyévenként kerül sor az Európa-bajnokságra.

A mieink a második helyen zárták a selejtezősorozatot a szlovénok mögött, majd a pótselejtezőben a románokat legyőzve biztosították a helyüket az Eb 16 csapatos mezőnyében. Az Európa-bajnokság január 21-én kezdődik, és ezúttal három országban zajlik: Litvániában (Kaunas), Lettországban (Riga) és Szlovéniában (Ljubljana).

A magyar válogatott a negyedik kalapba került a sorsolás előtt, hasonlóan a belga, a litván és a lett együtteshez, így velük nem kerülhetünk azonos kvartettbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mieink biztosan a C- vagy a D-csoportban lesznek (a két házigazda, Lettország és Litvánia az A- és a B-csoportban szerepel majd), és Ljubljanában játsszák le a csoportmeccseiket – írja az MLSZ.

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁG KALAPBEOSZTÁSA
1. kalap: Spanyolország, Portugália, Ukrajna, Franciaország
2. kalap: Olaszország, Horvátország, Csehország, Szlovénia
3. kalap: Lengyelország, Örményország, Grúzia, Fehéroroszország
4. kalap: Lettország, Litvánia, MAGYARORSZÁG, Belgium

 

magyar férfi futsalválogatott futsal Eb futsal Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

A magyar futsalválogatott másodszor is legyőzte Costa Ricát

Magyar válogatott
2025.10.20. 07:21

Sergio Mullor jóslata: A legjobb csapatokkal is felvesszük a versenyt!

Magyar válogatott
2025.10.13. 15:56

Mer nagyot álmodni az Eb-re készülő magyar futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.09.30. 21:32

Futball bel- és külháborúk – Csinta Samu publicisztikája

Magyar válogatott
2025.09.26. 23:18

Büki az egyenlítő góljáról: Picit lehetett volna később, hogy ne legyen ennyi izgalom a végén...

Magyar válogatott
2025.09.24. 23:32

Romániában jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.09.24. 20:52

Több mint fél órára félbeszakadt a magyar futsalválogatott Románia elleni Eb-pótselejtezője

Magyar válogatott
2025.09.24. 19:00

A veszprémiek nélkül készül a futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.08.25. 16:46
Ezek is érdekelhetik