Nemzeti Sportrádió

Női futball: idegenben nyertünk a szlovákok ellen felkészülési mérkőzésen

Vágólapra másolva!
2025.10.28. 18:09
null
Fotó: mlsz.hu, archív
Címkék
magyar női labdarúgó-válogatott női foci magyar foci felkészülési mérkőzés
Felkészülési mérkőzésen a magyar női labdarúgó-válogatott 1–0-ra nyert vendégként Szlovákia ellen kedd kora este.

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttese a jövő tavasszal esedékes világbajnoki selejtezőkre készül, s az Új Hidegkuti Nándor Stadionban pénteken rendezett, Luxemburg ellen 4–0-ra megnyert felkészülési találkozó után kedden lényegesen erősebb csapattal mérkőzött meg Szencen.

A magyar nemzeti csapat a 45., míg ellenfele a 46. a világranglistán, ennek megfelelően kiélezett volt az összecsapás, amelyen Szabó Viktória 9. percben szerzett góljával nyertek a mieink.

A női labdarúgó-világbajnokságot 2027. június 24. és július 25. között rendezik meg Brazíliában. A vb-selejtezők európai csoportbeosztását november 4-én készíti el az UEFA, a selejtezőmérkőzéseket február és június között játsszák le a csapatok, a rájátszásra jövő nyáron és ősszel kerül sor.

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Szlovákia–Magyarország 0–1 (Szabó V. 9.)

 

magyar női labdarúgó-válogatott női foci magyar foci felkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

A skótok szerint Robbie Keane a Celtic-kispad egyik várományosa – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2 órája

Kocsis Dominik szintkülönbséget tapasztalt az Újpest elleni bajnokin

Labdarúgó NB I
4 órája

Bíró Bence boldogsága: labda a kapuban, majd a mez alatt

Labdarúgó NB I
6 órája

Skribek Alen: Éreztük, hogy megverhetjük a Fradit

Labdarúgó NB I
6 órája

Szappanos Péter azt is védte, amiről azt hitte, nem tudja

Labdarúgó NB I
10 órája

A DVTK hazai pályán aratott első győzelme egyben a Paks első veresége volt az idényben

Labdarúgó NB I
2025.10.25. 18:57

Könnyedén győzött Luxemburg ellen a magyar női válogatott

Magyar válogatott
2025.10.24. 19:52

NB I: négy meccsre tiltották el az újpesti labdaszedőt fellökő Gróf Dávidot

Labdarúgó NB I
2025.10.22. 17:22
Ezek is érdekelhetik