Női futball: idegenben nyertünk a szlovákok ellen felkészülési mérkőzésen

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány együttese a jövő tavasszal esedékes világbajnoki selejtezőkre készül, s az Új Hidegkuti Nándor Stadionban pénteken rendezett, Luxemburg ellen 4–0-ra megnyert felkészülési találkozó után kedden lényegesen erősebb csapattal mérkőzött meg Szencen.

A magyar nemzeti csapat a 45., míg ellenfele a 46. a világranglistán, ennek megfelelően kiélezett volt az összecsapás, amelyen Szabó Viktória 9. percben szerzett góljával nyertek a mieink.

A női labdarúgó-világbajnokságot 2027. június 24. és július 25. között rendezik meg Brazíliában. A vb-selejtezők európai csoportbeosztását november 4-én készíti el az UEFA, a selejtezőmérkőzéseket február és június között játsszák le a csapatok, a rájátszásra jövő nyáron és ősszel kerül sor.

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Szlovákia–Magyarország 0–1 (Szabó V. 9.)