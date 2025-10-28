Nemzeti Sportrádió

Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre

K. Zs.
2025.10.28. 12:56
A Puskás Aréna (Fotó: Kovács Péter)
Magyarország vb-selejtező Írország jegyértékesítés magyar válogatott MLSZ
Elfogytak a jegyek a november 16-i Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre – adta hírül kedd kora délután hivatalos Facebook-csatornáján a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

Az Írország elleni találkozóra október 27-én, hétfőn 10 órakor indult a jegyértékesítés. Az első napon szokás szerint az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok vásárolhattak belépőt, október 28-án, kedden 10 órakor kezdődött a többi SZK-tag eredetileg kétnaposra szabott, ám máris befejeződött vásárlási időszaka.

A magyar válogatott utolsó csoportmérkőzése november 16-án, vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

