Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre
Elfogytak a jegyek a november 16-i Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre – adta hírül kedd kora délután hivatalos Facebook-csatornáján a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).
Az Írország elleni találkozóra október 27-én, hétfőn 10 órakor indult a jegyértékesítés. Az első napon szokás szerint az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok vásárolhattak belépőt, október 28-án, kedden 10 órakor kezdődött a többi SZK-tag eredetileg kétnaposra szabott, ám máris befejeződött vásárlási időszaka.
A magyar válogatott utolsó csoportmérkőzése november 16-án, vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3
