Máris elfogytak a jegyek a Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőre

Az Írország elleni találkozóra október 27-én, hétfőn 10 órakor indult a jegyértékesítés. Az első napon szokás szerint az aranyszintes Szurkolói Klub-tagok vásárolhattak belépőt, október 28-án, kedden 10 órakor kezdődött a többi SZK-tag eredetileg kétnaposra szabott, ám máris befejeződött vásárlási időszaka.

A magyar válogatott utolsó csoportmérkőzése november 16-án, vasárnap 15 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország