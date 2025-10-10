Kétszer vezetett, végül döntetlent játszott az ukránokkal az U21-es magyar válogatott

Nem úgy alakult a rajt, ahogyan reméltük, az U21-es válogatott szeptember 9-én Európa-bajnoki selejtezőn csak 1–1-es döntetlent játszott Litvániában – a csoport másik három csapata, Ukrajna, Horvátország és Törökország egyaránt nagyobb játékerőt képvisel, mint a balti rivális. Másodikra mindjárt a kvintett papíron legerősebb válogatottja, Ukrajna következett, amely szeptemberben már ugyancsak járt Litvániában, és annak ellenére nyert 4–0-ra, hogy a második félidő közepéig nem tudta feltörni a házigazda védelmét. A Szélesi Zoltán irányította magyar csapat vasárnaptól szerdáig Telkiben készült, majd elutazott Szlovéniába. Tegyük hozzá, az ellenfél kerete jelentősen átalakult az első mérkőzéshez képest, mivel a 2005-ös korosztályból többen is az U20-as világbajnokságon szereplő együttesbe kaptak meghívót, ám azért sejteni lehetett, a bravúrért nagyot kell harcolni.

Az eredetileg meghívott labdarúgók közül Michael Okekére betegség, Babos Bencére sérülés miatt nem számíthatott a szakmai stáb, és sajnos még tíz perce sem tartott a mérkőzés, máris vezetett Ukrajna, mégpedig olyan góllal, amely könnyen elkerülhető lett volna. Ivan Loszenko a saját térfeléről ívelte előre a labdát, a magyar védelem tengelyében Fenyő Noah érthetetlenül bizonytalankodott, Artem Sztepanov a tizenhatos előtt átvette mellette a labdát, majd 12 méterről elegáns mozdulattal a kapuból kilépő Pécsi Ármin felett a bal sarokba emelte.

Egyértelműen az történt a pályán, amit az ukrán csapat akart, a 27. percig kellett várni arra, hogy legalább szögletig eljusson a magyar együttes, majd négy perccel később Dénes Vilmos lövése nyomán kerülte el a jobb sarkot a labda. Aztán Molnár Ádin jobbról középre érkező beadásánál Vladiszlav Zaharcsenko bizonytalankodott az ukrán kapu előterében, a felpattanó labda a kezét érte, közben Dénes Vilmos elesett a kapujából kimozduló Nazar Domcsak lábában, a játékvezető büntetőt ítélt, Tuboly Máté pedig a bal alsó sarokba lőtt.

Hét perce tartott a második játékrész, amikor remek labdakihozatal után Jurek Gábor adott be balról, Molnár Ádin elől csak üggyel-bajjal tudtak felszabadítani, aztán Fenyő Noah 18 méteres lövése adott munkát az ellenfél kapusának – szó sem volt már ukrán fölényről. Molnár Ádin éles szögből, 10 méterről leadott lövésével már a vezetést is sikerült megszerezni, majd magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az ellenfél, a jobbról érkező beadásnál Farkas Bendegúz nem reagált, a mögüle kilépő Andrij Matkevics elhúzta a labdát Pécsi Ármin mellett, és az üres kapuba gurította. Jurek Gábor szabadrúgása után a labda Fenyő Noah elé pattant, első félidei hibáját javítva a jobb alsóba lőtt, úgy tűnt, összejöhet a bravúr, ám öt perccel a vége előtt Ilja Krupszkij 15 méterről a jobb felső sarokba bombázott, Pécsi Ármin csak érinteni tudta a labdát. A magyar kapus a 90. percben bravúrral védett, maradt a döntetlen, ami nem rossz eredmény, csak hát hiányzik a litvánok ellen elveszített két pont.

Folytatás kedden 18 órától Törökország ellen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

UKRAJNA–MAGYARORSZÁG 3–3 (1–1)

Muraszombat, Fazanerija Stadion, 352 néző. Vezette: Oscar Johnson (svéd)

UKRAJNA: Domcsak – Krupszkij, Zaharcsenko, Mihavko, Kornyijcsuk – Loszenko (Hluscsenko, 63.), Szalenko, Varfolomjejev (Popov, 81.) – Szleszar (Huszol, 86.), Sztepanov, Tutyerov (Matkevics, a szünetben). Szövetségi edző: Unai Melgosa

MAGYARORSZÁG: Pécsi – Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf – Molnár Á. (Vingler, 86.), Tuboly, Szűcs T., Vancsa (Vajda B., 74.) – Horváth K. (Bánáti, 63.), Dénes V. (Jurek, szünetben). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Sztepanov (8.), Matkevics (75.), Krupszkij (85.), ill. Tuboly (37. – 11-esből), Molnár Á. (60.), Fenyő (80.)

MESTERMÉRLEG

Szélesi Zoltán az mlsz.hu-nak: – Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert a mérkőzés előtt a döntetlent jó eredménynek tartottam volna, de azt követően, hogy kétszer is vezettünk Ukrajna ellen, és csak néhány perc hiányzott a győzelemhez, némileg csalódott vagyok. A meccs nagy részében igazi csapatként küzdöttünk, jól védekeztünk, és nagyon sokat léptünk előre támadásban, de sajnos elkövettünk két hibát, amit kíméletlenül kihasznált a nagyon erős ukrán válogatott. Erre a játékra bátran építhetünk a törökök elleni keddi mérkőzés előtt.

A csoport másik mérkőzésén: Törökország–Litvánia 2–0 (1–0)

AZ ÁLLÁS

1. Ukrajna 4 pont (7–3, 2 mérkőzés)

2. Törökország 4 pont (3–1, 2 mérkőzés)

3. MAGYARORSZÁG 2 pont (2 mérkőzés)

4. Horvátország 1 pont (1–1, 1 mérkőzés)

5. Litvánia 1 pont (1–7, 3 mérkőzés)