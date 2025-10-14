Két szép gól az elején – harmadszor is döntetlent játszott a magyar U21-es válogatott az Eb-selejtezőben

NÉGY NAPPAL az Ukrajna elleni bravúros, 3–3-as döntetlen után újabb Európa-bajnoki selejtező várt a magyar korosztályos válogatottra, az ellenfél a két mérkőzésen négy pontot gyűjtő Törökország volt. Arra mindenképpen lehetett építeni, hogy a csapat a legmagasabban rangsorolt együttes ellen pénteken kétszer is vezetett, ugyanakkor az is kiderült, olyan hibák nem férnek bele, mint amilyenek az ukránok első és második találatát megelőzték.

Szélesi Zoltán szövetségi edző a találkozó előtt szintén arról beszélt, a törökök ellen rendkívül fegyelmezett játékra lesz szükség. Az első meccset sérülés, illetve betegség miatt kihagyó Babos Bencére és Michael Okekére ezúttal sem számíthatott a szakmai stáb, a többi kerettag ugyanakkor bevethető volt, így nem keltett meglepetést, hogy ugyanaz volt a kezdő tizenegy, mint négy nappal korábban Muraszombatban Ukrajna ellen.

Már a harmadik percben magyar helyzet alakulhatott volna ki, hiszen labdaszerzés után létszámfölényben hárman rontottak rá két török védőre, ám Dénes Vilmos pontatlanul passzolt, így semmi sem lett az akcióból. Hamar jött a büntetés, méghozzá nem is akármilyen góllal! A vendégek jól váltottak a jobb szélen, a beadás után a labda a magasból hullott alá, Semih Kilicsoy pedig ollózó mozdulattal lőtte a kapuba (0–1).

Negyedóra sem telt el, és 1–1 volt az állás – ugyancsak látványos találattal. Horváth Kevin megindulása és lövése után kiütötte a labdát a török kapus, Deniz Ertas, Molnár Ádin jól adott laposan középre, Vancsa Zalán pedig az öt és felesről jobb lábbal a bal mögött „húzta” a kapuba (1–1).

Egy szögletet követő fejes és két veszélyes bal oldali beadás jelezte, a török csapat szeretne a lehető leghamarabb reagálni, ám közel sem tudott olyan fölényt kialakítani, mint pénteken Ukrajna az első harminc percben, mi több, a magyar együttes teljesen egyenrangú partnernek bizonyult. A 34. percben olyan kirúgást láthattunk, amely manapság meglehetősen gyakran fordul elő a világ futballjában: a játékosok egymást hozták nehéz helyzetbe az átadásaikkal a tizenhatoson belül, Pécsi Ármin rövid felszabadítása után pedig remek lövőhelyzet adódott a vendégek előtt, de Izzet Celik 16 méterről kapu fölé bombázott.

A fordulás után a török csapat próbált kezdeményezni, a magyar válogatott erejét jobbára a védekezés, sőt tegyük hozzá, a fegyelmezett védekezés jellemezte. Helyzet sokáig egyáltalán nem adódott Törökország előtt, azonban kérdés volt, a magyar futballisták figyelme kitart-e a lefújásig, illetve tudnak-e olyan ellentámadásokat vezetni, amelyekből esetleg vezetést lehet szerezni.

A 72. percben balról érkező beadás után Tihan Canak teljesen tisztán fejelhetett, Pécsi Ármin hatalmas bravúrral védett – ebben a játékrészben először hagyott ki a magyar védelem. A meccshajrá során már nem változott az eredmény, az U21-es válogatott harmadszor is döntetlent játszott a sorozatban, Ukrajna után egy újabb magas szintet képviselő rivális ellen.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2000 néző. Vezette: Jasper Vergoote (belga)

MAGYARORSZÁG: Pécsi – Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf – Molnár Á. (Vajda B., 76.), Tuboly, Szűcs T. (Vingler, 83.), Vancsa (Kovács P., 76.) – Horváth K. (Átrok, 83.), Dénes V. (Bánáti, 64.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Vancsa (14.), ill. Semih Kilicsoy (6.)

A másik mérkőzésen

Horvátország–Ukrajna 1–0 (0–0)

A H-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Törökország 3 1 2 – 4–2 +2 5 2. Ukrajna 3 1 1 1 7–4 +3 4 3. Horvátország 2 1 1 – 2–1 1 4 4. Magyarország 3 – 3 – 5–5 0 3 5. Litvánia 3 – 1 2 1–7 –6 1

A kilenc csoportelső és a legjobb csoportmásodik kijut a 2027 nyarán rendezendő Európa-bajnokságra, a további nyolc csoportmásodik playoffot vív a döntős szereplésért. A két rendező ország, Albánia és Szerbia válogatottja automatikusan tagja a döntő 16 csapatos mezőnyének.