U21: Szélesi Zoltán szerint szemmel látható az NB I-ben sokat játszók fejlődése

„Igazi futballmérkőzést láttam, azt kaptam a srácoktól, amit vártam. Azt mondtam nekik, nem nagy szavakat használva, hogy van csapatunk. Erő van az öltözőben, Telkiben, a folyosón, az edzésen, a pályán. Az elmúlt két mérkőzés, talán a csoport két legerősebb válogatottja ellen megmutatta, hogy hiába nyolcszor vagy tízszer értékesebb a kerete az ellenfeleinknek, a mi fiataljaink is egyre többet játszanak az NB I-ben, fejlődnek, erősödnek. A törökök ellen sem játszottunk alárendelt szerepet, hanem méltó ellenfeleik voltunk” – értékelt Szélesi Zoltán az 1–1-es döntetlen után.

Videónkban részletesen is beszél arról, miben fejlődtek az NB I-ben sokat pályán lévő játékosok, illetve azt is elmondja, van-e benne hiányérzet, hogy az eddigi három Eb-selejtezőnk mindegyike döntetlenre végződött.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ

Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2000 néző. Vezette: Jasper Vergoote (belga)

MAGYARORSZÁG: Pécsi – Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf – Molnár Á. (Vajda B., 76.), Tuboly, Szűcs T. (Vingler, 83.), Vancsa (Kovács P., 76.) – Horváth K. (Átrok, 83.), Dénes V. (Bánáti, 64.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Vancsa (14.), ill. Semih Kilicsoy (6.)

A másik mérkőzésen

Horvátország–Ukrajna 1–0 (0–0)