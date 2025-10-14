U21: Szélesi Zoltán szerint szemmel látható az NB I-ben sokat játszók fejlődése
„Igazi futballmérkőzést láttam, azt kaptam a srácoktól, amit vártam. Azt mondtam nekik, nem nagy szavakat használva, hogy van csapatunk. Erő van az öltözőben, Telkiben, a folyosón, az edzésen, a pályán. Az elmúlt két mérkőzés, talán a csoport két legerősebb válogatottja ellen megmutatta, hogy hiába nyolcszor vagy tízszer értékesebb a kerete az ellenfeleinknek, a mi fiataljaink is egyre többet játszanak az NB I-ben, fejlődnek, erősödnek. A törökök ellen sem játszottunk alárendelt szerepet, hanem méltó ellenfeleik voltunk” – értékelt Szélesi Zoltán az 1–1-es döntetlen után.
Videónkban részletesen is beszél arról, miben fejlődtek az NB I-ben sokat pályán lévő játékosok, illetve azt is elmondja, van-e benne hiányérzet, hogy az eddigi három Eb-selejtezőnk mindegyike döntetlenre végződött.
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2000 néző. Vezette: Jasper Vergoote (belga)
MAGYARORSZÁG: Pécsi – Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf – Molnár Á. (Vajda B., 76.), Tuboly, Szűcs T. (Vingler, 83.), Vancsa (Kovács P., 76.) – Horváth K. (Átrok, 83.), Dénes V. (Bánáti, 64.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Vancsa (14.), ill. Semih Kilicsoy (6.)
A másik mérkőzésen
Horvátország–Ukrajna 1–0 (0–0)
|A H-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Törökország
3
1
2
–
4–2
+2
5
|2. Ukrajna
3
1
1
1
7–4
+3
4
|3. Horvátország
2
1
1
–
2–1
1
4
|4. Magyarország
3
–
3
–
5–5
0
3
|5. Litvánia
3
–
1
2
1–7
–6
1