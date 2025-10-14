Nemzeti Sportrádió

U21: Szélesi Zoltán szerint szemmel látható az NB I-ben sokat játszók fejlődése

2025.10.14. 21:50
Szélesi Zoltán szerint igazi csapattá kovácsolódott az U21-es válogatott (Fotó: Dömötör Csaba)
Magyarország Szélesi Zoltán Törökország U21-es labdarúgó-válogatott U21-es Eb-selejtező
Szélesi Zoltán a csapategységet dicsérte, miután a magyar U21-es labdarúgó-válogatott 1–1-es döntetlent játszott a törökök elleni Eb-selejtezőn. Arról is beszélt, mennyit számít, hogy a fiatal játékosok egyre több időt töltenek a pályán az NB I-ben.

„Igazi futballmérkőzést láttam, azt kaptam a srácoktól, amit vártam. Azt mondtam nekik, nem nagy szavakat használva, hogy van csapatunk. Erő van az öltözőben, Telkiben, a folyosón, az edzésen, a pályán. Az elmúlt két mérkőzés, talán a csoport két legerősebb válogatottja ellen megmutatta, hogy hiába nyolcszor vagy tízszer értékesebb a kerete az ellenfeleinknek, a mi fiataljaink is egyre többet játszanak az NB I-ben, fejlődnek, erősödnek. A törökök ellen sem játszottunk alárendelt szerepet, hanem méltó ellenfeleik voltunk” – értékelt Szélesi Zoltán az 1–1-es döntetlen után. 

Videónkban részletesen is beszél arról, miben fejlődtek az NB I-ben sokat pályán lévő játékosok, illetve azt is elmondja, van-e benne hiányérzet, hogy az eddigi három Eb-selejtezőnk mindegyike döntetlenre végződött. 

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
Magyarország–Törökország 1–1 (1–1)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2000 néző. Vezette: Jasper Vergoote (belga)
MAGYARORSZÁG: Pécsi – Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf – Molnár Á. (Vajda B., 76.), Tuboly, Szűcs T. (Vingler, 83.), Vancsa (Kovács P., 76.) – Horváth K. (Átrok, 83.), Dénes V. (Bánáti, 64.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Vancsa (14.), ill. Semih Kilicsoy (6.)

A másik mérkőzésen
Horvátország–Ukrajna 1–0 (0–0)

     
A H-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Törökország

3

1

2

4–2

+2

5

2. Ukrajna

3

1

1

1

7–4

+3

4

3. Horvátország

2

1

1

2–1

1

4

4. Magyarország

3

3

5–5

0

3

5. Litvánia

3

1

2

1–7

–6

1

 

 

