Pécsi Ármin is bekerült az Eb-selejtezőre készülő U21-es válogatott keretébe

A magyar szövetség honlapjának szerdai beszámolója szerint a korosztály legjobbjai közé tartozó labdarúgók közül ezúttal Tóth Alex és Gruber Zsombor is az A-válogatottban szerepel, ifj. Lisztes Krisztián a sérülése után még nem bevethető, a nyáron klubot váltott kapus, Yaakobishvili Áron pedig ezúttal azért maradt ki, hogy lehetősége legyen kiharcolni a helyét a kezdőcsapatban a spanyol másodosztályú FC Andorrában.

Első alkalommal kapott meghívót az U21-es keretbe Babos Bence, Huszár Marcell, Horváth Kevin, Tuboly Máté, Umathum Ádám, Fenyő Noah, Lehoczki Bendegúz és Kovács Patrik Márk is. A 27 fős bő keretből 23 játékos utazik el Litvániába, a mérkőzésre pedig 18 mezőnyjátékost és két kapust lehet majd nevezni.

Az új selejtezősorozat előtt a szakmai stáb összetétele is változott, Szélesi munkáját másodedzőként Bárdosi Balázs segíti, aki a Puskás Akadémiánál vezető elemzőként dolgozik, korábban pedig Ajkán, a Vasasnál és a Fehérvár FC-nél is tevékenykedett.

A korosztályos magyar együttes a selejtezősorozat első játéknapján szabadnapos lesz, majd szeptember 9-én Druskininkai városában kezdi meg szereplését a litvánok ellen. A csoport tagja még az ukrán, a horvát és a török csapat. A jövő őszig tartó sorozat végén a csoportok első helyezettje, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos tornára, a többi második helyezett pótselejtezőn kap esélyt az Eb-részvételre.

„Szeretném, ha stabilabbá, zártabbá válna a védekezésünk, és hatékonyabb lenne a támadójáték is, a felkészülési mérkőzéseken ugyanis elkerülhető gólokkal maradtunk alul. Emellett a támadószekció teljesítményét illetően ugyancsak volt hiányérzetem, mindenképpen eredményesebbnek kell lennünk a jövőben” – nyilatkozta Szélesi.

AZ U21-ES MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)

Védők: Tóth Rajmund (ETO FC), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Yaakobishvili Antal (FC Andorra – Spanyolország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország), Dragóner Áron (Nafta Lendava – Szlovénia), Umathum Ádám (Csákvár), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)

Középpályások: Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tuboly Máté (DAC 1904 – Szlovákia), Vingler László (ETO FC), Okeke Michael (Manchester City – Anglia), Németh Hunor (MTK Budapest), Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium)

Támadók: Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK), Horváth Kevin (Paksi FC), Molnár Ádin (MTK Budapest), Vajda Botond (Debreceni VSC), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC), Huszár Marcell (ETO FC), Babos Bence (Diósgyőri VTK), Kovács Patrik Márk (Videoton FC Fehérvár)