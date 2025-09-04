Szélesi Zoltán szerint a sok NB I-es játékperc nem jelent automatikusan minőséget a fiataloknál

Szélesi Zoltán többek között arról is beszélt, hogy a keret kijelölésekor megkönnyítette a dolgát, hogy az MLSZ „ötmagyaros”-, illetve fiatalszabálya miatt egyre több 21 éven aluli labdarúgó kap jelentős játéklehetőséget az NB I-ben. Azonban hozzátette, a sok játékperc nem feltétlenül hozza magával a minőséget. Emellett azokról is ejtett néhány szót, akik a nyáron külföldre szerződtek, s természetesen a litvánok elleni Eb-selejtező is szóba került.

Továbbá, rákérdeztünk Gruber Zsomborra és Tóth Alexre is, akik az U21-es válogatottban biztos kezdők lennének a formájuk alapján. De vajon a szövetségi edző számít arra, hogy Marco Rossi is játszatja a két fiatalt az írek ellen?

A DVSC-ben remeklő és sokat játszó Szűcs Tamás ugyancsak beszélt arról, mennyire tartja „nyertesnek” magát a fiatalszabály miatt, illetve a litvánok elleni esélyeket is latolgatta.