Nemzeti Sportrádió

Szélesi Zoltán szerint a sok NB I-es játékperc nem jelent automatikusan minőséget a fiataloknál

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 19:25
null
Szélesi Zoltán dolgát megkönnyítette az MLSZ fiatalszabálya (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Tóth Alex Szélesi Zoltán Szűcs Tamás U21-es Eb-selejtező U21-es válogatott
A héten már együtt készül az U21-es labdarúgó-válogatott, de az Európa-bajnoki selejtezősorozatot csak jövő hét kedden kezdi meg Litvánia otthonában. Szélesi Zoltán szövetségi edző és Szűcs Tamás válaszolt az újságírói kérdésekre.

Szélesi Zoltán többek között arról is beszélt, hogy a keret kijelölésekor megkönnyítette a dolgát, hogy az MLSZ „ötmagyaros”-, illetve fiatalszabálya miatt egyre több 21 éven aluli labdarúgó kap jelentős játéklehetőséget az NB I-ben. Azonban hozzátette, a sok játékperc nem feltétlenül hozza magával a minőséget. Emellett azokról is ejtett néhány szót, akik a nyáron külföldre szerződtek, s természetesen a litvánok elleni Eb-selejtező is szóba került.

Továbbá, rákérdeztünk Gruber Zsomborra és Tóth Alexre is, akik az U21-es válogatottban biztos kezdők lennének a formájuk alapján. De vajon a szövetségi edző számít arra, hogy Marco Rossi is játszatja a két fiatalt az írek ellen?

A DVSC-ben remeklő és sokat játszó Szűcs Tamás ugyancsak beszélt arról, mennyire tartja „nyertesnek” magát a fiatalszabály miatt, illetve a litvánok elleni esélyeket is latolgatta.

 

Tóth Alex Szélesi Zoltán Szűcs Tamás U21-es Eb-selejtező U21-es válogatott
Legfrissebb hírek

Yaakobishvili Antal kihagyja az U21-es válogatott meccsét

Magyar válogatott
2025.09.02. 21:08

Tóth Alex meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.30. 17:36

Dibusz Dénes: Jár a kalapemelés a csapatnak

Bajnokok Ligája
2025.08.29. 10:13

Pécsi Ármin is bekerült az Eb-selejtezőre készülő U21-es válogatott keretébe

Magyar válogatott
2025.08.27. 18:01

Yamal az 1., Tóth Alex a 32., Dárdai a 94. – íme, a világ 200 legjobb tinédzsere a CIES szerint

Minden más foci
2025.08.27. 12:00

Szűcs Tamás: Ez volt az egyik legjobb meccsem a DVSC-ben

Labdarúgó NB I
2025.08.26. 10:40

A számok nem hazudnak: Tóth Alex nemzetközi szinten is kiemelkedőt nyújt

Bajnokok Ligája
2025.08.21. 17:30

Labdarúgás: ezer fölötti fiatalperc az NB I 4. fordulójában is

Utánpótlássport
2025.08.19. 09:06
Ezek is érdekelhetik