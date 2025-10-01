Nemzeti Sportrádió

Ukrajna és Törökország ellen készül az U21-es labdarúgó-válogatott

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.01. 14:36
null
Fotó: mlsz.hu
Címkék
Törökörszág Ukrajna Európa-bajnoki selejtező U21-es labdarúgó-válogatott
Szélesi Zoltán együttesére nehéz feladat vár az októberi Eb-selejtezőkön: a csoport papíron legerősebb válogatottjával, Ukrajnával Szlovéniában mérkőzik meg, majd a törököket fogadja.

A férfi U21-es Eb-selejtezők szeptemberi nyitányán sokáig vezetett Litvániában a magyar válogatott, ám a házigazdák az utolsó pillanatokban szerzett góljukkal megakadályozták, hogy nemzeti csapatunk győzelemmel indítsa a nehéznek ígérkező sorozatot. A következő két mérkőzés még keményebbnek ígérkezik, hiszen az első kalapból a csoportunkba sorsolt ukránok ellen lép pályára Szélesi Zoltán alakulata Muraszombatban, majd Törökországot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Az ukránok szeptemberben 4–0-ra nyertek Litvániában, míg a törökök 1–1-es döntetlent játszottak hazai pályán a horvátokkal.

A mieink keretében kevés változás van, Szélesi Zoltán nagyrészt azokra a labdarúgókra számít, akik szeptemberben is meghívót kaptak, néhány visszatérő futballista mellett csupán egy abszolút újonc lesz az együttesben, az MTK-s Átrok István Zalán személyében. 

„A keret kialakításánál törekedtem arra, hogy jó formában lévő, klubjukban rendszeresen játszó és jól teljesítő labdarúgókat hívjak meg – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán szövetségi edző. – Néhányan húzóemberek voltak az elmúlt hetekben a bajnokságban, bízom benne, hogy ezek a játékosok a válogatott selejtezőire is át tudják menteni a formájukat. A Litvániában az utolsó pillanatokban elvesztett két pont után még nagyobb jelentősége lesz az októberi mérkőzéseknek, e két találkozó után már jobban körvonalazódik majd, hogy milyen célokért küzdhetünk a folytatásban. Az ukránok és a törökök egyaránt nagyszerű csapattal, kiemelkedő képességű játékosokkal rendelkeznek, arra számítok, hogy mindkét ellenfelünk megpróbál dominálni ellenünk, ezért végig stabilnak, szervezettnek kell maradnia a védekezésünknek, miközben támadásban, eredményességben feltétlenül előre kell lépnünk az előző mérkőzéseinkhez képest. Kiegyenlített csoportunk van, nehéz megjósolni, hogyan alakul majd az első helyekért vívott harc, az októberi mérkőzéseken szeretnénk úgy szerepelni, hogy versenyben maradjunk a céljaink eléréséért, és minél jobb helyzetből várhassuk a folytatást.”

A válogatott október 5-én, vasárnap kezdi meg az összetartást Telkiben, és október 8-án utazik el a szlovéniai Muraszombatba, ahol két nappal később, október 10-én 18 órakor megmérkőzik az ukránokkal. Az edzőtáborozás ezt követően Telkiben folytatódik, majd október 14-én 18 órakor játszunk a törökökkel az MTK-pályán. 

A MAGYAR U21-ES VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)
Védők: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Bíró Barnabás (ETO FC), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Dragoner Áron  (Nafta), Yaakobishvili Antal (FC Andorra), Demeter Milán (DVTK), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)
Középpályások: Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Szűcs Tamás (DVSC), Michael Okeke (Puskás Akadémia) , Horváth Kevin (Paksi FC), Átrok István Zalán (MTK Budapest)
Támadók: Bánáti Kevin (ETO FC), Babos Bence (DVTK), Vancsa Zalán (Lommel), Molnár Ádin (MTK Budapest), Dénes Csanád Vilmos (Kortrijk), Jurek Gábor (DVTK)

 

Törökörszág Ukrajna Európa-bajnoki selejtező U21-es labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Harminckét év után újra a kontinens trónján a németek férfi kosárlabdában

Kosárlabda
2025.09.14. 22:12

Tuboly Máté: Meg kell tanulnunk győzni a nehéz meccseken

Magyar válogatott
2025.09.11. 08:12

Vezettek, de csak ikszeltek Azerbajdzsánban az ukránok

Foci vb 2026
2025.09.09. 20:06

Történelmet írtak a törökök a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.09.06. 12:36

Olise és Mbappé volt a franciák nyerőembere Ukrajna ellen, Izland kiütötte Azerbajdzsánt

Foci vb 2026
2025.09.05. 22:35

U21-es Eb: továbblőtték magukat a hollandok, hibátlan maradt Németország

Minden más foci
2025.06.18. 22:55

Köszönetet mondtak az égieknek és új helyszínt kerestek birkózóink

Birkózás
2025.06.17. 08:53

A Yaakobishvili fivérek egyelőre az U21-es válogatottban akarnak bizonyítani

Magyar válogatott
2025.06.04. 20:20
Ezek is érdekelhetik