Ukrajna és Törökország ellen készül az U21-es labdarúgó-válogatott

A férfi U21-es Eb-selejtezők szeptemberi nyitányán sokáig vezetett Litvániában a magyar válogatott, ám a házigazdák az utolsó pillanatokban szerzett góljukkal megakadályozták, hogy nemzeti csapatunk győzelemmel indítsa a nehéznek ígérkező sorozatot. A következő két mérkőzés még keményebbnek ígérkezik, hiszen az első kalapból a csoportunkba sorsolt ukránok ellen lép pályára Szélesi Zoltán alakulata Muraszombatban, majd Törökországot fogadja az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. Az ukránok szeptemberben 4–0-ra nyertek Litvániában, míg a törökök 1–1-es döntetlent játszottak hazai pályán a horvátokkal.

A mieink keretében kevés változás van, Szélesi Zoltán nagyrészt azokra a labdarúgókra számít, akik szeptemberben is meghívót kaptak, néhány visszatérő futballista mellett csupán egy abszolút újonc lesz az együttesben, az MTK-s Átrok István Zalán személyében.

„A keret kialakításánál törekedtem arra, hogy jó formában lévő, klubjukban rendszeresen játszó és jól teljesítő labdarúgókat hívjak meg – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán szövetségi edző. – Néhányan húzóemberek voltak az elmúlt hetekben a bajnokságban, bízom benne, hogy ezek a játékosok a válogatott selejtezőire is át tudják menteni a formájukat. A Litvániában az utolsó pillanatokban elvesztett két pont után még nagyobb jelentősége lesz az októberi mérkőzéseknek, e két találkozó után már jobban körvonalazódik majd, hogy milyen célokért küzdhetünk a folytatásban. Az ukránok és a törökök egyaránt nagyszerű csapattal, kiemelkedő képességű játékosokkal rendelkeznek, arra számítok, hogy mindkét ellenfelünk megpróbál dominálni ellenünk, ezért végig stabilnak, szervezettnek kell maradnia a védekezésünknek, miközben támadásban, eredményességben feltétlenül előre kell lépnünk az előző mérkőzéseinkhez képest. Kiegyenlített csoportunk van, nehéz megjósolni, hogyan alakul majd az első helyekért vívott harc, az októberi mérkőzéseken szeretnénk úgy szerepelni, hogy versenyben maradjunk a céljaink eléréséért, és minél jobb helyzetből várhassuk a folytatást.”

A válogatott október 5-én, vasárnap kezdi meg az összetartást Telkiben, és október 8-án utazik el a szlovéniai Muraszombatba, ahol két nappal később, október 10-én 18 órakor megmérkőzik az ukránokkal. Az edzőtáborozás ezt követően Telkiben folytatódik, majd október 14-én 18 órakor játszunk a törökökkel az MTK-pályán.

A MAGYAR U21-ES VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Dala Martin (Puskás Akadémia)

Védők: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza), Bíró Barnabás (ETO FC), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt), Dragoner Áron (Nafta), Yaakobishvili Antal (FC Andorra), Demeter Milán (DVTK), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia), Kovács Patrik (MTK Budapest)

Középpályások: Tuboly Máté (DAC), Vingler László (ETO FC), Szűcs Tamás (DVSC), Michael Okeke (Puskás Akadémia) , Horváth Kevin (Paksi FC), Átrok István Zalán (MTK Budapest)

Támadók: Bánáti Kevin (ETO FC), Babos Bence (DVTK), Vancsa Zalán (Lommel), Molnár Ádin (MTK Budapest), Dénes Csanád Vilmos (Kortrijk), Jurek Gábor (DVTK)