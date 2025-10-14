NB III-as csapat vezetőedzője lett Kondás Elemér

A Termálfürdő FC Tiszaújváros gyengén szerepel az NB III mostani kiírásában, 11 bajnokin mindössze 9 pontot szerzett, ezzel az Északkeleti csoport 15. helyén áll. A klub elnöksége ezért azt a döntést hozta, hogy megválik az eddigi vezetőedzőtől, Huszák Gézától. Helyette a mai naptól a bajnokság végéig Kondás Elemért irányítja a borsodiakat.

A 62 éves Kondás korábban a Lokival kétszer magyar bajnok és kétszer Magyar Kupa-győztes is lett. Ezt követően dolgozott Kisvárdán, a DEAC-nál, az ETO-nál és a DVTK-nál. Legutóbb az akkor még élvonalbeli Vasas trénere volt, de 2023 áprilisában menesztették az angyalföldi klubtól.