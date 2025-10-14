Nemzeti Sportrádió

NB III-as csapat vezetőedzője lett Kondás Elemér

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 23:22
null
Kondás Elemér lett a Tiszaújváros trénere (Fotó: fctiszaujvaros.hu)
Címkék
Tiszaújváros Huszák Géza NB III Északkeleti csoport Kondás Elemér edzőváltás
Edzőváltás történt a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában szereplő Tiszaújvárosnál, Huszák Géza helyett Kondás Elemér lett a csapat új trénere – számolt be róla a klub honlapja.

A Termálfürdő FC Tiszaújváros gyengén szerepel az NB III mostani kiírásában, 11 bajnokin mindössze 9 pontot szerzett, ezzel az Északkeleti csoport 15. helyén áll. A klub elnöksége ezért azt a döntést hozta, hogy megválik az eddigi vezetőedzőtől, Huszák Gézától. Helyette a mai naptól a bajnokság végéig Kondás Elemért irányítja a borsodiakat.

A 62 éves Kondás korábban a Lokival kétszer magyar bajnok és kétszer Magyar Kupa-győztes is lett. Ezt követően dolgozott Kisvárdán, a DEAC-nál, az ETO-nál és a DVTK-nál. Legutóbb az akkor még élvonalbeli Vasas trénere volt, de 2023 áprilisában menesztették az angyalföldi klubtól.

 

Tiszaújváros Huszák Géza NB III Északkeleti csoport Kondás Elemér edzőváltás
Legfrissebb hírek

NFL: a Titans edzője belebukott az 1–5-ös idényrajtba

Amerikai sportok
2025.10.13. 22:15

Révész Attila marad a Kisvárda kispadján – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.10.10. 12:40

NB III: Elek Ákos lett az Ózd-Sajóvölgye vezetőedzője

Labdarúgó NB II
2025.10.07. 20:41

Néhány hónap után változtatnak, edzőváltás jön Ajkán– NS-infó

Labdarúgó NB II
2025.10.06. 16:03

NB III: előzött és élre állt a Tiszafüred északkeleten

Labdarúgó NB II
2025.09.28. 19:26

Hat meccs, egy pont – távozott az NB III-as Pénzügyőr trénere

Labdarúgó NB II
2025.09.03. 13:55

NB III: magabiztosak voltak az éllovasok, csak a Kisvárda botlott

Labdarúgó NB II
2025.08.27. 21:58

Duplázott az NB II-es gólkirály a Puskás II-ben, hatot vágott a Kisvárda és a Vasas tartalékcsapata

Labdarúgó NB II
2025.08.17. 21:42
Ezek is érdekelhetik