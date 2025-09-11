Tuboly Máté: Meg kell tanulnunk győzni a nehéz meccseken



Beragadt a rajtnál az U21-es válogatott… A 2027-es korosztályos Európa-bajnokság selejtezőjének első mérkőzésén a magyar csapat hiába volt esélyesebb, csupán 1–1-es döntetlent ért el Litvániában. Tuboly Máté hamar vezetést szerzett tizenegyesből, csakhogy a hosszabbításban Nojus Audinis kiegyenlített.

„Csalódás ez az eredmény, nem erre számítottunk – mondta lapunknak Tuboly Máté, a Dunaszerdahelyi AC húszéves középpályása. – Már az egy nullás előny is »karcsú« volt, de ha már így alakult, mindenképpen szerettük volna megtartani. Be kell vallani, a játékunk hagyott kívánnivalót maga után, tényleg csalódottak vagyunk. Mi voltunk az esélyesebbek, meg kellett volna szereznünk a három pontot. Sok játékelemben kiderült, mi vagyunk a jobbak, növelnünk kellett volna az előnyünket és magabiztosan győzni. A meccs előtt tudtuk, nem lesz könnyű feladatunk Litvániában, a közelmúltban a nagyválogatott is megszenvedett itt, de azzal is tisztában voltunk, mi vagyunk az erősebbek. Ha jelentős célokért akarunk küzdeni, a jövőben meg kell tanulnunk győzni az ilyen nehéz mérkőzéseken.”

Az együttes szerda délután ért vissza Budapestre, a hazaútra rányomta a bélyegét a döntetlen.

„Ilyenkor sohasem egyszerű a helyzet, de nálunk sosincs klikkesedés. Megbeszéltük a részleteket, s bízunk benne, az elemzések is segítenek abban, hogy jó irányba haladjunk. Tudjuk, min kell változtatni, és szó, ami szó, van min dolgoznunk. Az biztos, hogy a következő meccseken más lelkületű csapatot láthatnak majd a szurkolók.”

A magyar U21-es válogatott legutóbb tavaly novemberben győzött (Ciprus, 1–0), azóta két döntetlen és négy vereség a mérlege, vagyis már hat találkozó óta nyeretlen. Legközelebb októberben idegenben Ukrajna, majd hazai pályán Törökország ellen lép pályára az Eb-selejtezőben.

„Egy győzelem kibillentene minket a rossz sorozatból. Dolgoznunk kell, ebben a csapatban megvan a kellő tudás. Az októberi mérkőzések teljesen más összecsapások lesznek, mint a Litvánia elleni volt, az biztos, hogy nem lesz rajtunk nyomás, hiszen papíron mi leszünk az esélytelenebbek, de meg akarjuk mutatni, hogy a pályán ez nem így van. Főleg az Ukrajna elleni idegenbeli mérkőzés lesz nehéz, a törökökről még keveset tudok mondani. Mindkét találkozón több helyünk lesz támadni, mert egyik ellenfelünk sem a stabil védekezésre helyezi a hangsúlyt.”

Tuboly Máté kedden először lépett pályára az U21-es nemzeti csapatban, s bár sajnálja, hogy nem jött össze a győzelem, a góljának örül.

„Régóta ismerem ezt a korosztályt, sok futballistával játszottam korábban együtt, ezért a beilleszkedés nem okozott problémát. Örülök, hogy meghívót kaptam az U21-es válogatottba, sokat dolgoztam érte, fontos lépcsőfok ez a pályafutásomban. Karakteres játékosnak tartom magam, nem volt kérdés, hogy elvállalom a tizenegyest. Magabiztosan álltam a labda mögé, bizonyítani akartam, hogy lehet rám számítani.”

AZ U21-ES VÁLOGATOTT TOVÁBBI EB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

2025. október 10.: Ukrajna–Magyarország

2025. október 14.: Magyarország–Törökország

2025. november 18.: Magyarország–Horvátország

2026. március 31.: Magyarország–Ukrajna

2026. szeptember 26.: Horvátország–Magyarország

2026. október 1.: Magyarország–Litvánia

2026. október 6.: Törökország–Magyarország