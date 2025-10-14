Nemzeti Sportrádió

Bulgária legyőzésével egy lépésre a világbajnokságtól a spanyolok

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 22:43
null
Merino (6) másodszor duplázott a spanyol válogatottban (Fotó: Getty Images)
Címkék
bolgár válogatott foci vb 2026 vb-selejtező grúz válogatott török válogatott Spíler Tv spanyol válogatott
Az európai világbajnoki selejtezők 4. fordulójában az E-csoportban Spanyolország és Törökország egyformán begyűjtötte a három pontot, ezzel gyakorlatilag kétszereplőssé változtatta az utolsó két fordulót.

Spanyolország–Bulgária 4–0. Sohasem jelent jót, ha egy selejtezőcsoport utolsó helyén álló válogatottnak az éllovas otthonában kell megragadnia az utolsó esélyt a továbbjutási remények – matematikai – életben tartásához, és ez most a bolgárokra váró, Valladolidban rendezett, Spanyolország elleni összecsapáson sem volt másként. Ráadásul ezúttal még azt sem lehet mondani, hogy a bolgárok legalább a múltban bízhatnának, hiszen a spanyolok elleni eddigi hat meccsükön mindössze egyetlen döntetlenre futotta erejükből 2–26-os gólkülönbség mellett, ráadásul a kettőből egyik gólt sem Spanyolországban szerezték.

A mérkőzés nagyjából ennek megfelelően is alakult, a spanyolok gyakorlatilag a kapujuk elé szögezték a bolgárokat, az első 45 percben nyomasztó, 80 százalék fölötti volt a labdabirtoklásuk, és 20 (!) alkalommal próbálkoztak kapura lövéssel – igaz, csupán ötször találták el a kaput –, s ebben nincs benne, amikor a 20. percben Pedri emelése a lécen csattant. Benne van viszont, amikor negyedórával később Mikel Merino révén megszerezte a vezetést a spanyol válogatott: az Arsenal középpályása kicsit strandokra illő góllal talált be, amikor a felívelt labdát Robin Le Normand elé fejelte, ő meg a kapuba stukkolta. Nem a bolgárokon múlott, hogy nem kaptak többet az első félidőben.

A másodikban már nem kellett ennyit várnia az újabb gólra a közel 25 ezres spanyol közönségnek, az 57. percben Merino volt megint eredményes: Grimaldo balról érkező beadását fejelte a bolgár kapuba. Az Arsenal középpályása 10. gólját szerezte a válogatottban, egyúttal nagyszerű évet, de inkább őszt tudhat maga mögött a nemzeti csapatban, a vb-selejtezőkön a hatodik, idén pedig már a nyolcadik gólját szerezte hazája képviseletében. Bő tíz perccel a vége előtt végleg eldőlt minden, ami már addig sem volt kérdés, Atanasz Csernev a saját kapujába talált, s a végén Mikel Oyarzabal büntetőből állította be a 4–0-s végeredményt. Ezzel eldőlt, hogy a bolgárok semmiképpen sem juthatnak ki a világbajnokságra.

Törökország–Grúzia 4–1. A csoport másik meccsén a törökök számítottak hasonlóan nagy favoritnak a grúzok ellen, és gyakorlatilag, mire a spanyolok Valladolidban beszuszakolták az első góljukat a bolgároknak, addigra ők már el is döntötték a találkozót. Az első negyedóra végén Kenan Yildiz, a második negyedóra közepén Merih Demiral talált be, a 35. percben pedig Yunus Akgün már a harmadik török gólt szerezte a minimálisan sem veszélyes grúzok ellen.

A fordulás után Demiral hét perc játék után betalált, s bár a grúzok a félidő közepén Giorgi Kocsorasvili révén szépítettek, semmi sem veszélyeztette a török győzelmet. Ezzel lényegében eldőlt, hogy a két továbbjutó helyért a spanyol és a török válogatott küzd meg egymással az utolsó két fordulóban. (Igaz, a grúzoknak minimális matematikai esélye még van a második hely megszerzésére – bár ehhez a két hátralévő meccsüket úgy kéne megnyerniük a spanyolok és a bolgárok ellen, hogy jobb legyen a gólkülönbségük a végén a hátralévő két meccsüket elvesztő törököknél.)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
E-CSOPORT, 4. FORDULÓ
Spanyolország–Bulgária 4–0 (Merino 35., 57., Csernev 79. – öngól, Oyarzabal 90+2. – 11-esből)
Törökország–Grúzia 4–1 (K. Yildiz 14., Demiral 22., 52., Akgün 35., ill. Kocsorasvili 65.)

     
 

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Spanyolország

4

4

15–0

+15

12

2. Törökország

4

3

1

13–10

+3

9

3. Grúzia

4

1

3

6–9

–3

3

4. Bulgária

4

4

1–16

–15

0

A CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

bolgár válogatott foci vb 2026 vb-selejtező grúz válogatott török válogatott Spíler Tv spanyol válogatott
Legfrissebb hírek

Ott a pont – Bodnár Zalán jegyzete

Foci vb 2026
54 perce

Értékelje a magyar válogatott játékosainak Portugália ellen nyújtott teljesítményét!

Magyar válogatott
1 órája

„Annyira elfáradtam, hogy már nem bírtam a rövidre menni” – Szoboszlai az egyenlítő góljáról

Magyar válogatott
1 órája

Szenegál és Elefántcsontpart is megnyerte csoportját, és ott lesz a 2026-os vb-n

Foci vb 2026
1 órája

Az írek nagy csatában legyűrték odahaza az örményeket

Foci vb 2026
2 órája

Hiába Ronaldo duplája, Szoboszlai a 91. percben egyenlített – bravúros döntetlen Lisszabonban!

Magyar válogatott
2 órája

Retegui duplázott, az olaszok három góllal legyőzték Izraelt vb-selejtezőn

Foci vb 2026
2 órája

Katar és Szaúd-Arábia is kijutott a vb-re

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik