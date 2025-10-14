Bulgária legyőzésével egy lépésre a világbajnokságtól a spanyolok

Spanyolország–Bulgária 4–0. Sohasem jelent jót, ha egy selejtezőcsoport utolsó helyén álló válogatottnak az éllovas otthonában kell megragadnia az utolsó esélyt a továbbjutási remények – matematikai – életben tartásához, és ez most a bolgárokra váró, Valladolidban rendezett, Spanyolország elleni összecsapáson sem volt másként. Ráadásul ezúttal még azt sem lehet mondani, hogy a bolgárok legalább a múltban bízhatnának, hiszen a spanyolok elleni eddigi hat meccsükön mindössze egyetlen döntetlenre futotta erejükből 2–26-os gólkülönbség mellett, ráadásul a kettőből egyik gólt sem Spanyolországban szerezték.

A mérkőzés nagyjából ennek megfelelően is alakult, a spanyolok gyakorlatilag a kapujuk elé szögezték a bolgárokat, az első 45 percben nyomasztó, 80 százalék fölötti volt a labdabirtoklásuk, és 20 (!) alkalommal próbálkoztak kapura lövéssel – igaz, csupán ötször találták el a kaput –, s ebben nincs benne, amikor a 20. percben Pedri emelése a lécen csattant. Benne van viszont, amikor negyedórával később Mikel Merino révén megszerezte a vezetést a spanyol válogatott: az Arsenal középpályása kicsit strandokra illő góllal talált be, amikor a felívelt labdát Robin Le Normand elé fejelte, ő meg a kapuba stukkolta. Nem a bolgárokon múlott, hogy nem kaptak többet az első félidőben.

A másodikban már nem kellett ennyit várnia az újabb gólra a közel 25 ezres spanyol közönségnek, az 57. percben Merino volt megint eredményes: Grimaldo balról érkező beadását fejelte a bolgár kapuba. Az Arsenal középpályása 10. gólját szerezte a válogatottban, egyúttal nagyszerű évet, de inkább őszt tudhat maga mögött a nemzeti csapatban, a vb-selejtezőkön a hatodik, idén pedig már a nyolcadik gólját szerezte hazája képviseletében. Bő tíz perccel a vége előtt végleg eldőlt minden, ami már addig sem volt kérdés, Atanasz Csernev a saját kapujába talált, s a végén Mikel Oyarzabal büntetőből állította be a 4–0-s végeredményt. Ezzel eldőlt, hogy a bolgárok semmiképpen sem juthatnak ki a világbajnokságra.

Törökország–Grúzia 4–1. A csoport másik meccsén a törökök számítottak hasonlóan nagy favoritnak a grúzok ellen, és gyakorlatilag, mire a spanyolok Valladolidban beszuszakolták az első góljukat a bolgároknak, addigra ők már el is döntötték a találkozót. Az első negyedóra végén Kenan Yildiz, a második negyedóra közepén Merih Demiral talált be, a 35. percben pedig Yunus Akgün már a harmadik török gólt szerezte a minimálisan sem veszélyes grúzok ellen.

A fordulás után Demiral hét perc játék után betalált, s bár a grúzok a félidő közepén Giorgi Kocsorasvili révén szépítettek, semmi sem veszélyeztette a török győzelmet. Ezzel lényegében eldőlt, hogy a két továbbjutó helyért a spanyol és a török válogatott küzd meg egymással az utolsó két fordulóban. (Igaz, a grúzoknak minimális matematikai esélye még van a második hely megszerzésére – bár ehhez a két hátralévő meccsüket úgy kéne megnyerniük a spanyolok és a bolgárok ellen, hogy jobb legyen a gólkülönbségük a végén a hátralévő két meccsüket elvesztő törököknél.)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

E-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Spanyolország–Bulgária 4–0 (Merino 35., 57., Csernev 79. – öngól, Oyarzabal 90+2. – 11-esből)

Törökország–Grúzia 4–1 (K. Yildiz 14., Demiral 22., 52., Akgün 35., ill. Kocsorasvili 65.)