Moldova megszerezte első pontját a most zajló vb-selejtezősorozatban
Döntetlennel (1–1) ért véget Észtország és az eddig pont nélküli Moldova labdarúgó-világbajnoki selejtezője kedd este Tallinnban. Észtország már korábban kiesett, az I-csoport utolsó helyén nyeretlenül álló Moldova – Nemzetek Ligája-csoportgyőztesként – még reménykedhet a playoffbeli indulásban.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
I-CSOPORT, 8. FORDULÓ
Észtország–Moldova 1–1 (Käit 12., ill. Bodisteanu 64.)
Később
20.45: Olaszország–Izrael, Udine (Tv: Match4)
|1. Norvégia
6
6
–
–
29–3
+26
18
|2. Olaszország
5
4
–
1
15–8
+7
12
|3. Izrael
6
3
–
3
15–16
–1
9
|4. Észtország
7
1
1
5
7–17
–10
4
|5. Moldova
6
–
1
5
4–26
–22
1
