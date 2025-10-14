Nemzeti Sportrádió

Moldova megszerezte első pontját a most zajló vb-selejtezősorozatban

K. Zs.K. Zs.
2025.10.14. 20:10
Stefan Bodisteanu egyenlítése hozta meg az első pontot Moldovának (Fotó: Getty Images)
foci vb 2026 foci-vb vb-selejtező Izrael Moldova Olaszország
Döntetlennel (1–1) ért véget Észtország és az eddig pont nélküli Moldova labdarúgó-világbajnoki selejtezője kedd este Tallinnban. Észtország már korábban kiesett, az I-csoport utolsó helyén nyeretlenül álló Moldova – Nemzetek Ligája-csoportgyőztesként – még reménykedhet a playoffbeli indulásban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
I-CSOPORT, 8. FORDULÓ
Észtország–Moldova 1–1 (Käit 12., ill. Bodisteanu 64.)
Később
20.45: Olaszország–Izrael, Udine (Tv: Match4)

     
1. Norvégia

6

6

29–3

+26

18

2. Olaszország

5

4

1

15–8

+7

12

3. Izrael

6

3

3

15–16

–1

9

4. Észtország

7

1

1

5

7–17

–10

4

5. Moldova

6

1

5

4–26

–22

1

 

 

Ezek is érdekelhetik