Moldova megszerezte első pontját a most zajló vb-selejtezősorozatban

Döntetlennel (1–1) ért véget Észtország és az eddig pont nélküli Moldova labdarúgó-világbajnoki selejtezője kedd este Tallinnban. Észtország már korábban kiesett, az I-csoport utolsó helyén nyeretlenül álló Moldova – Nemzetek Ligája-csoportgyőztesként – még reménykedhet a playoffbeli indulásban.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

I-CSOPORT, 8. FORDULÓ

Észtország–Moldova 1–1 (Käit 12., ill. Bodisteanu 64.)

Később

20.45: Olaszország–Izrael, Udine (Tv: Match4) 1. Norvégia 6 6 – – 29–3 +26 18 2. Olaszország 5 4 – 1 15–8 +7 12 3. Izrael 6 3 – 3 15–16 –1 9 4. Észtország 7 1 1 5 7–17 –10 4 5. Moldova 6 – 1 5 4–26 –22 1