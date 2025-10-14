Belgrádot nem tudta bevenni a Zalgiris, nincs már veretlen csapat a férfi kosár Euroligában
Nincs már veretlen csapat a férfi kosárlabda Euroligában: kedd este az eddig hibátlan Zalgiris Kaunas 88–79-re kikapott a Crvena zvezda otthonában. A címvédő Fenerbahce továbbra is kínlódik, ezúttal a Dubai Basketballtól kapott súlyos verést saját közönsége előtt. A Barcelona elkönyvelte harmadik győzelmét, az Anadolu Efes presztízsmeccset nyert meg Pireuszban, a Bayern München az utolsó negyedben fordított a Milan ellen.
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol) 71–92 (18–31, 14–29, 16–13, 23–19)
Fenerbahce (török)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 69–93 (20–25, 11–21, 17–25, 21–22)
Crvena zvezda (szerb)–Zalgiris Kaunas (litván) 88–79 (23–27, 22–12, 12–19, 31–21)
Olympiakosz (görög)–Anadolu Efes (török) 78–82 (25–28, 26–20, 16–19, 11–15)
Bayern München (német)–Milan (olasz) 64–53 (16–14, 12–19, 18–7, 18–13)
