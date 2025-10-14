Nemzeti Sportrádió

Belgrádot nem tudta bevenni a Zalgiris, nincs már veretlen csapat a férfi kosár Euroligában

K. Zs.K. Zs.
2025.10.14. 23:48
Jordan Nwora (labdával) 24 ponttal vette ki a részét a Crvena zvezda győzelméből (Fotó: Getty Images)
Real Madrid férfi kosárlabda Euroliga férfi kosár Euroliga Monaco
Nincs már veretlen csapat a férfi kosárlabda Euroligában: kedd este az eddig hibátlan Zalgiris Kaunas 88–79-re kikapott a Crvena zvezda otthonában. A címvédő Fenerbahce továbbra is kínlódik, ezúttal a Dubai Basketballtól kapott súlyos verést saját közönsége előtt. A Barcelona elkönyvelte harmadik győzelmét, az Anadolu Efes presztízsmeccset nyert meg Pireuszban, a Bayern München az utolsó negyedben fordított a Milan ellen.

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Barcelona (spanyol) 71–92 (18–31, 14–29, 16–13, 23–19)
Fenerbahce (török)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 69–93 (20–25, 11–21, 17–25, 21–22)
Crvena zvezda (szerb)–Zalgiris Kaunas (litván) 88–79 (23–27, 22–12, 12–19, 31–21)
Olympiakosz (görög)–Anadolu Efes (török) 78–82 (25–28, 26–20, 16–19, 11–15)
Bayern München (német)–Milan (olasz) 64–53 (16–14, 12–19, 18–7, 18–13)

 

 

Ezek is érdekelhetik