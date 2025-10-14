Nemzeti Sportrádió

Két helyen változott Marco Rossi tizenegye szombathoz képest – Portugália–Magyarország, kezdőcsapatok

K. Zs.K. Zs.
2025.10.14. 19:26
Fotó: Dömötör Csaba
A két szövetségi kapitány, Roberto Martínez és Marco Rossi kijelölte a kezdő tizenegyeket a kedd esti Portugália–Magyarország labdarúgó-világbajnoki selejtezőre. A várakozásoknak megfelelően az eltiltását letöltő Sallai Roland és Varga Barnabás visszakerült a kezdő tizenegybe, az Örményország ellen szombaton kezdő Tóth Alex és Lukács Dániel kispados.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT, 4. FORDULÓ
PORTUGÁLIA–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n, a Kossuthon és a Nemzeti Sportrádióban!
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
PORTUGÁLIA: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Bolla, Schäfer, Styles – Szoboszlai, Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Portugália

3

3

9–2

+7

9

2. MAGYARORSZÁG

3

1

1

1

6–5

+1

4

3. Örményország

3

1

2

2–8

–6

3

4. Írország

3

1

2

3–5

–2

1

 

 

